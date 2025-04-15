في هذا البرنامج التعليمي، ستبني وكيل ذكاء اصطناعي من نوع ReAct (الاستدلال والعمل) باستخدام إطار العمل LangGraph مفتوح المصدر باستخدام نموذج IBM Granite من خلال IBM watsonx.ai API في Python. حالة الاستخدام هي إدارة تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات الموجودة وإنشاء تذاكر جديدة.
يُشير وكيل الذكاء الاصطناعي إلى نظام أو برنامج قادر على تنفيذ المهام بشكل مستقل نيابةً عن المستخدم أو نظام آخر، وذلك من خلال تصميم سير عمل الوكيل واستخدام الأدوات المتاحة. يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة الخاصة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لفهم مدخلات المستخدم خطوة بخطوة والرد عليها وتحديد الوقت المناسب لاستدعاء الأدوات الخارجية. أحد العناصر الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي هو الاستدلال. عند الحصول على معلومات جديدة عبر استدعاء الأدوات أو التدخل البشري أو وكلاء آخرين، يوجِّه نموذج الاستدلال الخطوات التالية للوكيل.
مع كل إجراء وكل استجابة من الأداة، يوجّه نموذج ReAct (الاستدلال والعمل) الوكلاء إلى "التفكير" والتخطيط لخطواتهم التالية. يمنحنا هذا التفكير البطيء خطوة بخطوة رؤى حول كيفية استخدام الوكيل للسياق المحدَّث لصياغة الاستنتاجات. ولأن عملية التفكير هذه مستمرة، فهي غالبًا ما تُسمَّى حلقة التفكير-الفعل-الملاحظة، وتُعَد شكلًا من تحفيز سلسلة الأفكار.
سيستخدم هذا البرنامج التعليمي إطار العمل LangGraph، وهو وكيل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مصمم لبناء ونشر وإدارة مهام سير العمل المعقدة لوكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي. تُعَد دالة
في LangGraph، تعمل ميزة "الحالة" كخزان للذاكرة يسجِّل ويتبَّع جميع المعلومات القيّمة التي تتم معالجتها في كل تكرار لنظام الذكاء الاصطناعي. تسمح هذه الرسوم البيانية ذات الحالة للوكلاء باسترجاع المعلومات السابقة والسياق القيّم. تتم الاستفادة من البنية الدورية لمخطط ReAct عندما يعتمد ناتج خطوة معينة على الخطوات السابقة في الحلقة. تقوم العُقد، أو "الفاعلون"، في المخطط بترميز منطق الوكيل وتكون متصلة بواسطة الحواف. الحواف هي في الأساس دوال Python التي تحدِّد العقدة التالية التي ستُنفَّذ بناءً على الحالة الحالية.
تحتاج إلى حساب IBM Cloud لإنشاء مشروع watsonx.ai.
لاستخدام واجهة برمجة تطبيقات watsonx، ستحتاج إلى إكمال الخطوات التالية. ملاحظة، يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا البرنامج التعليمي على GitHub.
سجِّل الدخول إلى watsonx.ai باستخدام حساب IBM Cloud الخاص بك.
أنشئ مثيل خدمة watsonx.ai Runtime (اختَر المنطقة المناسبة لك، واختَر خطة Lite، وهي مثيل مجاني).
للبدء بسهولة في نشر الوكلاء على watsonx.ai، انسخ مستودع GitHub هذا وادخل إلى مشروع وكيل ReAct لدعم تكنولوجيا المعلومات. يمكنك تشغيل الأمر التالي في محطتك الطرفية للقيام بذلك.
بعد ذلك، قم بتثبيت Poetry إذا لم يكن مثبتًا لديك بالفعل. وهو أداة لإدارة تبعيات Python وتجهيز الحزم البرمجية.
بعد ذلك، فعِّل بيئتك الافتراضية.
بدلًا من استخدام أمر
من الضروري إضافة دليل العمل إلى PYTHONPATH للخطوات التالية. في المحطة الطرفية الخاصة بك نفِّذ ما يلي:
لإعداد بيئتك، اتَّبِع الإرشادات الواردة في ملف README.md على Github. يتطلب هذا الإعداد تشغيل عدة أوامر على IDE أو سطر الأوامر.
