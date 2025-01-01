IBM Application Performance Analyzer for z/OS
قياس الأداء وإعداد التقارير وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.
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تحسين أداء تطبيقات الكمبيوتر المركزي
 

IBM Application Performance Analyzer for z/OS هي أداة غير تدخلية مصممة لمساعدة المؤسسات في قياس الأداء وتحليله وتحسينه.

توفر الأداة للمؤسسات رؤى تفصيلية حول استخدام الموارد، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية والإدخال/الإخراج، لدعم تحسين التطبيقات وتصحيح الأخطاء وتتبع الأداء السابق.
جمع بيانات عن الأداء بشكل غير تدخلي

تستخدم أخذ العينات الإحصائية لمراقبة استخدام الموارد (وحدة المعالجة المركزية، جهاز تخزين الوصول المباشر، الإدخال/الإخراج) في CICS و Db2 و IMS و WebSphere و USS، وغير ذلك الكثير، ما يضمن الحد الأدنى من التأثير على النظام أثناء التحليل.

 تقارير تحليل الأداء
تخطيط برنامج المصدر

تقدم معلومات تفصيلية عن طريق تخطيط بيانات الأداء مباشرةً إلى مصدر الرمز، ما يتيح تحديد أوجه القصور والاختناقات بدقة.

 

 تخطيط برنامج المصدر
التقارير التفاعلية وخيارات التصدير

تُنشئ تقارير تحليل تفاعلية يمكن تصديرها بتنسيقات مثل JSON و PDF و XML، ما يسهّل التحليل دون اتصال بالإنترنت والتكامل مع الأدوات الأخرى.

 

 طباعة التقارير وإنشاء الوثائق
دعم لغات وبيئات متعددة

تحلل التطبيقات المصممة في لغة COBOL البرمجية، و PL/I، ولغة Assembler، و C/C++، و Java في مجموعة كبيرة من البيئات، ما يجعلها متعددة الاستخدامات لحالات استخدام مختلفة للكمبيوتر المركزي.
دعم رحلتك نحو تكنولوجيا المعلومات متطلبات الأجهزة

أي تهيئة أجهزة يمكنها تشغيل أداة IBM z/OS.

 متطلبات البرنامج

استكشف القائمة التفصيلية لمتطلبات الإصدارات المدعومة.

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الموارد

برنامج IBM DevOps Acceleration

نهج أفضل لإكمال عملية تحوّل عمليات التطوير المكونة من أربعة مراحل.

 ترحيل البرامج على IBM Z

في وجود أكثر من 3500 عملية ترحيل ناجحة، يتوفر فريق خدمات الترحيل المخصص لدينا لضمان نجاح عملية ترحيل البرامج لديك.

Host Configuration Assistant

استخدم المعالج الخاص بنا لإنشاء قوائم مرجعية مخصصة لتبسيط تخطيط وتكوين مكونات المضيف.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيفية قياس أداء الأنظمة والتطبيقات والإبلاغ عنها وتحقيق أقصى أداء باستخدام IBM Application Performance Analyzer for z/OS.

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