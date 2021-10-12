ما المقصود بإدارة المعرفة؟

عند تعذر الوصول إلى المعلومات بسهولة داخل المؤسسة، يمكن أن يكون ذلك مكلفًا للغاية بالنسبة إلى الشركات حيث يُقضى وقت ثمين في البحث عن المعلومات ذات الصلة بدلاً من تنفيذ المهام التي تركز على تحقيق النتائج.

يعمل نظام إدارة المعرفة (KMS) على الاستفادة من المعرفة الجماعية بالمؤسسات، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. وهذه الأنظمة مدعومة باستخدام قاعدة المعلومات. وعادةً ما تكون مهمة لنجاح إدارة المعرفة، حيث توفر مكانًا مركزيًا لتخزين المعلومات والوصول إليها بسهولة.

تحقق الشركات التي تتبنى إستراتيجية لإدارة المعرفة نتائج الأعمال بسرعة أكبر حيث إن زيادة التعلم المؤسسي والتعاون بين أعضاء الفريق يسهل صناعة القرار بشكل أسرع عبر الشركة. وهذا يبسّط المزيد من العمليات المؤسسية، مثل التدريب والتأهيل، ما يؤدي إلى إعداد تقارير عن زيادة رضا الموظفين والقدرة على الاحتفاظ بهم.