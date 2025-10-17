استخدِم crewAI لبناء أنظمة متعددة الوكلاء ومتعددة الوسائط لتحسين رفوف البيع بالتجزئة باستخدام watsonx.ai.

مؤلف

Yohan Bensoussan

GenAI Architect @ IBM Build Lab

IBM

Anna Gutowska

AI Engineer, Developer Advocate

IBM

تخيَّل تحويل أداء متجرك للبيع بالتجزئة فقط باستخدام هاتف ذكي وإمكانات الذكاء الاصطناعي (AI). وهذا ليس سيناريو بعيد المنال؛ بل واقع يمكن للمتاجر الصغيرة والمتوسطة تطبيقه اليوم! في هذا البرنامج التعليمي، سنستعرض حالة استخدام حقيقية ومذهلة حيث يمكن لأصحاب ومديري المتاجر استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين ترتيب الرفوف، وزيادة المبيعات وتعزيز تجربة العملاء. سنستفيد في هذا المشروع من أحدث نموذج Granite من IBM بالإضافة إلى نموذج الرؤية Llama 3.2 من Meta.

تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال البيع بالتجزئة

مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح بإمكان المتاجر الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى تحليلات وتوصيات على مستوى الخبراء، كانت في السابق حكرًا على المؤسسات الكبرى التي تمتلك فرقًا متخصصة في علوم البيانات. وهذا الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون نقطة تحوُّل لمتجرك المحلي، أو لمتجر الأزياء المتخصص، أو حتى لسلسلة إقليمية.

إليك ما يميِّز هذا الأسلوب ويجعله ثوريًا:

  • البساطة: كل ما تحتاجه للبدء هو صورة بسيطة لممر متجرك.
  • الخبرة عند الطلب: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كفريقك الشخصي من خبراء البيع بالتجزئة، حيث يحللون مساحتك وتوجهات السوق الحالية.
  • الرؤى القابلة للتنفيذ: ستحصل على خطة تفصيلية وعملية لإعادة ترتيب رفوفك؛ بهدف زيادة المبيعات وتعزيز رضا العملاء.
  • الفاعلية من حيث التكلفة: هذا النهج يُلغي الحاجة إلى مستشارين باهظي الثمن أو أنظمة برمجية معقدة.
  • القدرة على التكيُّف: مع تغيُّر توجهات السوق، يمكنك إعادة التحليل بسرعة وتعديل تصميم متجرك للبقاء في الصدارة.

دعنا نتعمَّق في التفاصيل التقنية لنتعرَّف على كيفية عمل تحسين البيع بالتجزئة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، خطوة بخطوة. بحلول نهاية هذا البرنامج التعليمي، سيكون لديك فهم واضح حول كيفية تطبيق هذا النظام في متجرك الخاص، ما قد يُحدث تغييرًا جذريًا في مجال التخزين باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي.

القصة وراء الحل

سارة مالكة متجر بقالة محلي كانت تواجه صعوبة في منافسة السلاسل الكبرى. على الرغم من بذلها قصارى جهدها، لاحظت أن بعض المنتجات لم تكن تُباع كما ينبغي، بينما كانت أخرى تنفد باستمرار. في أحد الأيام، وبينما كانت تُعيد ترتيب قسم المنتجات الطازجة للمرة الثالثة خلال ذلك الشهر، تساءلت عمّا إذا كان هناك أسلوب أفضل.

وهنا يأتي دور حلنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام هاتفها الذكي ونظامنا الذكي فقط، تمكَّنت سارة من إحداث تحول في أداء متجرها. دعنا نتعمق في كيفية بناء مثل هذا النظام.

ما crewAI؟

يمكننا استخدام crewAI، وهو إطار عمل مفتوح المصدر ينسِّق التفاعلات بين الوكلاء داخل الطواقم. يُشير مصطلح "الطاقم" إلى الأنظمة متعددة الوكلاء. يتكوَّن فريقنا من مجموعة من الوكلاء الذين يتقمَّصون دور خبراء البيع بالتجزئة، متاحين على مدار الساعة طوال الأسبوع، ولكل منهم تخصصه الخاص. يمكن تعيين المهام مباشرةً إلى وكيل معين، أو التعامل معها من خلال العملية الهرمية في crewAI التي تقوم بتقييم الأدوار المحددة وتوافرها.

