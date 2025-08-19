تتميز النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) بقوتها الهائلة، لكن معرفتها محدودة بمجموعات البيانات التي تدربت عليها. عند الإجابة على الأسئلة، خاصة تلك المتعلقة بمعلومات محددة أو متطورة أو خاصة، قد تهلوس النماذج اللغوية الكبيرة أو تقدم إجابات عامة وغير دقيقة. يساعد التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) على تزويد النماذج اللغوية الكبيرة بالمعلومات ذات الصلة المسترجعة من مصادر البيانات الخارجية.
إلا أن ليس كل أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع متساوية في الكفاءة. فالتوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي (cRAG) لا يعتمد على التوليد المعزز بالاسترجاع التقليدي فحسب، بل يمثل تطورًا ملحوظًا عليه. وقد صُمم ليكون أكثر قوة من خلال تقييم جودة النتائج المسترجعة وملاءمتها. إذا كان السياق ضعيفًا أو غير ذي صلة أو من مصدر غير موثوق به، فإن نظام التوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي يحاول العثور على معلومات أفضل من خلال إجراءات تصحيحية أو يرفض صراحة الإجابة بدلاً من اختلاق إجابة. هذه التقنية تجعل أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي أكثر موثوقية وجدارة بالثقة للتطبيقات الهامة مثل الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالبوليصة.
في هذا البرنامج التعليمي، ستتعرف على كيفية إنشاء نظام توليد معزز بالاسترجاع تصحيحي (cRAG) فائق الإمكانات باستخدام نماذج ®IBM® Granite على ®Watsonx وLangChain. يمكن أيضًا استخدام أطر عمل مماثلة مثل LlamaIndex أو LangGraph لإنشاء تدفقات توليد معزز بالاسترجاع معقدة ذات عقد مميزة. يمكن لتقنيات مثل الضبط الدقيق أن تعزز أداء النموذج اللغوي الكبير المحدد لنظام التوليد المعزز بالاسترجاع الخاص بمجال معين. وتعد النماذج اللغوية الكبيرة مثل تلك التابع لشركة OpenAI (على سبيل المثال، نماذج GPT مثل ChatGPT) خيارات شائعة أيضًا لمثل هؤلاء الوكلاء، على الرغم من أن هذا البرنامج التعليمي يركز على IBM Granite.
هنا، سنركز على حالة استخدام: الإجابة على أسئلة حول وثيقة بوليصة تأمين محددة (ملف PDF). سيوجهك هذا البرنامج التعليمي خلال تنفيذ خوارزمية توليد معزز بالاسترجاع متطورة قادرة على:
استرجاع المعلومات من مستند PDF الخاص بك.
إذا لم تكن المستندات الداخلية كافية لتوليد الإجابة، يمكن للوكيل استخدام البحث الخارجي على الويب (Tavily) كحل بديل.
يصفي الوكيل النتائج الخارجية غير ذات الصلة بذكاء بحيث تكون الإجابات مخصصة للسياسات الخاصة.
سيقدم الوكيل إجابات واضحة ومحدودة بمعلومات جزئية عند توفرها أو رفضًا واضحًا في حال عدم وجود سياق.
هذا البرنامج التعليمي هو عرض توضيحي لإنشاء وكيل استعلام لبوليصة تأمين مصمم لتحليل وثائق البوليصة (كتيب PDF) والإجابة على استفسارات المستخدمين بدقة. نستخدم نماذج IBM Granite وLangChain لبناء الوكيل بخطوات استرجاع وتحقق قوية تضمن إجابات عالية الجودة ومقيدة بالمصدر.
لنفهم كيف تنطبق المبادئ الأساسية للتوليد المعزز بالاسترجاع الموثوق في حالة الاستخدام الخاصة بنا.
قاعدة المعرفة الداخلية (PDF): المصدر الأساسي للمعلومات للوكيل هو ملف PDF لبوليصة التأمين التي قدمتها. يحول هذا المستند إلى مخزن متجهات قابل للبحث.
