IBM Application Delivery Foundation for z/OS هي مجموعة من الأدوات لتعزيز إنتاجية التطوير. تتضمن معلومات تكنولوجيا المعلومات مجموعة من بيئات التطوير المتكاملة، وأدوات لتسهيل تحليل المشاكل، والمساعدة في اختبار الوحدات، ووظيفة البناء الذكي، والنشر الآلي والمزيد. عند إنشاء تطبيقات جديدة أو تحسين التطبيقات القائمة، Application Delivery Foundation for z/OS يوفر أدوات لتشجيع ممارسات تحديث عمليات الرشيق, دعم تحديث خط الأنابيب وتسريع تسليم حلول سحابة هجينة. Application Delivery Foundation for z/OS عبارة عن حزمة من المنتجات في ترخيص مؤسسة واحدة تتضمن: IBM Developer for z/OS (IDz) Enterprise الإصدار

IBM وازي ينشر (بصرف النظر عن IDZ)

IBM Debug for z/OS (مجموعة فرعية من IDz)

IBM Dependency Based Build

مدير ملفات IBM لإدارة الملفات ل z/OS

IBM Fault Analyzer for z/OS

IBM Application Performance Analyzer for z/OS ما الجديد اقرأ المدونات التي كتبها المطورون للتعرف على القدرات الجديدة في مؤسسة توصيل الطلبات

المزايا تسريع التنمية اختر بيئة تطوير متكاملة، إما وازي لـ VS Code™ ، أو IDz على Eclipse® ، أو وازي لـ Dev Spaces أو المحررين التقليديين الذين يناسبون الاحتياجات الفردية. بناء في الجودة تحديث تجربة التطوير وتحسين الجودة مع ميزة التصحيح المتقدمة، واختبار الوحدة الأتمتة وتقارير تغطية التعليمات البرمجية وأدوات تحليل المشاكل. تبسيط عملية الإنشاء بناء مرن إطار عمل مرن لمدير الرمز (SCM) الحديث مثل Git أو الإرث SCMs للتطبيقات المكتوبة بلغة كوبول و PL/I. أتمتة النشر قم بتسريع عملية التخصيص والتخصيص الألياف الضوئية لأنظمة الاختبار والإنتاج في خط أنابيب CI/CD مع IBM Wazi ينشر.

المنتجات المضمنة في هذه الباقة IBM Developer for z/OS إنشاء وصيانة بيئات التطوير المتكاملة (IDEs)، بما في ذلك IBM Developer for z/OS (IDz)، لمجموعة واسعة من بيئات التطوير المتكاملة (COBOL) و PL/I و C/C++I و High Level Assembler (HLASM) و REXX و Java أدوات تطوير محسّنة لـ ®CICS و IMS و Db2 for z/OS وقت التشغيل . تشمل IDEs الأخرى Wazi لـ VS Code™ و Wazi لـ Dev Spaces. البدء في البدء Developer for z/OS IBM وازي ينشر يستخدم Wazi ينشر Ansible أو Python لنشر z/OS التطبيق في بيئات الاختبار والإنتاج مع واجهة سطر الأوامر التي توفر قوالب قابلة للتخصيص، وقواعد نشر ومعلمات البيئة. لا يوجد خادم متضمن. ينشر Wazi ينشر فقط من واجهة سطر أوامر. ينشر إلى z/OS مع IBM وازي ينشر IBM Debug for z/OS IBM Debug for z/OS offers debugging and code coverage for z/OS التطبيق written in COBOL, PL/I, C/C++ and Assembler. توفر تكنولوجيا المعلومات واجهة مستخدم 3270 وتصحيح الأخطاء عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر خيارات إضافية z/OS مصحح الأخطاء وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS و IBM Developer for z/OS Enterprise Edition و IBM Z and Cloud Modernization Stack (مطور وازي سابقًا). نظرة عامة على مصحح أخطاء IBM z/OS IBM Dependency Based Build توفير نظام بناء ذكي لتطبيقات z/OS التقليدية المكتوبة بلغة COBOL وPL/I باستخدام IBM Dependency Based Build. تكنولوجيا المعلومات عبارة عن إطار عمل مستقل مع لغة برمجة نصية حديثة تعمل على أتمتة الإنشاءات مع حرية اختيار مدير برمجة نصية. IBM Dependency Based Build نظرة عامة IBM Fault Analyzer for z/OS تحديد حالات الفشل وتحليلها وتحليلها وتوسيع نطاق رسائل الخطأ والرموز التي تنطبق على الفشل أثناء التحليل التفاعلي باستخدام IBM Fault Analyzer for z/OS. تدعم المعلومات المعلوماتية COBOL و PL/I و C++I و High Level Assembler (HLASM) و C/C++M و C/C++ وخدمات نظام Unix و ®CICS Transaction Server و IMS و Db2 for z/OS و WebSphere MQ و Java. Fault Analyzer for z/OS دليل المستخدم مدير ملفات IBM لإدارة الملفات ل z/OS قم بتحرير ونسخ ومقارنة وعرض مجموعة البيانات بسهولة باستخدام IBM File Manager for z/OS. تساعد الأدوات سهلة الاستخدام عند العمل مع الملفات من z/OS مجموعة البيانات Db2 for z/OS و ®CICS Transaction Server و IMS و WebSphere MQ. استفد من طرق العرض المنطقية والتدافع لفهم بنية البيانات. File Manager for z/OS دليل المستخدم IBM Application Performance Analyzer for z/OS تحديد معوقات النظام باستخدام IBM Application Performance Analyzer for z/OS لتحسين التطبيق العملي ووقت الاستجابة للمعاملات عبر الإنترنت وأوقات تسليم الدفعات.