للمبتدئين في استخدام crewAI، اطَّلِع على توضيح crewAI مع الوثائق الرسمية. في مستودع crewAI على GitHub الرسمي، يمكنك أيضًا العثور على أمثلة لفرق تقوم بتحليل المخزون، وتحليل البيانات، والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وتكامل LangGraph، وغير ذلك الكثير.

تعرَّف على فريق البيع بالتجزئة المدعوم بالذكاء الاصطناعي

لنلقِ نظرة على فريق خبراء البيع بالتجزئة المعتمدين على الوكلاء الذي سنستخدمه في هذا البرنامج التعليمي.

store_manager:
    role: Store Manager
    goal
        Analyze the shelves in the physical store and provide a detailed report
        to the market analyst to develop a detailed action plan with the insights.
    backstory
        As the Space Planner, you are responsible for examining the store's shelves,
        assessing product placement and optimizing space utilization.
        You have access to advanced tools for shelf visualization, which help you
        collect accurate data on the current arrangement of products.
        You are capable to translate market analysis into a plan for the store
        or specific shelf or department.

market_analyst:
    role: Market Trend Analyst
    goal
        Provide recommendations to rearrange the product arrangement based on market trends.
    backstory
        As the Market Analyst, you possess in-depth knowledge of market trends and consumer behavior.
        Your experience and keen sense of retail enable you to propose effective recommendations
        for specific shelves. You analyze reports provided by the Space Planner to suggest
        improvements that enhance sales and customer experience.

سير عمل المهام

يكون سير عمل المهمة على النحو التالي:

analyze_shelf:
    description:
        Use the Vision Tool to collect visual data and caption the current product arrangement.
        Conduct a thorough analysis of shelf {shelf} in the store.
        Prepare a detailed report highlighting the current layout, products,
        product placement and any observed issues.
        Ensure the report is detailed at the level of product names.
    expected_output:
        A comprehensive report on shelf {shelf}, including visual data,
        analysis of product placement, space utilization and any recommendations for improvement.
    agent: store_manager

provide_recommendations:
    description:
        Review the report on shelf {shelf} provided by the Store Manager.
        Utilize your knowledge of the retail market and internet to assess current trends
        relevant to the products in this shelf ({shelf}).
        Develop expert recommendations to optimize sales and customer satisfaction.
        Ensure the recommendations are detailed and includes details like product names.
    expected_output:
        A set of actionable recommendations for rearranging the {shelf} shelf,
        aligned with current market trends and consumer preferences.
    agent: market_analyst

create_action_plan:
    description:
        List the recommendations from the Market Analyst,
        then develop a detailed action plan for Store manager and Store buyer
        to implement the changes.
        Ensure the plan is practical and outlines the steps needed to rearrange
        the products effectively.
        Be smart and well explained.
        Give the explanation of your recommendations and the goal to achieve.
    expected_output:
        A detailed list of recommendation and action plan for rearranging and
        improving the {shelf} shelf according to market trends,
        including market analyst recommendations and translation into
        practical tasks for the Store manager and the Buyer.
    agent: store_manager

الخطوات

يمكنك العثور على هذا المشروع في Github.

الخطوة 1. إعداد البيئة.

نحتاج أولًا إلى إعداد البيئة. يمكنك العثور على هذه الخطوات في ملف Markdown على GitHub أو من خلال المتابعة هنا.

  • تأكَّد من أن لديك Python >=3.10 <=3.13 مثبَّت على نظامك. يمكنك التحقق من إصدار Python الخاص بك باستخدام أمرpython3 --version .
  • قم بإعداد بيئة افتراضية لتجنُّب تعارضات اعتماد حزمة Python.
python3 -m venv myenv
source ./myenv/bin/activate
  • انسخ المستودع باستخدام الرابط HTTPS التالي: https://github.com/IBM/ibmdotcom-tutorials.git. لمزيد من التفاصيل حول كيفية استنساخ مستودع، راجِع وثائق GitHub.

