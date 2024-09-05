ما المقصود ببرامج الفدية كخدمة (RaaS)؟

تُعَد ترتيبات برامج الفدية كخدمة شائعة لدى المجرمين الإلكترونيين. لا تزال برامج الفدية الضارة تشكِّل تهديدًا شائعًا، حيث تتسبَّب في 20% من إجمالي حوادث الجرائم الإلكترونية وفقًا لمؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index. انتشرت العديد من أكثر سلالات برامج الفدية شهرة وتدميرًا -مثل LockBit وBlackBasta- من خلال مبيعات برامج الفدية كخدمة.

من السهل فهم انتشار نموذج برامج الفدية كخدمة. فمن خلال الاستعانة بمقدمي خدمات برامج الفدية كخدمة، يصبح بإمكان القراصنة المحتملين الدخول إلى عالم الجرائم الإلكترونية بسرعة وسهولة أكبر. حتى الجهات المهدِّدة التي تمتلك خبرة تقنية محدودة يمكنها الآن شن هجمات إلكترونية.

تعود برامج الفدية كخدمة بالنفع المتبادل على جميع الأطراف. حيث يمكن للقراصنة الاستفادة من الابتزاز دون الحاجة إلى تطوير البرامج الضارة الخاصة بهم. في الوقت نفسه، يمكن لمطوري برامج الفدية زيادة أرباحهم دون عناء مهاجمة الشبكات بأنفسهم، والاستفادة من ضحايا ربما لم يكونوا ليصلوا إليهم بطرقهم الخاصة.