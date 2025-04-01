يُعد IBM DBB نظام بناء ذكيًا للتطبيقات التقليدية على نظام z/OS، مثل التطبيقات المكتوبة بلغتَي COBOL و PL/I، حيث يقوم بتحليل وإدارة تبعيات البناء بين الكائنات. تم تصميم DBB لتبسيط عملية تطوير نظام z/OS، حيث يوفر قدرات أتمتة قوية ويعزز المرونة، ما يتيح للفِرَق التكامل مع سير العمل الحديث المعتمد على Git وأدوات عمليات التطوير الشهيرة مثل Jenkins و GitLab. وهو يوفر حلًا مستقلًا وغير معتمد على إطار عمل معين، ما يمكِّن المطورين من توحيد ممارسات عمليات التطوير عبر المنصات، مع تبسيط عمليات بناء التعليمات البرمجية باستخدام لغة برمجة حديثة. يساعد DBB على تسريع عملية التسليم مع الحفاظ على الموثوقية القوية الكمبيوتر المركزي.

تتوفر أداة zBuilder مع الإصدار DBB 3.0.x فالأحدث. تُعَد DBB zBuilder أداة بناء تعتمد على تكوينات YAML لتطوير تطبيقات z/OS باستخدام DBB. يمكن استخدام zBuilder مباشرةً دون الحاجة إلى إعداد إضافي، كما يمكن تخصيصها لتناسب سيناريوهات محددة. وتدعم zBuilder تشغيل أنواع متعددة من عمليات البناء، تُعرف بدورات حياة البناء (مثل البناء الكامل، أو بناء التأثير، أو البناء الشخصي).