يجب أن يشبه هيكل مشروع دليلcrew-ai-projects الشكل التالي:

src/my_retail_advisor/

├── config/
│ ├── agents.yaml # Agent configurations
│ └── tasks.yaml # Task definitions
├── tool/
│ ├── custom_tool.py # Custom crewAI tool implementations
│ └── tool_helper.py # Vision helper functions
├── crew.py # Crew orchestration
└── main.py # Application entry point

الخطوة 2. الحصول على بيانات اعتماد واجهة برمجة تطبيقات watsonx.

  1.  سجِّل الدخول إلى watsonx.ai باستخدام حساب IBM Cloud الخاص بك.
  2. أنشئ مشروع watsonx.ai. دوِّن معرِّف المشروع الخاص بك من: المشروع > إدارة > عام > معرِّف المشروع.  ستحتاج إلى هذا المعرِّف في هذا البرنامج التعليمي.
  3. أنشئ مثيل خدمة watsonx.ai Runtime (اختَر خطة Lite، وهي مثيل مجاني).
  4. أنشئ مفتاح واجهة برمجة تطبيقات watsonx.
  5. اربط مثيل خدمة watsonx.ai Runtime بالمشروع الذي أنشأته في watsonx.ai.

الخطوة 3. الحصول على بيانات اعتماد واجهة برمجة تطبيقات Serper.

أنشئ مفتاح Serper API المجاني الخاص بك ودوِّنه. تُعَد Serper واجهة برمجة تطبيقات للبحث في Google والتي سنستخدمها في هذا المشروع.

الخطوة 4. تثبيت crewAI وإعداد بيانات الاعتماد الخاصة بك.

نحن بحاجة إلى تثبيت إطار عمل crewAI لهذا البرنامج التعليمي وتحديد بيانات اعتماد watsonx.ai التي أنشأناها في الخطوة 2.

لتثبيت crewAI، شغِّل الأمر التالي في محطتك الطرفية.

%pip install 'crewai[tools]'

 

في ملف .env‎  على مستوى الدليل نفسه مثل ملف .env_sample‎ ، عيِّن بيانات الاعتماد الخاصة بك كسلاسل نصية على النحو التالي:

WATSONX_APIKEY=your_watson_api_key_here
WATSONX_PROJECT_ID=your_watsonx_project_id_here
WATSONX_URL=your_endpoint (e.g. "https://us-south.ml.cloud.ibm.com")
SERPER_API_KEY=your_serper_api_key_here

الخطوة 5. تخصيص الطاقم (اختياري)

يمكن تهيئة crewAI لاستخدام أي نموذج لغوي كبير (LLM) مفتوح المصدر. يمكن ربط نماذج LLM من خلال Ollama والعديد من واجهات برمجة التطبيقات الأخرى مثل ™IBM watsonx وOpenAI. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستفادة من الأدوات الجاهزة المتوفرة من خلال مجموعة أدوات crewAI وكذلك أدوات LangChain.

أداة البحث المرئي المخصصة لدينا مدعومة llama-3-2-90b-vision-instruct بالنموذج باستخدام watsonx.ai. فيما يلي نظرة على أداة البحث المرئي المخصصة في دليل الأدوات.

# tool/custom_tool.py
from crewai.tools import BaseTool
from my_retail_advisor.tools.tool_helper import Helper

class VisionTool(BaseTool):
name: str = "Vision Tool"
description: str = "Analyzes a default picture to collect visual data."

def _run(self) -> str:
# Relative path to the shelf.jpg image from the working crew-ai/my_retail_advisor directory
image_path = 'images/shelf.jpg'

# Simulating image-to-text conversion
products_in_image = Helper.image2text(image_path)
return products_in_image

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تخصيص طاقمك:

  • عدِّل src/my_retail_advisor/config/agents.yaml لتحديد عملائك.
  • عدِّل src/my_retail_advisor/config/tasks.yaml  لتحديد مهامك.
  • عدِّل src/my_retail_advisor/crew.py لإضافة المنطق والأدوات الخاصة بك والحجج المحددة.
  • عدِّل src/my_retail_advisor/main.py لإضافة مدخلات مخصصة لوكلائك ومهامك.
  • عدِّل src/my_retail_advisor/tool/custom_tool.py لإضافة أدوات مخصصة لوكلائك ومهامك.
  • عدِّل src/my_retail_advisor/tool/tool_helper.py لتغيير أداة الرؤية المخصصة بناءً على نموذج Llama متعدد الوسائط.
  • استبدِل images/shelf.jpg بصورة خاصة بك.

