إعادة تصوّر إدارة الأداء للتغلب على تحديات شركة عالمية 

بات تسريع إعداد التقارير المالية وإعداد الميزانية والتنبؤ ضمن المتناول حتى للمؤسسات العالمية. نجحت Orange في تحديث منصة إدارة أداء المؤسسات (EPM) لديها عبر اعتماد IBM Planning Analytics. وقد نُشر الحل في أقل من عامين، وهو يخدم 1,500 مستخدم عبر المجموعة ويغطي نطاقًا واسعًا من الوظائف.

شخص يعمل على جهاز كمبيوتر محمول على مكتب في مكتب خافت الإضاءة مع إطلالة على مدينة تظهر من خلال النافذة ليلاً.

كانت شركة Orange تهدف إلى استبدال نظام إدارة الأداء المؤسسي (EPM) القديم لديها، والذي لم يعد قادرًا على دعم احتياجات المجموعة المتطورة. تغلبت منصة IBM Planning Analytics، التي نشرتها فرق IBM Consulting وIBM Technology في وضع السحابة، على تحديات التحديث هذه عن طريق تبسيط عمليات صناعة القرار وتعزيز الأداء العام للشركة.
تحدي
شخصان واقفان أمام شاشة كبيرة تعرض مخططات ورسومًا بيانية، يناقشان بيانات في بيئة غرفة تحكم ذات إضاءة خافتة مع وجود شاشات كمبيوتر متعددة.

وباعتبارها رائدة عالميا في الاتصالات والخدمات الرقمية، تخدم Orange نحو 298 مليون عميل عبر مجموعة من حلول الاتصالات الثابتة والمحمولة، إلى جانب خدمات احترافية.

مؤخرًا، أنشأت المجموعة قسمًا جديدًا بعنوان "الحلول والبيانات المالية" ضمن الإدارة المالية، بهدف توحيد حلولها المالية وتعزيزها وتسريع الاستفادة من البيانات على مستوى المجموعة بأكملها.

يقول Benoit Lampuré، مدير المالية كخدمة في Orange Group: "في مطلع عام 2022، بدأنا مناقشات لتجديد نظام EPM لدينا، بعدما بدأ يقترب من حدوده من حيث الأداء والوظائف".

وعقب ذلك، أطلقت Orange عملية بحث عن حل إدارة أداء مؤسسي عالمي جديد بنمط البرمجيات كخدمة، بما يتماشى مع التزام المجموعة خلال السنوات الماضية بالانتقال إلى السحابة. وبرزت منصة IBM® Planning Analytics بوصفها الخيار الأول. "كنا واثقين من اختيار IBM Planning Analytics، بالنظر إلى التوصيات القوية من شركات دولية كبرى، وإلى خبرة فرق الاستشارات والدعم في IBM التي تعهدت بمساندتنا طوال مدة هذا البرنامج. كما كانت واجهة المستخدم المألوفة—بما في ذلك وظيفة Microsoft Excel الإضافية—ميزة مهمة أيضًا."

"كان للشراكة التعاونية بين IBM وOrange دور حاسم في نجاح البرنامج وتبنيه"، يضيف Boris Daverat، الشريك المساعد في IBM Consulting.
النتائج 1500   سيستخدم موظفو Orange حل IBM Planning Analytics بحلول نهاية عام 2024. 8  نُشرت التطبيقات في أقل من عامين، لتشمل البلدان الرئيسية التي تعمل فيها المجموعة.
نحن ملتزمون تمامًا بتبني منصة IBM Planning Analytics، لما تتمتع به من إمكانات إدارة كميات كبيرة من البيانات ودعمها للمستخدمين في إنشاء تقارير مخصّصة عند الطلب بصورة مستقلة.
Benoit Lampuré مدير الشؤون المالية كخدمة مجموعة Orange
التحول
مجموعة من الأشخاص مجتمعين حول طاولة في مكتب عصري، ويتعاونون معًا في أثناء النظر إلى جهاز كمبيوتر محمول ومستندات موزعة أمامهم.
بدء التشغيل لأول مرة في غضون 6 أشهر فقط

يوفر نظام إدارة الأداء المؤسسي في Orange تغطية وظيفية واسعة النطاق، تشمل ما يلي:

  • إدارة التقارير المالية الداخلية للدولة، بما في ذلك التحليل الفعلي، وإدارة الأرباح والخسائر، وتقدير التكاليف.
  • جمع معلومات الميزانية من كل دولة، بما في ذلك الميزانيات والخطط الإستراتيجية ونماذج الميزانية.
  • التطبيقات المصممة خصوصًا لدولة أو نشاط معين.