البحث الخارجي الاحتياطي (Tavily): إذا لم تكن قاعدة المعرفة الداخلية تحتوي على معلومات كافية، يمكن للوكيل الرجوع إلى مصادر ويب خارجية من خلال Tavily. Tavily هو محرك بحث مصمم خصوصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة، ما ينتج عنه استرجاع أسرع وفي الوقت الفعلي من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) للتطبيقات القائمة على التوليد المعزز بالاسترجاع.
تقييم السياق: ستقيم أداة تقييم الاسترجاع القائم على النموذج اللغوي الكبير (التي تعمل كأداة تصنيف) مدى صلة العناصر المسترجعة من ملف PDF الداخلي الخاص بك مع ضمان تضمين العناصر المسترجعة عالية الجودة فقط.
إعادة صياغة الاستعلام: بالنسبة إلى عمليات البحث على الويب، يمكن للوكيل إعادة صياغة استعلام المستخدم لتحسين فرص العثور على المعلومات الخارجية ذات الصلة.
التحقق من المصدر: يقيم نظام تحقق مدعوم بنموذج لغوي كبير ما إذا كانت نتائج البحث الخارجي على الويب ذات صلة ببوليصة تأمين خاصة، مع تصفية المعلومات العامة أو التفاصيل المتعلقة ببرامج الصحة العامة (مثل Medi-Cal). تمنع هذه الوظيفة إنشاء إجابات مضللة وتتيح التصحيح الذاتي، ما يساعد على تحسين المعرفة.
التوليد المقيد: يوجه الموجه النهائي إلى النموذج اللغوي الكبير تعليمات صارمة باستخدام السياق المقدم فقط، وتقديم إجابات دقيقة، والإشارة إلى عدم توفر المعلومات أو تقديم إجابات جزئية محددة بوضوح. تعزز هذه الوظيفة قابلية التكيف وموثوقية الردود التي تنشأ.
تحتاج إلى حساب ®IBM Cloud لإنشاء مشروع ®watsonx.ai . تأكد من أن لديك إمكانية الوصول إلى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات watsonx ومعرّف المشروع. وستحتاج أيضًا إلى مفتاح واجهة برمجة التطبيقات لمحرك Tavily AI من أجل إمكانيات البحث على الويب.
رغم توفُّر عدة أدوات للاختيار منها، يُرشدك هذا البرنامج التعليمي خلال خطوات إعداد حساب IBM لاستخدام Jupyter Notebook.
تفتح هذه الخطوة بيئة دفتر ملاحظات حيث يمكنك نسخ التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي. أو يمكنك تنزيل هذا الدفتر إلى نظامك المحلي وتحميله إلى مشروع watsonx.ai كأصل. لمشاهدة المزيد من برامج Granite التعليمية، تفصل بزيارة مجتمعIBM Granite. هذا البرنامج التعليمي متاح أيضًا على Github.
للعمل باستخدام إطار عمل LangChain ودمج IBM WatsonxLLM، نحتاج إلى تثبيت بعض المكتبات الأساسية. لنبدأ بتثبيت الحزم المطلوبة. تتضمن هذه المجموعة langchain لإطار عمل التوليد المعزز بالاسترجاع، وlangchain-ibm لدمج watsonx، و, faiss-cpu لتخزين المتجهات بكفاءة، وPyPDF2 لمعالجة ملفات PDF، ومحولات الجملة للحصول على تضمين وطلبات لاستدعاءات واجهة برمجة التطبيقات على الويب. هذه المكتبات ضرورية لتطبيق حلول التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية.
ملاحظة: لا يلزم وجود وحدة معالجة رسومات، ولكن قد يكون التنفيذ أبطأ على الأنظمة التي تعمل بوحدة المعالجة المركزية. تفتح هذه الخطوة بيئة دفتر ملاحظات حيث يمكنك نسخ التعليمات البرمجية من هذا البرنامج التعليمي. هذا البرنامج التعليمي متاح أيضًا على GitHub.
بعد ذلك، استورد كل الوحدات المطلوبة وقدم مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك لمنصة watsonx وTavily بشكل آمن، إلى جانب معرف مشروع watsonx.
يساعد os على العمل مع نظام التشغيل.
يتيح io العمل مع تدفقات البيانات.
يستخدم getpass طريقة آمنة لالتقاط المعلومات الحساسة مثل مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات ولا يعرض المدخلات على الشاشة.