الخطوة 6. تشغيل النظام

تأكَّد من أنك في دليل العمل الصحيح لهذا المشروع. يمكنك تغيير الدلائل عن طريق تشغيل الأمر التالي في المحطة الطرفية.

cd crew-ai-projects/my_retail_advisor

لبدء تشغيل فريق وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك وبدء تنفيذ المهام، قم بتشغيل هذا الأمر من المجلد الجذر لمشروعك. لاحِظ أن الطاقم قد يستمر في العمل لعدة دقائق قبل إرجاع نتيجة نهائية.

crewai run

يقوم هذا الأمر بتهيئة فريق my-retail-advisor، حيث يجمع الوكلاء ويُسند لهم المهام كما هو مُعرَّف في إعداداتك. في هذا المثال، ودون أي تعديل، سيتم استخدام Granite على watsonx.ai لإنشاء ملف report.mdيحتوي على المخرجات. يمكن لـ crewAI إرجاع JSON ونماذج Pydantic والسلاسل الخام كمخرجات. فيما يلي مثال على المخرجات التي يُنتجها الطاقم.

مثال على المخرجات:

خطة عمل لإعادة ترتيب وتحسين رف الخضراوات

الهدف:
إنشاء قسم منتجات جذاب ومنظم مرئيًا يعرض الخضراوات الأكثر شعبية ويزيد المبيعات ويعزز رضا العملاء.

تتضمن توصيات محلل السوق ما يلي:

  1. إنشاء نقطة جذب عبر عرض ملون ولافت للأنظار يضم الخضراوات الأكثر شعبية.
  2. استخدام مجموعة متنوعة من الألوان والأنسجة والارتفاعات لتكوين جاذبية بصرية.
  3. جمع الخضراوات المتشابهة معًا.
  4. استخدام السلال أو الصناديق أو غيرها من الحاويات لتكوين أجواء طبيعية وريفية.
  5. استخدام الإضاءة لتسليط الضوء على منتجات أو عروض ترويجية محددة.
    ...

خطة عمل لمدير المتجر ومشتري المتجر:

...

الخطوة 1: عرض النقطة المحورية

  • مدير المتجر: تخصيص منطقة محورية على الرف لأكثر الخضراوات رواجًا (الطماطم، والبطاطس، والبصل، والخس، والجزر، والفلفل، والخيار، والكرفس).
  • مشتري المتجر: التأكُّد من توفير مخزون كافٍ من هذه الخضراوات للحفاظ على عرض كامل وجذاب.
  • الفريق: ترتيب الخضراوات بطريقة جذابة بصريًا، باستخدام مزيج من الألوان والنسيج والارتفاعات.

...

الخطوة 4: العروض ذات الطابع الخاص والميزات الإضافية

  • مدير المتجر: تخطيط عروض ذات طابع خاص وتنفيذها (مثل حفلات الشواء الصيفية أو المناسبات والأعياد) لجذب العملاء والترويج للمنتجات ذات الصلة.
  • مشتري المتجر: التأكُّد من توفُّر مخزون كافٍ من مواد العروض ذات الطابع الخاص والمنتجات المرتبطة بها.
  • الفريق: استخدام رفوف أو حوامل الخضراوات لإضافة مساحة عرض إضافية وتقديم عرض جذاب بصريًا.

الخاتمة

كما هو موضَّح في نموذج المخرجات، يستطيع النظام متعدد الوكلاء تنفيذ العملية التسلسلية لمعالجة المدخلات، واستدعاء الأدوات، وصياغة النتائج.

هل تتذكر مشكلة سارة في ممر المنتجات الطازجة؟ إليك كيف ساعدها النظام:

  1. التحليل المرئي: التقطت سارة صورة لممر الخضراوات باستخدام هاتفها الذكي. قام الوكيل مدير المتجر بتحليل الصورة ولاحَظ أن الرفوف مزدحمة بكثافة وتحتاج إلى صيانة.
  2. أبحاث السوق: استخدَم وكيل محلل السوق توجهات السوق الحالية لمبيعات الخضراوات وتفضيلات العملاء لتقديم توصيات قابلة للتنفيذ لإعادة ترتيب رفوف الخضراوات.
  3. خطة العمل: استنادًا إلى هذه الرؤى، تلقت سارة خطة تفصيلية تتضمن تعليمات لتنفيذ ما يلي:
    • إنشاء عرض ملون وملفت للنظر.
    • استخدام السلال أو الصناديق لإضفاء طابع طبيعي على العرض.
    • إضافة عرض ذي طابع خاص، مثل عرض للشواء الصيفي أو عرض موسمي للأعياد، لجذب العملاء نحو المنتجات ذات الصلة.
    • إضافة مساحة بين أنواع الخضراوات المختلفة لتقليل الفوضى.
    • تحسين الإضاءة.

