من المقرر نشر منصة IBM Planning Analytics بالكامل في جميع أنحاء المجموعة وجميع المجالات الوظيفية المستهدفة بحلول عام 2025، ما يوسع قاعدة المستخدمين إلى 1500 مستخدم.
ومع ذلك، يجب أن تستمر المشاريع المتعلقة بإدارة الأداء المؤسسي بعد هذا الموعد النهائي. "مع طرح الحل، أصبح المستخدمون يقدمون حالات استخدام جديدة لم نكن نتوقعها في البداية. وذلك يشير إلى قبول وتفاعل قويين مع نظام إدارة الأداء المؤسسي الجديد"، كما يشير Benoit Lampuré، مدير الشؤون المالية كخدمة في شركة Orange.
الذكاء الاصطناعي والتحليلات من أجل مواصلة تحويل ممارسات أعمالنا
تستكشف Orange عدة حالات استخدام جديدة لتقييم مدى تأثير الذكاء الاصطناعي والتحليلات في وظيفتها المالية.
"نحن ندرس كيفية تحسين توقعات الإيرادات بشكل مثالي بناءً على خوارزميات تنبئية، والتي يمكن أن تستدعي الذكاء الاصطناعي."
بالإضافة إلى ذلك، تجرب Orange استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم المراقبين الإداريين. "الهدف هو تحديد الأحداث الرئيسية ضمن مجالات محددة وتوليد تعليقات مستندة إلى الذكاء الاصطناعي توفر تحليلاً أوليًا للبيانات، والتي يمكن لمراقبينا بعد ذلك تجميعها."
"يسهم الجمع بين منصة IBM Planning Analytics و مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي مثل IBM watsonx في تسريع نشر حالات الاستخدام هذه بشكل كبير"، حسبما يشير Stéphane Maillet، المدير الأول في IBM Consulting، الذي يشرف على التنسيق بين التخصصات في البرنامج."
ومن بين المحاور المهمة الأخرى إدارة البيانات غير المالية، مثل حساب البصمة الكربونية للشركة. ويختتم Benoit Lampuré حديثه قائلاً: "لا شك أن إدارة الأداء المؤسسي ستؤدي دورًا في إعداد التقارير ومحاكاة مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، على الرغم من أننا لم نحدد بعد نطاقها الدقيق للبيانات غير المالية".