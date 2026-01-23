استخدام بروتوكول A2A للتواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي

يُعَد بروتوكول A2A، أو Agent2Agent، معيارًا مفتوحًا يُتيح الاتصال المنظم بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والعملاء والأدوات. في هذا البرنامج التعليمي، يمكنك بناء نظام وكيل حيث يعالج عميل الدردشة استفسارات المستخدم ويرسلها إلى وكيل ذكاء اصطناعي يعمل على خادم متوافق مع A2A.

تطبِّق معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل اتصالات مخصصة بين العناصر (على سبيل المثال، ChatChain من ChatDev)، ما يجعل من الصعب إعادة استخدام الوكيل نفسه عبر التطبيقات المختلفة أو دمج الأدوات الخارجية. يمنع هذا النقص في التوحيد القياسي قابلية التشغيل البيني ويَحُدّ من تطوير النظام البنائي الأوسع للوكلاء.

يعمل A2A على حل هذا القيد عبر فصل طبقة التواصل عن منطق الوكيل من خلال بروتوكول موحَّد يعتمد على HTTP وJSON-RPC 2.0 وServer-Sent Events (SSE). يسمح هذا الفصل للوكلاء بالتعاون مع الوكلاء الآخرين، وخدمة طلبات العملاء، والوصول إلى الأدوات الخارجية دون الحاجة إلى كود تكامل مخصص.

يدعم A2A البنى اللامركزية التي تسمح للفرق بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم بشكل تدريجي دون كسر كود العميل. يمكن للفرق تحديث الأدوات أو تبديل النماذج أو تعديل سلوك الوكيل مع الحفاظ على واجهة متسقة عبر عمليات سير العمل المعقدة.

يتبادل الوكلاء المعلومات في الرسائل المنظمة بتنسيق JSON-RPC التي تتضمن البيانات الوصفية التي تُثري تفاعلات الوكيل بوضوح واتساق. يعرض كل خادم A2A بطاقة الوكيل في نقطة نهاية معروفة (.well-known/agent-card.json) التي تَصِف قدرات الوكيل كبيانات JSON منظمة. وبالتالي، فإنه يسمح للعملاء باكتشاف ما يمكن للوكيل القيام به ديناميكيًا، على غرار الطريقة التي تَصِف بها الوثائق نقاط النهاية المتاحة.

تابِع الخطوات لبناء وتشغيل نظام وكلاء A2A، واكتسب خبرة عملية في:

BeeAI : إطار العمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي.

: إطار العمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. بروتوكول A2A : بروتوكول اتصال موحَّد لقابلية التشغيل البيني للوكلاء.

: بروتوكول اتصال موحَّد لقابلية التشغيل البيني للوكلاء. Ollama : أداة لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) محليًا.

: أداة لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) محليًا. أدوات الوكيل: القدرات المتخصصة بما في ذلك البحث على الويب (DuckDuckGo)، وبيانات الطقس (OpenMeteo)، والوصول إلى ويكيبيديا (WikipediaTool) والاستدلال (ThinkTool)

ملاحظة: إذا كنت قد عملت مع ACP (بروتوكول اتصال الوكيل)، فيمكنك التعرُّف على أوجه التشابه. انضم ACP، الذي تم تطويره في الأصل بواسطة BeeAI من IBM، إلى Google A2A تحت مؤسسة Linux. تستخدم BeeAI الآن محولات A2A (A2AServer وA2AAgent) لتوفير اتصال متوافق مع A2A. يعمل A2A أيضًا جنبًا إلى جنب مع MCP (بروتوكول سياق النموذج) لتمكين الوكلاء من التفاعل مع مصادر البيانات وأدواتها، ما يؤدي إلى إنشاء النظام البنائي.