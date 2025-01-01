IBM Automatic Binary Optimizer for z/OS

يعمل IBM Automatic Binary Optimizer (ABO) for z/OS على تحسين أداء برنامج COBOL دون إعادة تحويل مصدر الرمز. يعمل على تحسين التعليمات البرمجية الثنائية، مع الحفاظ على منطق البرنامج وتوافقه.



يقلل ABO وقت المعالجة واستخدام وحدة المعالجة المركزية وتكاليف التشغيل لتطبيقات COBOL الحساسة على منصة IBM Z. ويُعد مكملاً لبرنامج التحويل البرمجي IBM Enterprise COBOL، مما يتيح لك تحسين كل من الوحدات التي تتم صيانتها بنشاط والوحدات القديمة لتحقيق أقصى عائد استثمار.