أُطلق المشروع في سبتمبر 2022 مع التركيز على قسمين رئيسيين: Orange France وOrange Corporate. يقول Benoit Lampuré، مدير الشؤون المالية كخدمة في مجموعة Orange: "كان هدفنا دمج ميزانية عام 2024 في منصة IBM Planning Analytics، لبدء التشغيل الأول بحلول صيف عام 2023."

استندت فرق Orange على معرفتها الحالية بإطار العمل المرجعي للشركة ونماذج البيانات، مع الإدراك التام للتحليلات التفصيلية المطلوبة.

ومع ذلك، ومن أجل الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة، كانت هناك حاجة إلى تنفيذ مشاريع متعددة في وقت واحد.

"لقد ركزنا على إعادة استخدام العمل الحالي من خلال تطوير نموذج أساسي. وكان كل مشروع مدعومًا من قبل فرق مخصصة من الخبراء من Orange وIBM. بالإضافة إلى ذلك، أنشأنا فريقًا متعدد التخصصات بالتعاون مع IBM لضمان توحيد عمليات ومنهجيات التطوير عبر جميع المشاريع."

اكتملت مرحلة الإنتاج في الموعد المحدد لكل من قسمي France وCorporate. بدأ الآن طرح الحل في Orange Business، وOrange MEA، والكثير من الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا ورومانيا، مع وجود خطط لمزيد من التوسع في سلوفاكيا وبولندا وشركة Totem التابعة لها.
نستكشف الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع التحول في استخداماتنا.
Benoit Lampuré مدير الشؤون المالية كخدمة مجموعة Orange
النتائج
مكتب مضيء مفتوح مع عدة أشخاص يعملون على مكاتب وشخص واحد يجلس على مكتب قابل لتعديل الارتفاع بالقرب من نوافذ كبيرة.
1500 مستخدم لمنصة IBM Planning Analytics

من المقرر نشر منصة IBM Planning Analytics بالكامل في جميع أنحاء المجموعة وجميع المجالات الوظيفية المستهدفة بحلول عام 2025، ما يوسع قاعدة المستخدمين إلى 1500 مستخدم.

ومع ذلك، يجب أن تستمر المشاريع المتعلقة بإدارة الأداء المؤسسي بعد هذا الموعد النهائي. "مع طرح الحل، أصبح المستخدمون يقدمون حالات استخدام جديدة لم نكن نتوقعها في البداية. وذلك يشير إلى قبول وتفاعل قويين مع نظام إدارة الأداء المؤسسي الجديد"، كما يشير Benoit Lampuré، مدير الشؤون المالية كخدمة في شركة Orange.

الذكاء الاصطناعي والتحليلات من أجل مواصلة تحويل ممارسات أعمالنا

تستكشف Orange عدة حالات استخدام جديدة لتقييم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي والتحليلات في وظيفتها المالية.

"نحن ندرس كيفية تحسين توقعات الإيرادات بشكل مثالي بناءً على خوارزميات تنبئية، والتي يمكن أن تستدعي الذكاء الاصطناعي." 

بالإضافة إلى ذلك، تجرب Orange استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم المراقبين الإداريين. "الهدف هو تحديد الأحداث الرئيسية ضمن مجالات محددة وتوليد تعليقات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً أوليًا للبيانات، والتي يمكن لمراقبينا بعد ذلك تجميعها." 

"يسهم الجمع بين منصة IBM Planning Analytics و مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي مثل IBM watsonx في تسريع نشر حالات الاستخدام هذه بشكل كبير"، حسبما يشير Stéphane Maillet، المدير الأول في IBM Consulting، الذي يشرف على التنسيق بين التخصصات في البرنامج."

ومن بين المحاور المهمة الأخرى إدارة البيانات غير المالية، مثل حساب البصمة الكربونية للشركة. ويختتم Benoit Lampuré حديثه قائلاً: "لا شك أن إدارة الأداء المؤسسي ستؤدي دورًا في إعداد التقارير ومحاكاة مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، على الرغم من أننا لم نحدد بعد نطاقها الدقيق للبيانات غير المالية".
نبذة عن Orange

Orange شركة اتصالات عملاقة، تتصدر قطاعها في فرنسا، ولها حضور قوي في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. تخدم الشركة 298 مليون عميل، من بينهم 2.5 مليون شركة. وحققت المجموعة إيرادات بلغت 44.1 مليار يورو في عام 2023، وتوظف قرابة 137,000 شخص في 26 دولة، يقيم أكثر من نصفهم في فرنسا.

