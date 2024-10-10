ما المقصود بحوكمة الذكاء الاصطناعي؟

تتضمن الحوكمة الفعَّالة للذكاء الاصطناعي آليات الإشراف التي تعالج المخاطر مثل التحيز وانتهاك الخصوصية وسوء الاستخدام مع تعزيز الابتكار وبناء الثقة. يتطلب النهج الأخلاقي المرتكز على الذكاء الاصطناعي في حوكمة الذكاء الاصطناعي مشاركة مجموعة واسعة من الأطراف المعنية، بما في ذلك مطورو الذكاء الاصطناعي، والمستخدمون، وصناع السياسات، وعلماء الأخلاقيات، ما يضمن تطوير واستخدام الأنظمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع قيم المجتمع.

تعالج حوكمة الذكاء الاصطناعي العيوب المتأصلة الناشئة عن العنصر البشري في إنشاء وصيانة الذكاء الاصطناعي. نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي هو نتاج كود مصمم هندسيًا بشكل متقن وتعلم آلي (ML) تم إنشاؤه بواسطة البشر، فهو عرضة للتحيزات والأخطاء البشرية التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز وغيره من الأضرار للأفراد.

توفر الحوكمة نهجاً منظمًا للتخفيف من هذه المخاطر المحتملة. يمكن أن يشمل هذا النهج سياسة سليمة للذكاء الاصطناعي، وتنظيمًا، وحوكمة للبيانات. يساعد ذلك في ضمان مراقبة وتقييم وتحديث خوارزميات التعلم الآلي لمنع القرارات المعيبة أو الضارة، وأن مجموعات البيانات مدربة ومصانة بشكل جيد.

تهدف الحوكمة أيضًا إلى إرساء الرقابة اللازمة لمواءمة سلوكيات الذكاء الاصطناعي مع المعايير الأخلاقية والتوقعات المجتمعية من أجل الحماية من الآثار السلبية المحتملة.