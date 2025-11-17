IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

تتيح عمليات التعمق التفصيلي المرنة والحساسة للسياق للمحلل تحديد مسارات التحليل البديلة الأكثر صلة استنادًا إلى العرض الحالي بحيث يمكن التحقيق في كل فرضية بقليل من ضغطات الأزرار. يؤدي هذا إلى تسريع حل المشكلات كثيرًا من خلال التخلص بسرعة من المسارات "المسدودة". وعند التعامل مع كميات هائلة من البيانات، تظهر قيمة هذه الإمكانية بشكل خاص؛ نظرًا لقدرتها على تركيز التحليل على المجموعة الفرعية المطلوبة من البيانات.