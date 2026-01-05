IBM Error Analyzer for z/OS

تحليل وتصحيح أعطال التطبيق والنظام

دليل مستخدم المنتج
رسم توضيحي بسيط لمنظر المدينة

لمحة عامة

يساعد ®IBM Fault Analyzer for z/OS المطورين على تحليل وإصلاح أعطال التطبيقات والنظام. 

عندما تنتهي التطبيقات بشكل غير طبيعي (ABEND)، من الضروري فهم السبب الأساسي. ويمكن لـ IBM Fault Analyzer for z/OS اكتشاف ABENDs بشكل أسرع وأكثر ثقة وفي وقت أقل عن طريق جمع المعلومات الفورية تلقائيًا عن ABEND وبيئته عند حدوث الفشل. سيقدم محرك التحليل الخاص بنا معلومات في الوقت الفعلي عن بيئات ®CICS، وWebSphere® MQ، وIMS و®Db2.

 متطلبات النظام التفصيلية للأعطال في IBM Fault Analyzer for z/OS
الفوائد
سد فجوة المهارات

لا يتعين على المطورين والمشغلين تفسير سجلات النظام المعقدة ذات المستوى المنخفض أو رسائل الخطأ. ويمكن أن يصف تقرير تحليل واحد للأعطال سبب حدوث ABEND.
تحليل ذكي وفعال

يمكن للمستخدم إجراء إعادة تحليل للأعطال في الوضع الدفعي أو الوضع التفاعلي. واستخدم الدفعة لتحرير جلسة TSO للآخرين. وابق في الوضع التفاعلي لمراجعة منطقة التخزين، أو مصدر الرمز، أو معلومات CICS ABEND.
الثقة في العمل

استخلصت عقودًا من الخبرة من مهندسي ومطوري ومختبري البرمجيات الرائدين في محرك التحليل القوي الخاص بنا. ونحن نتيح للفرق إمكانية اتخاذ القرارات بثقة أكبر وعلى الفور.
تخفيض التكاليف

وعندما تقوم بتطوير التطبيقات الجديدة والحالية واختبارها وفرزها باستخدام أدوات ذكية ترتفع إنتاجيتك بشكل كبير. قم بتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بفشل التطبيقات.
سرّع من خلال الاستقرار

ABENDs تؤدي إلى زيادة فترة التعطل وفقدان الإنتاجية. قم باستعادة الكود في الإنتاج أثناء إصلاح الأخطاء في بيئة التطوير. وقم بالعودة إلى توسيع النطاق بشكل أسرع من ذي قبل.
حافظ على سعادة العملاء

لا شك أن أعطال التطبيقات ستحدث. ولكن ينبغي ألا تبقيك محبطًا. ويعني التشخيص الأسرع بقاء الانقطاعات عند الحد الأدنى بينما تظل تجربة المستخدم النهائي عند الحد الأقصى.

الميزات

منظر بزاوية عالية لمبرمجي كمبيوتر يستخدمان كمبيوتر مكتبيًا في مكتب عمل
حل متعدد اللغات لأهم تطبيقاتك

نقدم دعمًا معززًا للغات الأكثر استخدامًا: Enterprise COBOL، Enterprise PL/I، IBM Java for z/OS، Assembler، C/C++.
فريق من المبرمجين في مركز بيانات مسؤول عن تركيب وإصلاح معدات الشبكات وحل المهام.

تحليل فوري لتحديد ABEND سريعًا. ثم تتم إعادة التحليل في وقت لاحق على شكل دفعات أو وضع تفاعلي.

 التحليل في الوقت الفعلي باستخدام Fault Analyzer
مهندسو وفنيو تكنولوجيا معلومات يناقشون مشكلة تقنية في غرفة خوادم مع تأثيرات مرئية لاتصال البيانات
دعم لجميع أنظمتك الحساسة

نحن نقدم تغطية شاملة لجميع أنظمتك الفرعية الحساسة: DB2، وIMS، وz/OS، وCICS Transaction Server، وUNIX System Services وغيرها.

 خصص بيئات CICS وDb2 وIMS
مبرمجون يعملون على برامج في المكتب
تحليل ذكي لحل أسرع

مع إعادة التحليل التفاعلي يمكنك مراجعة رسائل الخطأ الموسعة ورموز الفشل ذات الصلة. ويمكنك حتى الوصول إلى الرسائل والرموز الخاصة بالتطبيق، بالإضافة إلى معلومات البيان المصدر لتحليل الأخطاء بدقة.
عرض لإعداد مساحة عمل منتج يتضمن كمبيوتر محمول ومستندات ودفتر ملاحظات
تعمل الواجهات المألوفة على تعزيز الإنتاجية في وقت أقرب

العمل في الواجهة المفضلة لديك: ISPF 3270، أو المكون الإضافي لواجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى Eclipse، أو واجهة الويب. والآن يمكنك أن تقرر أفضل طريقة لتحليل حالات ABEND.
مشهد يُظهر فريقًا من مطوري البرمجيات يبرمجون تطبيقات ويختبرونها ويتعاونون مع بعضهم في بيئة تطوير حديثة
إمكانية الوصول للفريق بأكمله

حتى أولئك الذين يفتقرون إلى قدرات تسجيل الدخول في TSO يمكنهم مراجعة وتحليل ملفات سجل ABEND بسهولة. شارك الرؤى مع المستخدمين في جميع أنحاء المجموعة.

 تعرّف على كيفية إعداد ملفات السجل
منتجات ذات صلة

IBM Developer for z/OS

تُعَدّ مجموعة أدوات حديثة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.

 IBM Application Delivery Foundation for z/OS

مجموعة أساسية من الأدوات لمساعدتك على تسريع تسليم تطبيقات z/OS.

 IBM Data Set Commander for z/OS

قم بتوفير قدرات تفاعلية ودفعية للعمل مع مجموعات البيانات المقسمة، ومجموعات البيانات المقسمة الموسعة وأعضائها لتحسين إنتاجية تكنولوجيا المعلومات.
اتخذ الخطوة التالية

اكتشف كيفية تحليل وتصحيح أعطال التطبيقات والأنظمة باستخدام IBM Fault Analyzer for z/OS. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z وLinuxONE.
