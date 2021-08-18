حلول الاتصالات

أعِد تصوُّر مفهوم الاتصال واستكشف طرقًا للمساعدة على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي
تواجه شركات الاتصالات مرحلة فارقة. مع تزايد الضغوط لتلبية توقعات رضا العملاء، وتقليل معدل فقدان العملاء، وخفض التكاليف، وزيادة الإيرادات، يتجه مقدمو خدمات الاتصالات إلى استكشاف حلول جديدة — تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.
وبالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة بلا شك على رفع مستوى تجربة العملاء وتحسين أتمتة الشبكة، إلا أنه يمكن أن يساعد أيضًا على ما يلي:
باختصار، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون محفزًا للتحول الرقمي وتحسين الأداء في شركات الاتصالات.
تابع القراءة لتتعرَّف على كيفية تمكين شركات الاتصالات من توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وموثوق بها، سواء للشركات الكبرى أو الصغيرة.
في الأخبار: GSMA Foundry وIBM Gen AI Accelerator Pack متاحة الآن لجميع مزودي خدمات الاتصالات. سواءً كنت قد بدأت للتو في استكشاف الذكاء الاصطناعي التوليدي أو كانت لديك استراتيجية قيد التنفيذ بالفعل، توفر لك حزمة مسرّع الذكاء الاصطناعي التوليدي Gen AI Accelerator Pack المحفّز الأمثل لتحقيق النجاح. والتي يتم توفيرها مجانًا. تعرَّف على كيفية التقديم على موقع GSMA.
استكشف التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركات الاتصالات
تلخيص مشاركات العملاء السابقة وتحليلها، وتقديم تفاعلات مخصصة لزيادة التفاعل وتعزيز الإيرادات
تحقيق ضمان جودة الشبكة والاعتماد على التشغيل الذاتي الكامل لعمليات الشبكة من البداية إلى النهاية
تبسيط المهام اليومية المستهلكة للوقت، ليستطيع مزودو خدمات الاتصالات التركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا
تقديم رسائل مخصصة ومفصَّلة حسب احتياجات كل عميل وعبر القنوات الصحيحة على أوسع نطاق ممكن
تحديث التطبيقات المعقدة والمتكاملة بسرعة وتحقيق القيمة من أول يوم
بفضل عمليات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، يمكنك أتمتة جمع البيانات وبناء النماذج ونشرها وحوكمتها لتعزيز الثقة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
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اكتشِف كيف يمكنك تحقيق النتائج الاستراتيجية في مشاريع التحديث الخاصة بك من خلال اعتماد استراتيجية الذكاء الاصطناعي أولًا وتسريع تحديث التطبيقات.
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