يسمح PyPDF2.PdfReader باستخراج المحتوى من ملفات PDF.
يسمح langchain_ibm.WatsonxLLM لنا باستخدام النموذج اللغوي الكبير IBM Watsonx Granite بسهولة ضمن إطار عمل LangChain.
يأخذ langchain.embeddings.HuggingFaceEmbeddings نموذج HuggingFace ويولد التضمينات النصية المهمة للبحث الدلالي.
langchain.vectorstores.FAISS هي مكتبة لتخزين المتجهات والبحث عن التشابهات بكفاءة، تتيح لنا إنشاء فهرس متجهات والاستعلام عنه.
يساعد langchain.text_splitter.RecursiveCharacterTextSplitter على تقسيم مكونات النص الكبيرة إلى أجزاء أصغر حجمًا لازمة لمعالجة المستندات التي لا تتسع في الذاكرة.
يمثل langchain.schema.Document وحدة نصية عشوائية تحمل بيانات وصفية مرتبطة بها، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في langchain.
تُستخدم requests لإجراء طلبات HTTP خارجية إلى واجهات برمجة التطبيقات.
botocore.client.Config هي فئة تكوين تُستخدم لتعريف إعدادات التكوين لعميل AWS/IBM Cloud Object Storage.
ibm_boto3 هو مجموعة تطوير برمجيات IBM Cloud Object Storage للغة Python الذي يساعد على التفاعل مع cloud object storage.
يوفر langchain.prompts.PromptTemplate طريقة لإنشاء موجهات قابلة لإعادة الاستخدام ومنظمة للنماذج اللغوية.
langchain.tools.BaseTool هي الفئة الأساسية التي يمكنك من خلالها إنشاء أدوات مخصصة يمكن توفيرها لوكلاء LangChain لاستخدامها.
تؤدي هذه الخطوة إلى إعداد كل الأدوات والوحدات التي نحتاجها لمعالجة النصوص وإنشاء التضمينات وتخزينها في قاعدة بيانات متجهات والتفاعل مع النموذج اللغوي الكبير IBM watsonx. وهو يحدد كل الأجزاء اللازمة لإنشاء نظام توليد معزز بالاسترجاع واقعي، قادر على الحصول على مجموعة من أنواع البيانات والاستعلام عنها والبحث فيها.
في هذه الخطوة، سنحمل ملف PDF الخاص ببوليصة التأمين من IBM Cloud Object Storage. تقرأ التعليمات البرمجية ملف PDF ومحتوى النص، وتقسم النص إلى أجزاء أصغر يمكن إدارتها. تُحول هذه الأجزاء إلى تضمينات رقمية وتُخزن في مخزن متجهات FAISS الذي يجهزنا للبحث عن التشابه الدلالي لاحقًا في السياق المحلي لتحسين نتائج الاسترجاع.
يمكن ibm_boto3.client العميل من التفاعل مع IBM Cloud Object Storage.
Bucket هو اسم cloud object storage الذي يحتوي على ملف PDF.
object_key هو اسم ملف PDF في حاوية cloud object storage.
يسترجع cos_client.get_object(...).read() محتوى ملف PDF في cloud object storage كبايتات.
يحول io.BytesIO البايتات الأولية لملف PDF إلى دفق ثنائي في الذاكرة بتنسيق يمكن استخدامه من قِبل PdfReader.
ينشئ PdfReader كائنًا يمكنه تحليل النص واستخراجه من ملف PDF.
يستخرجpage.extract_text() نص صفحة واحدة من ملف PDF.
يكوّن RecursiveCharacterTextSplitter لتقسيم النص المستخرج إلى أجزاء مكونة من 500 حرف مع تداخل 50 حرفًا، وبالتالي الحفاظ على كل التفاصيل في سياقها.
يقسم splitter.split_text(text) كل صفحات نص ملف PDF إلى أجزاء أصغر.
يحمل HuggingFaceEmbeddings نموذج محول الجملة الذي دُرب سابقًا لتحويل أجزاء النص إلى تمثيلات متجهة كثيفة.
ينشئ FAISS.from_texts(chunks, embeddings) فهرس FAISS في الذاكرة يتيح البحث عن أجزاء النص حسب أوجه التشابه الدلالية بينها.
