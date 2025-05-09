IBM Debug for z/OS

عمليات متقدمة لتصحيح الأخطاء بالتطبيقات المركبة لكل بيئات z/OS في مؤسستك

يوفر IBM Debug for z/OS تغطية لتصحيح الأخطاء والرمز لتطبيقات z/OS المكتوبة بلغات COBOL و PL/I و C/C++‎ و Assembler. 

يُعد IBM Debug for z/OS منتج تقليدي لتصحيح أخطاء أنظمة z/OS، ويدعم من IBM z/OS Debugger كما يوفر واجهة مستخدم 3270 وتصحيح الأخطاء عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر قدرات z/OS Debugger إضافية وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS و IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.

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الفوائد
تسريع مهام المطورين اليومية

تمكين المطورين من فحص ومراقبة والتحكم في تنفيذ البرامج في السياق أثناء الاختبار وتصحيح الأخطاء.
تحسين الاختبار

استخدم تغطية الرموز جنبًا إلى جنب مع تغطية نتائج الرموز لتحسين موارد الاختبار في مؤسستك.
تبسيط تصحيح الأخطاء

سهولة فهم تطبيقات z/OS المعقدة من خلال تصحيح الأخطاء المرئي.
المزايا
دعم عميق لبيئة z/OS على نطاق واسع

يوفر دعمًا واسع النطاق للأنظمة الفرعية بما في ذلك بيئات مثل Batch و ®CICS و IMS و ®Db2 و z/OS Unix و TSO - لدعم أحدث الأجهزة والمُجمِّعات و z/OS و CICS و IMS و Db2 والدفعات. يتضمن ذلك القدرة على تصحيح أخطاء التطبيقات والوحدات النمطية فئة 64 بت المحسّنة باستخدام IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS.
تغطية الرموز لقياس الاختبار

يوفر كلاً من جمع تغطية الرموز التي يبدأها العميل والتغطية التلقائية (بدون رأس) والقدرة على عرض وتجميع نتائج تغطية الرموز.

 استكشف تغطية الرموز
بيانات قيّمة في متناول يدك

مراقبة المتغيرات والسجلات والذاكرة والتعبيرات.

 استكشف المتغيرات
خيارات تصحيح الأخطاء الموسعة

تعيين نقاط توقف عند العبارات والبرامج والشروط، وتشغيلها حتى الوصول إلى نقطة توقف، وعرض وتغيير قيم المتغيرات والتخزين وغير ذلك الكثير.
يدعم مبادرات الاختبار المبكّر

دعم الاختبار المبكّر لتبسيط وقياس فعالية اختباراتك المؤتمتة باستخدام  IBM Test Accelerator for Z. تتضمن الميزات الرئيسية القدرة على الكشف المبكر والحل بشكل أسرع. 
تعزيز تجربة تصحيح الأخطاء

لتصحيح الأخطاء باستخدام واجهة مستخدم تقليدية 3270، استخدم IBM Debug for z/OS أو IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.

يوفر التصحيح المرئي، المتاح من خلال IBM Developer for z/OS، IBM Developer for z/OS Enterprise Edition، عرضًا بيانيًا لسير تنفيذ البرنامج، بما في ذلك مسار التنفيذ الحالي، بالإضافة إلى ميزات مثل تعيين نقاط التوقف من محرر المصدر. وهذا يوسع تصحيح الأخطاء الأساسي مع Eclipse IDE الذي يقدمه IBM Debug for z/OS.
الإصدارات التجريبية من البرامج استكشف الإصدارات التجريبية من برنامج IBM Z مع Debug for z/OS كعنصر. IBM Application Delivery Foundation for z/OS

تتوفر جميع قدرات Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات تحديد المشكلات الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.
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 جرِّب مجانًا الإصدار التجريبي من IBM Developer for z/OS على VS Code

تعرف على سير عمل التطوير الشامل والممارسات المتبعة عند تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي وصيانتها في بيئة عمليات التطوير الحديثة.

يتضمن هذا الإصدار التجريبي IBM Z Open Debug.

 جرِّب مجانًا
أصبحت عملية التحليل وتصحيح الأخطاء بأكملها أسرع وأكثر سهولة في IBM Developer for z/OS، مع سهولة الوصول إلى الأدوات الجديدة التي قمنا بتطويرها. Henrik Hartvig Jensen كبير مهندسي البرمجيات والمهندس التقني بنك Danske Bank اقرأ دراسة الحالة
عروض الفيديو التوضيحية

تعرف على كيفية تثبيت وتكوين وبدء استخدام IBM Z Open Debug.
منتجات ذات صلة IBM Application Delivery Foundation for z/OS

يوفر المجموعة الأساسية من الأدوات للمساعدة على تسريع تسليم تطبيقات z/OS.

 IBM Developer for z/OS

تُعَدّ مجموعة أدوات حديثة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.

 IBM Application Performance Analyzer for z/OS

قياس الأداء وإعداد التقارير وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.

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 IBM Error Analyzer for z/OS

يساعد المطورين على تحليل وإصلاح أعطال النظام والتطبيقات في بيئات CICS و WebSphere MQ و IMS و Db2.

 IBM Z Open Debug

IBM Z Open Debug (الرابط موجود خارج IBM.com) هو امتداد لحل Visual Studio Code ويوفر دعم تصحيح الأخطاء التفاعلي لتصحيح أخطاء z/OS COBOL و PL/I و High Level Assembler في VS Code، بالاقتران مع IBM z/OS Debugger.
الخطوات التالية

تعرف على المزيد عن التصحيح المتقدم لأخطاء التطبيقات المركبة لجميع بيئات z/OS لديك مع IBM Debug for z/OS. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل IBM Z.

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