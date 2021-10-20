البينة التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) هي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من عروض الخدمات السحابية. ويشار إليها أحيانًا بنماذج الخدمات السحابية أو نماذج خدمات الحوسبة السحابية.



IaaS، أو البنية التحتية كخدمة، تتيح لك الوصول عند الطلب إلى الخوادم الفعلية والافتراضية المستضافة على السحابة ووحدات التخزين والشبكات - البنية التحتية الخلفية لتقنية المعلومات لتشغيل التطبيقات وأحمال التشغيل في السحابة.





PaaS، أو المنصة كخدمة، هي الوصول عند الطلب إلى منصة سحابية كاملة وجاهزة للاستخدام لتطوير التطبيقات وتشغيلها وصيانتها وإدارتها.





SaaS، أو البرمجيات كخدمة، هي الوصول عند الطلب إلى برامج التطبيقات الجاهزة للاستخدام والمستضافة على سحابة.

يمكن استخدام IaaS و PaaS و SaaS مجتمعة في النظام نفسه. حيث يستخدم العديد من الشركات متوسطة الحجم أكثر من نوع واحد، بينما تستخدم معظم الشركات الكبيرة الأنواع الثلاثة جميعها.

«كخدمة» تشير إلى الطريقة التي يتم بها استهلاك أصول تكنولوجيا المعلومات في هذه العروض والفرق الأساسي بين الحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات التقليدية. في تكنولوجيا المعلومات التقليدية، تستهلك المؤسسة أصول تكنولوجيا المعلومات—الأجهزة وبرمجيات النظام وأدوات التطوير والتطبيقات—من خلال شرائها وتثبيتها وإدارتها وصيانتها في مركز البيانات المحلي الخاص بها.

في الحوسبة السحابية، يمتلك مزود الخدمة السحابية الأصول ويديرها ويحافظ عليها؛ ويستهلكها العميل عبر اتصال بالإنترنت، ويدفع مقابلها على أساس الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.

لذا فإن الميزة الرئيسية لخدمات IaaS أو PaaS أو SaaS أو أي حل "كخدمة" هي ميزة اقتصادية: يمكن للعميل الوصول إلى القدرات التي يحتاجها وتوسيع نطاقها بتكلفة يمكن التنبؤ بها، دون تحمل التكاليف والنفقات العامة لشراء وصيانة كل شيء في مركز البيانات الخاص به. ولكن هناك مزايا إضافية خاصة بكل حل من هذه الحلول.