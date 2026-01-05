IBM Error Analyzer for z/OS

تحليل وتصحيح أعطال التطبيق والنظام
يساعد ®IBM Fault Analyzer for z/OS المطورين على تحليل وإصلاح أعطال التطبيقات والنظام.
عندما تنتهي التطبيقات بشكل غير طبيعي (ABEND)، من الضروري فهم السبب الأساسي. ويمكن لـ IBM Fault Analyzer for z/OS اكتشاف ABENDs بشكل أسرع وأكثر ثقة وفي وقت أقل عن طريق جمع المعلومات الفورية تلقائيًا عن ABEND وبيئته عند حدوث الفشل. سيقدم محرك التحليل الخاص بنا معلومات في الوقت الفعلي عن بيئات ®CICS، وWebSphere® MQ، و™IMS و®Db2.
لا يتعين على المطورين والمشغلين تفسير سجلات النظام المعقدة ذات المستوى المنخفض أو رسائل الخطأ. ويمكن أن يصف تقرير تحليل واحد للأعطال سبب حدوث ABEND.
يمكن للمستخدم إجراء إعادة تحليل للأعطال في الوضع الدفعي أو الوضع التفاعلي. واستخدم الدفعة لتحرير جلسة TSO للآخرين. وابق في الوضع التفاعلي لمراجعة منطقة التخزين، أو مصدر الرمز، أو معلومات CICS ABEND.
استخلصت عقودًا من الخبرة من مهندسي ومطوري ومختبري البرمجيات الرائدين في محرك التحليل القوي الخاص بنا. ونحن نتيح للفرق إمكانية اتخاذ القرارات بثقة أكبر وعلى الفور.
وعندما تقوم بتطوير التطبيقات الجديدة والحالية واختبارها وفرزها باستخدام أدوات ذكية ترتفع إنتاجيتك بشكل كبير. قم بتقليل المخاطر والتكاليف المرتبطة بفشل التطبيقات.
ABENDs تؤدي إلى زيادة فترة التعطل وفقدان الإنتاجية. قم باستعادة الكود في الإنتاج أثناء إصلاح الأخطاء في بيئة التطوير. وقم بالعودة إلى توسيع النطاق بشكل أسرع من ذي قبل.
لا شك أن أعطال التطبيقات ستحدث. ولكن ينبغي ألا تبقيك محبطًا. ويعني التشخيص الأسرع بقاء الانقطاعات عند الحد الأدنى بينما تظل تجربة المستخدم النهائي عند الحد الأقصى.
تُعَدّ مجموعة أدوات حديثة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.
مجموعة أساسية من الأدوات لمساعدتك على تسريع تسليم تطبيقات z/OS.
قم بتوفير قدرات تفاعلية ودفعية للعمل مع مجموعات البيانات المقسمة، ومجموعات البيانات المقسمة الموسعة وأعضائها لتحسين إنتاجية تكنولوجيا المعلومات.
