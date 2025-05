يُعد IBM Debug for z/OS منتج تقليدي لتصحيح أخطاء أنظمة z/OS، ويدعم من IBM z/OS Debugger كما يوفر واجهة مستخدم 3270 وتصحيح الأخطاء عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر قدرات z/OS Debugger إضافية وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS و IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.