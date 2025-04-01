مجموعة أدوات تطوير متكاملة لتسريع تسليم التطبيقات
IBM Application Delivery Foundation for z/OS هي مجموعة من الأدوات لتعزيز إنتاجية التطوير. تتضمن معلومات تكنولوجيا المعلومات مجموعة من بيئات التطوير المتكاملة، وأدوات لتسهيل تحليل المشاكل، والمساعدة في اختبار الوحدات، ووظيفة البناء الذكي، والنشر الآلي والمزيد.
عند إنشاء تطبيقات جديدة أو تحسين التطبيقات القائمة، Application Delivery Foundation for z/OS يوفر أدوات لتشجيع ممارسات تحديث عمليات الرشيق, دعم تحديث خط الأنابيب وتسريع تسليم حلول سحابة هجينة.
Application Delivery Foundation for z/OS عبارة عن حزمة من المنتجات في ترخيص مؤسسة واحدة تتضمن:
اختر بيئة تطوير متكاملة، إما وازي لـ VS Code™ ، أو IDz على Eclipse® ، أو وازي لـ Dev Spaces أو المحررين التقليديين الذين يناسبون الاحتياجات الفردية.
تحديث تجربة التطوير وتحسين الجودة مع ميزة التصحيح المتقدمة، واختبار الوحدة الأتمتة وتقارير تغطية التعليمات البرمجية وأدوات تحليل المشاكل.
بناء مرن إطار عمل مرن لمدير الرمز (SCM) الحديث مثل Git أو الإرث SCMs للتطبيقات المكتوبة بلغة كوبول و PL/I.
قم بتسريع عملية التخصيص والتخصيص الألياف الضوئية لأنظمة الاختبار والإنتاج في خط أنابيب CI/CD مع IBM Wazi ينشر.
إنشاء وصيانة بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، بما في ذلك IBM Developer for z/OS (IDz)، لمجموعة واسعة من بيئات التطوير المتكاملة (COBOL) و PL/I و C/C++I و High Level Assembler (HLASM) و REXX و Java أدوات تطوير محسّنة لـ ®CICS و IMS و Db2 for z/OS وقت التشغيل . تشمل IDEs الأخرى Wazi لـ VS Code™ و Wazi لـ Dev Spaces.
يستخدم Wazi ينشر Ansible أو Python لنشر z/OS التطبيق في بيئات الاختبار والإنتاج مع واجهة سطر الأوامر التي توفر قوالب قابلة للتخصيص، وقواعد نشر ومعلمات البيئة. لا يوجد خادم متضمن. ينشر Wazi ينشر فقط من واجهة سطر أوامر.
IBM Debug for z/OS offers debugging and code coverage for z/OS التطبيق written in COBOL, PL/I, C/C++ and Assembler. توفر تكنولوجيا المعلومات واجهة مستخدم 3270 وتصحيح الأخطاء عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر خيارات إضافية z/OS مصحح الأخطاء وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS و IBM Developer for z/OS Enterprise Edition و IBM Z and Cloud Modernization Stack (مطور وازي سابقًا).
توفير نظام بناء ذكي لتطبيقات z/OS التقليدية المكتوبة بلغة COBOL وPL/I باستخدام IBM Dependency Based Build. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن إطار عمل مستقل مع لغة برمجة نصية حديثة تعمل على أتمتة الإنشاءات مع حرية اختيار مدير برمجة نصية.
تحديد حالات الفشل وتحليلها وتحليلها وتوسيع نطاق رسائل الخطأ والرموز التي تنطبق على الفشل أثناء التحليل التفاعلي باستخدام IBM Fault Analyzer for z/OS. تدعم المعلومات المعلوماتية COBOL و PL/I و C++I و High Level Assembler (HLASM) و C/C++M و C/C++ وخدمات نظام Unix و ®CICS Transaction Server و IMS و Db2 for z/OS و WebSphere MQ و Java.
قم بتحرير ونسخ ومقارنة وعرض مجموعة البيانات بسهولة باستخدام IBM File Manager for z/OS. تساعد الأدوات سهلة الاستخدام عند العمل مع الملفات من z/OS مجموعة البيانات Db2 for z/OS و ®CICS Transaction Server و IMS و WebSphere MQ. استفد من طرق العرض المنطقية والتدافع لفهم بنية البيانات.
تحديد معوقات النظام باستخدام IBM Application Performance Analyzer for z/OS لتحسين التطبيق العملي ووقت الاستجابة للمعاملات عبر الإنترنت وأوقات تسليم الدفعات.
