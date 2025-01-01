IBM Application Performance Analyzer for z/OS هي أداة غير تدخلية مصممة لمساعدة المؤسسات في قياس الأداء وتحليله وتحسينه.
توفر الأداة للمؤسسات رؤى تفصيلية حول استخدام الموارد، بما في ذلك وحدة المعالجة المركزية والإدخال/الإخراج، لدعم تحسين التطبيقات وتصحيح الأخطاء وتتبع الأداء السابق.
تقدم معلومات تفصيلية عن طريق تخطيط بيانات الأداء مباشرةً إلى مصدر الرمز، ما يتيح تحديد أوجه القصور والاختناقات بدقة.
تُنشئ تقارير تحليل تفاعلية يمكن تصديرها بتنسيقات مثل JSON و PDF و XML، ما يسهّل التحليل دون اتصال بالإنترنت والتكامل مع الأدوات الأخرى.
تحلل التطبيقات المصممة في لغة COBOL البرمجية، و PL/I، ولغة Assembler، و C/C++، و Java في مجموعة كبيرة من البيئات، ما يجعلها متعددة الاستخدامات لحالات استخدام مختلفة للكمبيوتر المركزي.
أي تهيئة أجهزة يمكنها تشغيل أداة IBM z/OS.
استكشف القائمة التفصيلية لمتطلبات الإصدارات المدعومة.
نهج أفضل لإكمال عملية تحوّل عمليات التطوير المكونة من أربعة مراحل.
في وجود أكثر من 3500 عملية ترحيل ناجحة، يتوفر فريق خدمات الترحيل المخصص لدينا لضمان نجاح عملية ترحيل البرامج لديك.
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