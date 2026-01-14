تعاونت Bell مع IBM® Consulting لتقديم منصة من الجيل التالي ضمن الميزانية المحددة وخلال 16 شهرًا فقط. تم ترحيل عنصر SAP ERP Central Component (ECC) في Bell إلى SAP S/4HANA وGoogle Cloud، ما أدَّى إلى تقليل حجم البيانات من 18 تيرابايت إلى 10 تيرابايت وتحسين تجربة المستخدم عبر SAP Fiori. كجزء من المشروع، تم أيضًا ترحيل عدة أنظمة SAP المحيطة، بما في ذلك Business Objects Data Services (BODS) وTaulia وAdaptive Processing Server Services (APSS) وBusiness Planning and Consolidation (BPC)، إلى Google Cloud.

جمعت IBM الفريق المناسب لضمان النجاح، بما في ذلك SNP وsmartShift، شركاء أعمال IBM. تُتيح منصة SNP القائمة على البرمجيات لتحويل البيانات الانتقائي فهم بيئة SAP المعقدة الخاصة بشركة Bell بسرعة، وتسهيل ترحيل أحجام ضخمة من البيانات بكفاءة. قدّمت smartShift قدرات تصحيح الأكواد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد على تحديث وضمان استدامة أكثر من 25,000 عنصر برمجي مخصص من نوع ABAP، وتقليل المخاطر خلال الانتقال وضمان الصيانة طويلة الأمد.

باستخدام IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA، تمكَّن الفريق من تبسيط ترحيل أكثر من 700 واجهة وضمان استمرارية الأعمال عبر خطوط العمل الحيوية. ساعدت خدمات IBM لتحديث التطبيقات وخدمات الاستشارات المالية من IBM على تعزيز عمليات Bell بشكل أكبر - ما أدَّى إلى تسريع إعداد التقارير، واختصار دورات الإغلاق، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استراتيجية قائمة على البيانات.