دمج الأدوات التي تساعد الفرق على تصميم برمجيات z/OS وإنشائها واختبارها وتصحيحها.
تعلّم كيف:
استخدم IBMid (أو قم بإنشاء معرّف جديد) للوصول إلى الإصدار التجريبي لمدة 3 أيام.
اختر أداة IDE المفضلة لديك المدمجة مع أدوات التطوير مثل Git و Jenkins لتطوير z/OS التطبيق باستخدام IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.
أدوات اختبار التجربة التي ستساعدك على التحول إلى اليسار وتسريع ممارسات اختبار الأسلوب الرشيق ®z/OS التطبيق.
حدد بسرعة المناطق ذات الأداء المنخفض، والاستهلاك العالي لوحدة المعالجة المركزية، ووقت الاستجابة المنخفض والإنتاجية المنخفضة في أكثر حساس z/OS التطبيق.
مجموعة أدوات تطوير واسعة النطاق لتصميم z/OS التطبيق وإنشائه وضمان جودته الأولية وصيانته في سياق سلسلة أدوات التطوير.
يتضمن بيئات تطوير متكاملة إضافية، وتصحيح الأخطاء وبناء القدرات في ترخيص واحد.
جميع Developer for z/OS Enterprise Edition القدرات Problem Determination Tools الإضافية في ترخيص مؤسسة واحدة.
متوفر في ®باسبورت أدفانتج
متوفر في شوبز
نوع الترخيص
حسب المستخدم (مصرح به/عائم)
حسب السعة (وحدة القيمة)
حسب السعة (وحدة القيمة)
تشمل IBM Developer for z/OS
يتضمن Wazi لرمز VS Code™
يتضمن وازي لمساحات التطوير
تشمل IBM Dependency Based Build
يشمل IBM وازي ينشر
تشمل Debug for z/OS
3270 تصحيح الأخطاء 3270
يشمل IBM File Manager for z/OS
يشمل IBM Fault Analyzer for z/OS
تشمل Application Performance Analyzer for z/OS
يدعم دانسكي بنك Danske Bank خدمة الابتكار من خلال الحفاظ على توافر أدوات التطوير الرئيسية والأداء الجيد ودعم دورات الاختبار والتطوير الأسرع.
ولتحسين الجودة والكفاءة، يقوم بنك بي إن بي باريبا بإصلاح بيئة تطوير البرمجيات لأنظمة المعلومات الأساسية الخاصة بـ IT المعلومات الأساسية.
وقد ساعد رفع سرعة وجودة وسرعة التطوير شركة Garanti BBVA في قيادة الابتكارات للحفاظ على سرعة وجودة وسرعة التطوير على منافسيها.
تستخدم شركة ستيت فارم الأسلوب الرشيق لممارسات عمليات التطوير لتسريع دورات التطوير وتقديم خدمات جديدة بشكل أسرع لتلبية توقعات العملاء باستمرار.
شاهد روزاليند رادكليف وهي تناقش IBM وازي ينشر على TechStrong TV. لقد شاركت تجربتها في كونها طرفًا تجاريًا معنيًا والقيمة التي يقودونها للمؤسسة.
قم بتبسيط تخطيط وتهيئة منتجات تطوير IBM Z (بما في ذلك IDz) باستخدام الدليل التفصيلي خطوة بخطوة.
IBM Developer for z/OS دورات تدريبية مجانًا للمستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة في موضوعات تشمل المراجعات البرمجية وتغطية الأكواد والتكامل وغير ذلك.
تم تصميم الدورة لتقديم IBM Developer for z/OS. عند الانتهاء، سيتم منح شارة رقمية. قم بإنشاء IBMid أو تسجيل الدخول.
تسريع سرعة اتخاذ القرار والحماية من التهديدات قبل وقوعها باستخدام ™IBM z16.
تسريع تطوير السحابة الأصلية واختبار z/OS التطبيق z/OS Virtual Servers في IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).
اكتساب المرونة اللازمة للتكيف مع أي عملية، حتى تتمكن الشركات من اعتماد دورات إصدار أسرع وإدارة التبعيات عبر مشاريع التطوير الصغيرة والمعقدة على حد سواء.
قياس الأداء والإبلاغ عنه وتعظيمه إلى أقصى حد ممكن للأنظمة والتطبيق.
تكاملت حركة تكامل التطبيقات المتبقية من اختبار المعلومات وإدراج المعلومات التكنولوجية كجزء من عملية الاختبار الآلي والمستمر، مما أدى إلى كشف مبكر للعيوب.
استخدم هذه المنصة لتطوير التطبيق المركزي للكمبيوتر واختباره وعرضه وتعليمه.
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