بناء مهام سير العمل الوكيلة باستخدام LangGraph وGranite

في هذا الدليل، سوف نستكشف كيفية بناء سير عمل وكيل للذكاء الاصطناعي باستخدام أداتين أساسيتين: LangGraph، إطار عمل لبناء مسارات استدلال قائمة على الرسوم البيانية، ونماذج ®IBM® Granite، وهي نماذج قوية تُكمِل هذا الهيكل. كل خطوة في سير العمل -والتي تُسمَّى “عقدة”- يتم تنفيذها بواسطة وكيل، عادةً ما يكون مدعومًا بالنماذج اللغوية الكبيرة. ينتقل هؤلاء الوكلاء بين الحالات بناءً على مخرجات النموذج أو المنطق الشرطي، لتشكيل رسم بياني ديناميكي قائم على القرارات.

لإحياء مهام سير العمل الوكيلة هذه، سنلقي نظرة أقرب على عنصرين أساسيين: LangGraph ونموذج Granite.