عمليات متقدمة لتصحيح الأخطاء بالتطبيقات المركبة لكل بيئات z/OS في مؤسستك
يوفر IBM Debug for z/OS تغطية لتصحيح الأخطاء والرمز لتطبيقات z/OS المكتوبة بلغات COBOL و PL/I و C/C++ و Assembler.
يُعد IBM Debug for z/OS منتج تقليدي لتصحيح أخطاء أنظمة z/OS، ويدعم من IBM z/OS Debugger كما يوفر واجهة مستخدم 3270 وتصحيح الأخطاء عن بُعد من خلال Eclipse. تتوفر قدرات z/OS Debugger إضافية وخيارات العميل في IBM Developer for z/OS و IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.
تمكين المطورين من فحص ومراقبة والتحكم في تنفيذ البرامج في السياق أثناء الاختبار وتصحيح الأخطاء.
استخدم تغطية الرموز جنبًا إلى جنب مع تغطية نتائج الرموز لتحسين موارد الاختبار في مؤسستك.
سهولة فهم تطبيقات z/OS المعقدة من خلال تصحيح الأخطاء المرئي.
يوفر دعمًا واسع النطاق للأنظمة الفرعية بما في ذلك بيئات مثل Batch و ®CICS و IMS و ®Db2 و z/OS Unix و TSO - لدعم أحدث الأجهزة والمُجمِّعات و z/OS و CICS و IMS و Db2 والدفعات. يتضمن ذلك القدرة على تصحيح أخطاء التطبيقات والوحدات النمطية فئة 64 بت المحسّنة باستخدام IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS.
يوفر كلاً من جمع تغطية الرموز التي يبدأها العميل والتغطية التلقائية (بدون رأس) والقدرة على عرض وتجميع نتائج تغطية الرموز.
مراقبة المتغيرات والسجلات والذاكرة والتعبيرات.
تعيين نقاط توقف عند العبارات والبرامج والشروط، وتشغيلها حتى الوصول إلى نقطة توقف، وعرض وتغيير قيم المتغيرات والتخزين وغير ذلك الكثير.
دعم الاختبار المبكّر لتبسيط وقياس فعالية اختباراتك المؤتمتة باستخدام IBM Test Accelerator for Z. تتضمن الميزات الرئيسية القدرة على الكشف المبكر والحل بشكل أسرع.
لتصحيح الأخطاء باستخدام واجهة مستخدم تقليدية 3270، استخدم IBM Debug for z/OS أو IBM Developer for z/OS Enterprise Edition.
يوفر التصحيح المرئي، المتاح من خلال IBM Developer for z/OS، IBM Developer for z/OS Enterprise Edition، عرضًا بيانيًا لسير تنفيذ البرنامج، بما في ذلك مسار التنفيذ الحالي، بالإضافة إلى ميزات مثل تعيين نقاط التوقف من محرر المصدر. وهذا يوسع تصحيح الأخطاء الأساسي مع Eclipse IDE الذي يقدمه IBM Debug for z/OS.
تتوفر جميع قدرات Developer for z/OS Enterprise Edition بالإضافة إلى أدوات تحديد المشكلات الإضافية في ترخيص مؤسسي واحد.
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تعرف على سير عمل التطوير الشامل والممارسات المتبعة عند تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي وصيانتها في بيئة عمليات التطوير الحديثة.
يتضمن هذا الإصدار التجريبي IBM Z Open Debug.
تعرف على كيفية تثبيت وتكوين وبدء استخدام IBM Z Open Debug.
يوفر المجموعة الأساسية من الأدوات للمساعدة على تسريع تسليم تطبيقات z/OS.
تُعَدّ مجموعة أدوات حديثة وقوية لتطوير وصيانة تطبيقات IBM z/OS باستخدام ممارسات عمليات التطوير.
قياس الأداء وإعداد التقارير وتحسين أداء الأنظمة والتطبيقات.
تطوير تطبيقات مرنة وسهلة الاستخدام.
يساعد المطورين على تحليل وإصلاح أعطال النظام والتطبيقات في بيئات CICS و WebSphere MQ و IMS و Db2.
IBM Z Open Debug (الرابط موجود خارج IBM.com) هو امتداد لحل Visual Studio Code ويوفر دعم تصحيح الأخطاء التفاعلي لتصحيح أخطاء z/OS COBOL و PL/I و High Level Assembler في VS Code، بالاقتران مع IBM z/OS Debugger.
تعرف على المزيد عن التصحيح المتقدم لأخطاء التطبيقات المركبة لجميع بيئات z/OS لديك مع IBM Debug for z/OS. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل IBM Z.