تتولى هذه الخطوة الاستيعاب الكامل لمستند PDF من السحابة إلى نص جاهز للنموذج اللغوي الكبير وفهرسة مريحة للاسترجاع في الوقت الفعلي.
في هذه الخطوة، سنكوّن النموذج اللغوي الكبير IBM Granite لتوجيه استنتاجات الوكيل الخاص بك ودمجه مع وظيفة البحث على الويب Tavily. تُعد معلمات النموذج اللغوي الكبير لتقديم استجابات واقعية ومستقرة.
ينشئ WatsonxLLM مثيلاً لغلاف النموذج اللغوي الكبير لمنصة IBM watsonx، ما يسمح بالتفاعل مع نماذج Granite.
model_id="ibm/granite-3-2b-instruct" هو نموذج IBM Granite (نموذج تعليمات يحتوي على 2.7 مليار معلمة) مصمم لمهام الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمة على التعليمات.
يحدد class TavilySearch(BaseTool) أداة LangChain مخصصة لإجراء عمليات بحث على الويب باستخدام واجهة برمجة تطبيقات Tavily.
ينشئ tavily_tool = TavilySearch() مثيلاً قابلاً للتنفيذ لأداة البحث Tavily المخصصة.
عندما نهيئ watsonxLLM، تُمرر قيم url وapikey وproject_id من بيانات الاعتماد التي أعددناها سابقًا للمصادقة والاتصال بالخدمة. تحدد معلماته، مثل "max_new_tokens": 300، طول الاستجابة، بينما يتحكم "temperature": 0.2 في إبداع المخرجات، مفضلاً النتائج الأكثر حتمية.
يتضمن تعريف فئة TavilySearch وصفًا لوظيفتها. يوجد منطقها في طريقة def _run(self, query: str) . في هذه الطريقة، نُرسل طلب HTTP POST إلى نقطة نهاية واجهة برمجة تطبيقات Tavily، بما في ذلك TAVILY_API_KEY واستعلام البحث في حمولة JSON. ثم نتحقق من وجود أي أخطاء HTTP باستخدام response.raise_for_status() ونحلل استجابة JSON للوصول إلى مقتطف المحتوى من أول نتيجة بحث.
تُعد هذه الخطوة النموذج اللغوي لتوليد النص وتشمل أداة بحث خارجية على الويب كوسيلة لتعزيز معرفة النموذج اللغوي.
تحدد هذه الخطوة قوالب الموجهات المختلفة التي توجه سلوك النموذج اللغوي الكبير في مراحل مختلفة من عملية التوليد المعزز بالاسترجاع. ويتضمن هذا النهج موجهات لتقييم مدى صلة أجزاء المستندات الداخلية، وإعادة كتابة استعلامات المستخدمين لتحسين البحث على الويب، بالإضافة إلى موجه جديد مهم للتحقق من مصدر نتائج البحث على الويب. كما تُحدد وظائف المساعدة لتقييم الأجزاء واسترجاعها من مخزن المتجهات.
تحدد هذه الخطوة قوالب الموجهات المختلفة التي توجه سلوك النموذج اللغوي الكبير في مراحل مختلفة من عملية التوليد المعزز بالاسترجاع. موجهات لتقييم مدى صلة أجزاء المستندات الداخلية، وإعادة كتابة استعلامات المستخدمين لتحسين البحث على الويب، بالإضافة إلى موجه جديد مهم للتحقق من مصدر نتائج البحث على الويب. كما تُحدد وظائف المساعدة لتقييم الأجزاء واسترجاعها من مخزن المتجهات.
PromptTemplate.from_template هي وظيفة مساعدة من LangChain لإنشاء قالب قابل لإعادة الاستخدام لإنشاء موجهات.
تحدد scoring_prompt_template موجه يوجه النموذج اللغوي الكبير للعمل كأداة تقييم وتعيين درجة صلة (0–5) لجزء سياق معين بناءً على سؤال.
تحدد rewrite_prompt_template موجه يوجه النموذج اللغوي الكبير لتحسين السؤال الأصلي للمستخدم أو توضيحه من أجل البحث.
