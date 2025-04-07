لديك أحدث وأعظم فلاتر البريد العشوائي تم تثبيتها على حسابات البريد الإلكتروني للجميع. أدوات كشف نقطة النهاية والاستجابة لها على كل جهاز توفره الشركة. يحرس نظام الكشف عن التسلل ومنعه بوابات الشبكة الخاصة بك، ويصرخ "توقف!" في وجه كل حزمة حتى وإن كانت تبدو مضحكة.

أنظمتك مقفلة تمامًا. لن يتمكن أي مخترقين من الدخول إلى هنا.

أما الباب الأمامي لمبنى مكتبك - فهذه قصة أخرى. من المحتمل أن يتسلل المهاجم من هناك دون عناء.

صدقني. أنا أعلم ذلك من تجربتي. فوظيفتي هي التسلل دون عناء.

أحد أكثر الأجزاء إمتاعًا في كوني كبير المخترقين البشريين لدى IBM هو أنني أقوم بإجراء تقييمات الأمن المادي. في الأساس، أقتحم مباني العملاء - بإذن طبعًا! - للمساعدة في تحديد العيوب في دفاعاتهم المادية.

وعندما أكون في الداخل، يمكنني إحداث الكثير من الضرر. ذلك الكمبيوتر المحمول غير المراقب في غرفة الاستراحة؟ حسنًا. إنه لي الآن، إلى جانب الوصول إلى كل مستند يمكن لمالكه الوصول إليه. تلك الملفات السرية التي تقبع على منضدة مكتب في غرفة مكتب فارغ وغير مقفل؟ ملكي أيضًا.

يعتقد معظمنا أن الأمن السيبراني هو شأن رقمي بحت. وهذا أمر منطقي— فكلمة "سيبراني" واردة في الاسم. لكن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تبدأ بالفعل هنا في العالم المادي، وأنا لا أتحدث عن الروبوتات الواعية ذات الجسد المادي (على الأقل، ليس بعد).

أنا أتحدث عن المتسللين الخارجيين الخبيثين - بل وحتى القائمين بالهجوم الداخلي الخبيث- الذين يمكنهم اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بك مباشرة من داخل المبنى الذي تدير به أعمالك. الخطر يأتي من داخل المنزل!

مع تزايد عدد المؤسسات التي تعيد الموظفين إلى المكاتب، قد تصبح هذه الهجمات المادية أكثر شيوعاً - وأكثر نجاحاً. بعد سنوات من العمل عن بعد، أصبح الكثير منا صدئا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمان مكاتبنا.

دعونا نلقي نظرة على بعض مخاطر الأمن السيبراني المادية وما يمكن للمؤسسات فعله للمواجهة.