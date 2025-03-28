ما المقصود بالتفرد التكنولوجي؟

وضع Alan Turing، الذي غالبًا ما ينظر إليه على أنه والد علوم الحاسوب الحديثة، أساسًا حاسمًا للخطاب المعاصر حول التفرد التكنولوجي. يقدم بحثه المحوري الصادر عام 1950، "آلات الحوسبة والذكاء،" فكرة قدرة الآلة على إظهار سلوك ذكي مكافئ أو لا يمكن تمييزه عن سلوك الإنسان. محور هذا المفهوم هو اختبار Turing الشهير، والذي يشير إلى أنه إذا تمكنت الآلة من التحدث مع إنسان دون أن يدرك الإنسان أنه يتفاعل مع آلة، فيمكن اعتبارها "ذكية". وقد ألهم هذا المفهوم بحثًا مكثفًا في قدرات الذكاء الاصطناعي، مما قد يجعلنا نقترب من واقع التفرد.

كما ساهم Stanislaw Ulam، الذي اشتهر بعمله في الرياضيات والتفاعلات النووية الحرارية، بشكل كبير في تقنيات الحوسبة التي تدعم المناقشات حول التفرد التكنولوجي. على الرغم من عدم ارتباطه المباشر الذكاء الاصطناعي، إلا أن عمل Ulam على الأتمتة الخلوية والأنظمة التكرارية يوفر رؤى أساسية حول الأنظمة المعقدة ذاتية التحسين في قلب نظريات التفرد. إن تعاونه مع John von Neumann في الأتمتة الخلوية، وهي أنظمة حاسوبية مجردة منفصلة قادرة على محاكاة السلوكيات المعقدة المختلفة، يعتبر أساسيًا في مجال الحياة الاصطناعية ويغذي المناقشات الجارية حول قدرة الآلات على محاكاة الذكاء البشري وتجاوزه بشكل مستقل.

لقد تطور مفهوم التفرُّد التكنولوجي بشكل كبير على مر السنين، حيث تمتد جذوره إلى منتصف القرن العشرين. يعود الفضل إلى John von Neumann في واحدة من أوائل الإشارات إلى مفهوم التفرد، حيث تكهن بمفهوم "التفرد" حيث سيصبح التقدم التكنولوجي سريعًا ومعقدًا بشكل غير مفهوم، مما يؤدي إلى تحول يتجاوز القدرة البشرية على التوقع أو الفهم الكامل.

وقد شاعت هذه الفكرة بشكل أكبر من قِبل شخصيات مثل Ray Kurzweil، الذي ربط بين التفرد وتسارع التقدم التكنولوجي، وغالبًا ما استشهد بقانون مور كمثال توضيحي. يلاحظ قانون مور أن عدد الترانزستورات على الرقاقة الإلكترونية يتضاعف كل عامين تقريبًا بينما تنخفض تكلفة أجهزة الكمبيوتر إلى النصف، مما يشير إلى نمو سريع في القوة الحاسوبية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير ذكاء اصطناعي يفوق الذكاء البشري.

الافتراض الكامن في الحجة القائلة بأن التفرد سيحدث، إذا أمكن، متجذر في التطور التكنولوجي، والذي لا رجعة فيه بشكل عام ويميل نحو التسارع. ويتأثر هذا المنظور بالنموذج التطوري الأوسع، مما يشير إلى أنه بمجرد ظهور قدرة جديدة قوية، مثل الإدراك لدى البشر، يتم استخدامها في نهاية المطاف إلى أقصى إمكاناتها.

يتوقع Kurzweil أنه بمجرد أن يصل الذكاء الاصطناعي إلى نقطة القدرة على تحسين نفسه، سيصبح هذا النمو هائلاً. وقد اقترح صوت بارز آخر في هذه المناقشة، Vernor Vinge، أستاذ الرياضيات المتقاعد وعالم الكمبيوتر ومؤلف الخيال العلمي، أن خلق ذكاء خارق يمثل نوعًا من "التفرد" في تاريخ الكوكب، حيث أنه سيمثل نقطة يمكن أن تستمر بعدها الشؤون البشرية، كما هي مفهومة حاليًا، في الاستمرار. وقد ذكر Vinge أنه إذا لم يواجه الذكاء الاصطناعي المتقدم عقبات لا يمكن التغلب عليها، فسيؤدي ذلك إلى التفرد.

غالبًا ما يتوقف النقاش على فكرة عدم وجود قوانين فيزيائية لمنع تطوير أنظمة الحوسبة التي يمكن أن تتجاوز القدرات البشرية في جميع المجالات ذات الأهمية. ويشمل ذلك تعزيز الذكاء الاصطناعي لقدراته، والتي من المرجح أن تشمل قدرته على زيادة تحسين تصميمه أو حتى تصميم أشكال جديدة تمامًا من الذكاء.

سلط Roman Yampolskiy الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالتفرد، لا سيما صعوبة التحكم أو التنبؤ بتصرفات الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء. قد لا تعمل هذه الكيانات بسرعات تتحدى الفهم البشري فحسب، بل قد تنخرط أيضًا في صنع قرارات لا تتماشى مع القيم الإنسانية أو السلامة.