التحضير لتخصيص محلل الأداء التطبيق العملي

جرّب مجاناً دمج الأدوات التي تساعد الفرق على تصميم برمجيات z/OS وإنشائها واختبارها وتصحيحها. تعلّم كيف: فهم وتعديل كود COBOL البرمجي

تحليل وتصحيح مشكلة في برنامج COBOL التطبيقي COBOL

الوصول إلى نسبة تنفيذ برامج COBOL في وقت التشغيل استخدم IBMid (أو قم بإنشاء معرّف جديد) للوصول إلى الإصدار التجريبي لمدة 3 أيام. التسجيل في التجربة استكشف المزيد من التجارب أحضر جهازك الخاص (BYO) IDE ®z Systems اختر أداة IDE المفضلة لديك المدمجة مع أدوات التطوير مثل Git و Jenkins لتطوير z/OS التطبيق باستخدام IBM Developer for z/OS Enterprise Edition. الأسلوب الرشيق لاختبار z/OS التطبيق أدوات اختبار التجربة التي ستساعدك على التحول إلى اليسار وتسريع ممارسات اختبار الأسلوب الرشيق ®z/OS التطبيق. IBM Application Performance Analyzer for z/OS حدد بسرعة المناطق ذات الأداء المنخفض، والاستهلاك العالي لوحدة المعالجة المركزية، ووقت الاستجابة المنخفض والإنتاجية المنخفضة في أكثر حساس z/OS التطبيق.

مقارنة الإصدارات ما الخيار المناسب لك؟ IBM Developer for z/OS مجموعة أدوات تطوير واسعة النطاق لتصميم z/OS التطبيق وإنشائه وضمان جودته الأولية وصيانته في سياق سلسلة أدوات التطوير. IBM Developer for z/OS EE يتضمن بيئات تطوير متكاملة إضافية، وتصحيح الأخطاء وبناء القدرات في ترخيص واحد. مؤسسة تسليم التطبيقات z/OS Foundation z/OS جميع Developer for z/OS Enterprise Edition القدرات Problem Determination Tools الإضافية في ترخيص مؤسسة واحدة. جرّب تجربة المعلومات مجاناً متوفر في ®باسبورت أدفانتج متوفر في شوبز نوع الترخيص حسب المستخدم (مصرح به/عائم) حسب السعة (وحدة القيمة) حسب السعة (وحدة القيمة) تشمل IBM Developer for z/OS يتضمن Wazi لرمز VS Code™ يتضمن وازي لمساحات التطوير تشمل IBM Dependency Based Build يشمل IBM وازي ينشر تشمل Debug for z/OS 3270 تصحيح الأخطاء 3270 يشمل IBM File Manager for z/OS يشمل IBM Fault Analyzer for z/OS تشمل Application Performance Analyzer for z/OS

دراسات الحالة دفع عجلة الابتكار بشكل أسرع يدعم دانسكي بنك Danske Bank خدمة الابتكار من خلال الحفاظ على توافر أدوات التطوير الرئيسية والأداء الجيد ودعم دورات الاختبار والتطوير الأسرع. تحسين الاستجابة ولتحسين الجودة والكفاءة، يقوم بنك بي إن بي باريبا بإصلاح بيئة تطوير البرمجيات لأنظمة المعلومات الأساسية الخاصة بـ IT المعلومات الأساسية. ابتكار خدمات مصرفية وقد ساعد رفع سرعة وجودة وسرعة التطوير شركة Garanti BBVA في قيادة الابتكارات للحفاظ على سرعة وجودة وسرعة التطوير على منافسيها. تبسيط الوصول إلى حساس التطبيق تستخدم شركة ستيت فارم الأسلوب الرشيق لممارسات عمليات التطوير لتسريع دورات التطوير وتقديم خدمات جديدة بشكل أسرع لتلبية توقعات العملاء باستمرار.

كان أحد العناصر الرئيسية في رحلتنا هو تمكين المطورين من خلال أدوات السحابة الأصلية لتحرير التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء والبناء والاختبار وما إلى ذلك. يتيح ذلك إمكانية التكامل المستمر، ®عبر الأسلوب الرشيق عمليات تطوير أفضل الممارسات للاختبار في أقرب وقت ممكن. IBM Developer for z/OS (IDz) هي بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الأولى من نوعها في z/OS التطبيق. روزاليند رادكليف IBM الزميل و CIO DevSecOps CTO اقرأ المقال

الموارد فيديو وازي ينشر ينشر على TechStrong TV شاهد روزاليند رادكليف وهي تناقش IBM وازي ينشر على TechStrong TV. لقد شاركت تجربتها في كونها طرفًا تجاريًا معنيًا والقيمة التي يقودونها للمؤسسة. الأداة مساعد تهيئة المضيف قم بتبسيط تخطيط وتهيئة منتجات تطوير IBM Z (بما في ذلك IDz) باستخدام الدليل التفصيلي خطوة بخطوة. التعليم والتدريب تدريب بقيادة مدرب عن بُعد IBM Developer for z/OS دورات تدريبية مجانًا للمستخدمين المبتدئين وذوي الخبرة في موضوعات تشمل المراجعات البرمجية وتغطية الأكواد والتكامل وغير ذلك. التعليم والتدريب الأساسيات مع التعلم الذاتي تم تصميم الدورة لتقديم IBM Developer for z/OS. عند الانتهاء، سيتم منح شارة رقمية. قم بإنشاء IBMid أو تسجيل الدخول.