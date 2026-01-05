IBM Error Analyzer for z/OS

يساعد ®IBM Fault Analyzer for z/OS المطورين على تحليل وإصلاح أعطال التطبيقات والنظام.

عندما تنتهي التطبيقات بشكل غير طبيعي (ABEND)، من الضروري فهم السبب الأساسي. ويمكن لـ IBM Fault Analyzer for z/OS اكتشاف ABENDs بشكل أسرع وأكثر ثقة وفي وقت أقل عن طريق جمع المعلومات الفورية تلقائيًا عن ABEND وبيئته عند حدوث الفشل. سيقدم محرك التحليل الخاص بنا معلومات في الوقت الفعلي عن بيئات ®CICS، وWebSphere® MQ، و™IMS و®Db2.