في ملف
يحتاج وكيلنا إلى مصدر بيانات لتوفير معلومات محدَّثة وإضافة بيانات جديدة. سنخزِّن ملف البيانات الخاص بنا في IBM Cloud Object Storage.
لتزويد وكيل ReAct بوظائف إدارة تذاكر تكنولوجيا المعلومات، يجب علينا الاتصال بمصدر البيانات الخاص بنا في IBM Cloud Object Storage. في هذه الخطوة، يمكننا استخدام مكتبة
في
سيكون الوكيل قادرًا على قراءة وكتابة البيانات في الملف. أولًا، لننشئ الأداة لقراءة البيانات باستخدام أداة التصميم
لقد أضفنا أداة
بعد ذلك، أضفنا أداة
تتلقى هذه الأداة وصف المشكلة من المستخدم ومدى إلحاحها كمعطيات. تتم إضافة صف جديد إلى ملفنا في COS بهذه المعلومات وبالتالي يتم إنشاء تذكرة جديدة. بخلاف ذلك، سيتم إصدار استثناء.
أداة أخيرة يجب أن نضيفها إلى
لمنح الوكيل حق الوصول إلى هذه الأدوات، أضفناها إلى قائمة
يتم استيراد هذه الأدوات في ملف
قبل نشر الوكيل الخاص بك، تذكَّر إكمال جميع المعلومات الضرورية في ملف
هناك ثلاث طرق للدردشة مع وكيلك.
تشغيل البرنامج النصي لتنفيذ خدمة الذكاء الاصطناعي المحلية.
الخيار الأخير هو الوصول إلى الوكيل في مساحة "عمليات النشر (Deployments)" على watsonx.ai. للقيام بذلك، اختَر "Deployments" في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر. ثم اختَر مساحة النشر الخاصة بك، واختَر علامة التبويب "الأصول (Assets)"، واختَر الأصل
لتشغيل البرنامج النصي للنشر، هيِّئ المتغير
يمكن الحصول على
بعد ذلك، شغِّل البرنامج النصي للنشر.
ثم شغِّل البرنامج النصي لاستعلام النشر.
لأغراض هذا البرنامج التعليمي، دعنا نختَر الخيار 2 ونسأل وكيلنا المنشور على watsonx.ai في شكل روبوت محادثة وكيلي. دعنا نزوِّد الوكيل ببعض الموجِّهات التي تتطلب استخدام الأدوات. عند اتباع الخطوات المدرجة في الخيار 3، يجب أن ترى واجهة دردشة على watsonx.ai. هناك، يمكننا كتابة الموجِّه.
أولًا، دعنا نختبر إذا ما كان سيتم استدعاء أداة
كما ترى في الإجابة النهائية للوكيل، نجح نظام الذكاء الاصطناعي في استخدام مهارات حل المشكلات لإنشاء تذكرة جديدة باستخدام أداة
رائع! نجح الوكيل في إضافة التذكرة إلى الملف.
في هذا البرنامج التعليمي، أنشأت وكيلًا باستخدام إطار ReAct يعتمد على اتخاذ القرار لحل مهام معقدة مثل إنشاء تذاكر الدعم واسترجاعها. هناك العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تُتيح استدعاء الأدوات الوكيلية، مثل Gemini من Google، وGranite من IBM، وGPT-4 من OpenAI. في مشروعنا، استخدمنا نموذج IBM Granite AI من خلال واجهة برمجة تطبيقات watsonx.ai. تصرَّف النموذج كما هو متوقع على البيئة المحلية وعند نشره على watsonx.ai. كخطوة تالية، تحقَّق من قوالب LlamaIndex وcrewAI متعددة الوكلاء المتاحة في مستودع watsonx-developer-hub على GitHub لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
شكّل الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تقديم مساهمات في النماذج اللغوية الكبيرة بطريقة مفتوحة ومتاحة.
استكشف الفرق بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي وتعرف على كيفية تغيير قواعد اللعبة في إنتاجية المؤسسات.
هل سيكون عام 2025 عام وكلاء الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من Mixture of Experts، نستعرض نماذج الذكاء الاصطناعي، والوكلاء، والأجهزة، وإصدارات المنتجات مع نخبة من خبراء الصناعة.
تمكين المطورين من إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم ومراقبتهم باستخدام استوديو IBM watsonx.ai.