باختصار، يتكوَّن طاقمmy-retail-advisor من العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، ولكل منهم أدوار وأهداف وأدوات فريدة. يتعاون هؤلاء الوكلاء في سلسلة من المهام المحددة في config/tasks.yaml ، مع الاستفادة من مهاراتهم الجماعية لتحقيق أهداف معقدة. يحدِّد ملف config/agents.yaml القدرات والتكوينات لكل وكيل في طاقمك.

باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل هذه، يمكن لأصحاب متاجر التجزئة الصغيرة والمتوسطة تبسيط عملية اتخاذ القرار. تمامًا مثل سارة، يمكنك تحويل أداء متجرك من خلال التقنية التي يسهُل الوصول إليها وبأسعار معقولة وفعَّالة. تتيح هذه البنية أيضًا فرصًا أخرى للذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل تصميم المنتجات وتحسين تجربة العملاء. كما أن مرونتها تجعلها ذات قيمة تتجاوز البيع بالتجزئة، ما يمكِّن الشركات من الابتكار والتفوق في المهام الخاصة بالصناعة.

الموارد

الوكلاء: watsonx Developer Hub

ابدأ في بناء ونشر الوكلاء باستخدام watsonx.ai.
تقرير Omdia حول الذكاء المُمكّن: تأثير وكلاء الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

دليل المشترين لوكلاء الذكاء الاصطناعي لعام 2025

تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
دروس InstructLab

شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم مساهمات في النماذج اللغوية الكبيرة بطريقة مفتوحة ومتاحة.
مجتمع IBM AI

انضم إلى مجتمع مهندسي وبناة الذكاء الاصطناعي لتتعلم وتشارك الأفكار وتتواصل مع الآخرين.
إعادة تصور إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي

استكشف الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتعرف على كيفية تغيير قواعد اللعبة في إنتاجية المؤسسات.
2024 Rewind: إنجازات في النماذج والوكلاء والأجهزة والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

هل سيكون عام 2025 عام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من Mixture of Experts، نستعرض نماذج الذكاء الاصطناعي، والوكلاء، والأجهزة، وإصدارات المنتجات مع نخبة من خبراء الصناعة.

كيف سيعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على إعادة ابتكار الإنتاجية

تعرّف على طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية. ابدأ في التكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
حلول ذات صلة
تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM 

تمكين المطورين من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم ومراقبتهم باستخدام استوديو IBM watsonx.ai.

 استكشف watsonx.ai
وكلاء ومساعدو الذكاء الاصطناعي من IBM

حقِّق إنتاجية غير مسبوقة مع مجموعة من أكثر الحلول تكاملًا في القطاع لمساعدة الأعمال على بناء وتخصيص وإدارة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي. 

 استكشِف وكلاء الذكاء الاصطناعي
IBM Granite

تحقيق وفورات في التكاليف تزيد على 90% باستخدام نماذج Granite الصغيرة والمفتوحة المصممة لتعزيز كفاءة المطوِّرين. تقدِّم هذه النماذج الجاهزة للمؤسسات أداءً استثنائيًا في معايير الأمان، وتتفوق في مجموعة واسعة من المهام المؤسسية من الأمن الإلكتروني إلى التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).

 استكشف Granite
اتخِذ الخطوة التالية

تمكَّن من أتمتة سير عملك المعقد وتحقيق إنتاجية غير مسبوقة باستخدام واحدة من أكثر مجموعات القدرات شمولًا في القطاع لمساعدة الشركات على بناء وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتخصيصهم وإدارتهم. 

 استكشف تطوير وكلاء watsonx.ai استكشف watsonx Orchestrate