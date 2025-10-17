تخيَّل تحويل أداء متجرك للبيع بالتجزئة فقط باستخدام هاتف ذكي وإمكانات الذكاء الاصطناعي (AI). وهذا ليس سيناريو بعيد المنال؛ بل واقع يمكن للمتاجر الصغيرة والمتوسطة تطبيقه اليوم! في هذا البرنامج التعليمي، سنستعرض حالة استخدام حقيقية ومذهلة حيث يمكن لأصحاب ومديري المتاجر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين ترتيب الرفوف، وزيادة المبيعات وتعزيز تجربة العملاء. سنستفيد في هذا المشروع من أحدث نموذج Granite من IBM بالإضافة إلى نموذج الرؤية Llama 3.2 من Meta.
مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح بإمكان المتاجر الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى تحليلات وتوصيات على مستوى الخبراء، كانت في السابق حكرًا على المؤسسات الكبرى التي تمتلك فرقًا متخصصة في علوم البيانات. وهذا الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون نقطة تحوُّل لمتجرك المحلي، أو لمتجر الأزياء المتخصص، أو حتى لسلسلة إقليمية.
إليك ما يميِّز هذا الأسلوب ويجعله ثوريًا:
دعنا نتعمَّق في التفاصيل التقنية لنتعرَّف على كيفية عمل تحسين البيع بالتجزئة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، خطوة بخطوة. بحلول نهاية هذا البرنامج التعليمي، سيكون لديك فهم واضح حول كيفية تطبيق هذا النظام في متجرك الخاص، ما قد يُحدث تغييرًا جذريًا في مجال التخزين باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.
سارة مالكة متجر بقالة محلي كانت تواجه صعوبة في منافسة السلاسل الكبرى. على الرغم من بذلها قصارى جهدها، لاحظت أن بعض المنتجات لم تكن تُباع كما ينبغي، بينما كانت أخرى تنفد باستمرار. في أحد الأيام، وبينما كانت تُعيد ترتيب قسم المنتجات الطازجة للمرة الثالثة خلال ذلك الشهر، تساءلت عمّا إذا كان هناك أسلوب أفضل.
وهنا يأتي دور حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام هاتفها الذكي ونظامنا الذكي فقط، تمكَّنت سارة من إحداث تحول في أداء متجرها. دعنا نتعمق في كيفية بناء مثل هذا النظام.
يمكننا استخدام crewAI، وهو إطار عمل مفتوح المصدر ينسِّق التفاعلات بين الوكلاء داخل الطواقم. يُشير مصطلح "الطاقم" إلى الأنظمة متعددة الوكلاء. يتكوَّن فريقنا من مجموعة من الوكلاء الذين يتقمَّصون دور خبراء البيع بالتجزئة، متاحين على مدار الساعة طوال الأسبوع، ولكل منهم تخصصه الخاص. يمكن تعيين المهام مباشرةً إلى وكيل معين، أو التعامل معها من خلال العملية الهرمية في crewAI التي تقوم بتقييم الأدوار المحددة وتوافرها.
للمبتدئين في استخدام crewAI، اطَّلِع على توضيح crewAI مع الوثائق الرسمية. في مستودع crewAI على GitHub الرسمي، يمكنك أيضًا العثور على أمثلة لفرق تقوم بتحليل المخزون، وتحليل البيانات، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وتكامل LangGraph، وغير ذلك الكثير.
لنلقِ نظرة على فريق خبراء البيع بالتجزئة المعتمدين على الوكلاء الذي سنستخدمه في هذا البرنامج التعليمي.
يكون سير عمل المهمة على النحو التالي:
يمكنك العثور على هذا المشروع في Github.
نحتاج أولًا إلى إعداد البيئة. يمكنك العثور على هذه الخطوات في ملف Markdown على GitHub أو من خلال المتابعة هنا.
يجب أن يشبه هيكل مشروع دليل
src/my_retail_advisor/ ├── config/ │ ├── agents.yaml # Agent configurations │ └── tasks.yaml # Task definitions ├── tool/ │ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations │ └── tool_helper.py # Vision helper functions ├── crew.py # Crew orchestration └── main.py # Application entry point
أنشئ مفتاح Serper API المجاني الخاص بك ودوِّنه. تُعَد Serper واجهة برمجة تطبيقات للبحث في Google والتي سنستخدمها في هذا المشروع.
نحن بحاجة إلى تثبيت إطار عمل crewAI لهذا البرنامج التعليمي وتحديد بيانات اعتماد watsonx.ai التي أنشأناها في الخطوة 2.
لتثبيت crewAI، شغِّل الأمر التالي في محطتك الطرفية.
في ملف
يمكن تهيئة crewAI لاستخدام أي نموذج لغوي كبير (LLM) مفتوح المصدر. يمكن ربط نماذج LLM من خلال Ollama والعديد من واجهات برمجة التطبيقات الأخرى مثل ™IBM watsonx وOpenAI. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من الأدوات الجاهزة المتوفرة من خلال مجموعة أدوات crewAI وكذلك أدوات LangChain.
أداة البحث المرئي المخصصة لدينا مدعومة
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تخصيص طاقمك:
تأكَّد من أنك في دليل العمل الصحيح لهذا المشروع. يمكنك تغيير الدلائل عن طريق تشغيل الأمر التالي في المحطة الطرفية.
لبدء تشغيل فريق وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك وبدء تنفيذ المهام، قم بتشغيل هذا الأمر من المجلد الجذر لمشروعك. لاحِظ أن الطاقم قد يستمر في العمل لعدة دقائق قبل إرجاع نتيجة نهائية.
يقوم هذا الأمر بتهيئة فريق my-retail-advisor، حيث يجمع الوكلاء ويُسند لهم المهام كما هو مُعرَّف في إعداداتك. في هذا المثال، ودون أي تعديل، سيتم استخدام Granite على watsonx.ai لإنشاء ملف report.mdيحتوي على المخرجات. يمكن لـ crewAI إرجاع JSON ونماذج Pydantic والسلاسل الخام كمخرجات. فيما يلي مثال على المخرجات التي يُنتجها الطاقم.
خطة عمل لإعادة ترتيب وتحسين رف الخضراوات
الهدف:
إنشاء قسم منتجات جذاب ومنظم مرئيًا يعرض الخضراوات الأكثر شعبية ويزيد المبيعات ويعزز رضا العملاء.
تتضمن توصيات محلل السوق ما يلي:
خطة عمل لمدير المتجر ومشتري المتجر:
...
الخطوة 1: عرض النقطة المحورية
...
الخطوة 4: العروض ذات الطابع الخاص والميزات الإضافية
كما هو موضَّح في نموذج المخرجات، يستطيع النظام متعدد الوكلاء تنفيذ العملية التسلسلية لمعالجة المدخلات، واستدعاء الأدوات، وصياغة النتائج.
هل تتذكر مشكلة سارة في ممر المنتجات الطازجة؟ إليك كيف ساعدها النظام:
باختصار، يتكوَّن طاقم
باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل هذه، يمكن لأصحاب متاجر التجزئة الصغيرة والمتوسطة تبسيط عملية اتخاذ القرار. تمامًا مثل سارة، يمكنك تحويل أداء متجرك من خلال التقنية التي يسهُل الوصول إليها وبأسعار معقولة وفعَّالة. تتيح هذه البنية أيضًا فرصًا أخرى للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل تصميم المنتجات وتحسين تجربة العملاء. كما أن مرونتها تجعلها ذات قيمة تتجاوز البيع بالتجزئة، ما يمكِّن الشركات من الابتكار والتفوق في المهام الخاصة بالصناعة.