تحدد CONTEXT_SOURCE_VERIFICATION_PROMPT موجه يوجه النموذج اللغوي الكبير للتحقق ما إذا كان جزء من النص (على سبيل المثال، من بحث على الويب) من سياق بوليصة خاصة أو مصدر عام.
تحدد def score_chunks(chunks, query) وظيفة تأخذ قائمة بأجزاء النص واستعلامًا ثم تستخدم النموذج اللغوي الكبير لتقييم مدى صلة كل جزء.
تحدد def retrieve_from_vectorstore(query) وظيفة لاسترداد المستندات الأكثر تشابهًا من مخزن متجهات FAISS.
داخل وظيفة score_chunks ، تُهيأ قائمة تقييم فارغة. بالنسبة إلى كل جزء، يُنسق scoring_prompt_template باستخدام الاستعلام والجزء المحددين. ثم يُرسل هذا الموجه المنسق إلى النموذج اللغوي الكبير وتُنقى الإجابة. تحاول الدالة استخراج الدرجة الصحيحة (درجة ثنائية إذا بُسّطت إلى ذات صلة أو غير ذات صلة) من خلال تحديد سطر ":Score" في إجابة النموذج. ثم يُضاف الجزء مع درجته التي حُللت أو الدرجة الافتراضية إلى قائمة التقييم. يعمل هذا الجزء من النظام كأداة تقييم أو أداة تصنيف للاسترجاع.
تنفذ الدالة retrieve_from_vectorstore عملية vectorstore.similarity_search للعثور على 8 أجزاء من المستندات الأكثر صلة بالاستعلام واسترداد page_content من كائنات مستند LangChain المستردة.
تبني هذه الخطوة هيكل المفاهيم لنظام التوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي بحيث يقيم النموذج اللغوي الكبير السياق وكيفية استرداد المعرفة من مصادر المعرفة الداخلية والخارجية.
الاسترجاع الأولي هو الوظيفة التي تمسح مخزن المتجهات لملف PDF.
تأخذ عملية تقييم السياق أجزاء ملف PDF التي استُرجعت لتقييم السياق وفقًا لمدى الصلة.
يحدث الرجوع إلى tavily إذا لم يكن هناك سياق ذو صلة كافٍ من ملف PDF، ثم يستعلم Tavily (بحث على الويب).
التحقق من المصدر هو خطوة مدعومة بنموذج لغوي كبير تتحقق ما إذا كانت نتائج Tavily ذات صلة ببوليصة خاصة قبل استخدامها. تمنع هذه الوظيفة الإجابات المضللة من برامج الصحة العامة.
يحدث إعادة كتابة الاستعلام والبحث الثاني في Tavily إذا لم يكن هناك أي سياق جيد، حيث يعيد كتابة الاستعلام ويحاول البحث في Tavily مرة أخرى.
يُصدر القرار النهائي عندما يكون هناك أي سياق ذي صلة، فيُرسل إلى النموذج اللغوي الكبير مع موجه (صارم) لإنشاء الإجابة. إذا لم يكن هناك سياق ذي صلة بعد كل المحاولات الممكنة، فإنه يرسل رفضًا مهذبًا.
تسمح لك التمريرة الأولى لمعلمة policy_context_keywords بإضافة مصطلحات محددة من بوليصتك (على سبيل المثال، اسمها، شركة التأمين) للمساعدة على تضييق نطاق البحث عبر Tavily.
تحدد MIN_CONTEXT_LENGTH الحد الأدنى المقبول لطول السياق المسترجع.
تحدد SIMILARITY_THRESHOLD الحد الأدنى لدرجة الصلة التي يجب أن يتمتع بها الجزء ليعتبر "جيدًا".
تحدد def corrective_rag(...) الوظيفة الرئيسية التي تنسق سير عمل التوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي بأكمله.
تبدأ وظيفة corrective_rag بإنشاءg retrieved_context_pieces لجمع السياق ذي الصلة. تجلب أولاً chunks_from_vectorstore من مخزن متجهات PDF بناءً على الاستعلام، ثم تقيم scored_chunks_vector مدى صلتها باستخدام النموذج اللغوي. يُحتفظ فقط بـ good_chunks_vector التي تفي بـ SIMILARITY_THRESHOLD . ثم تُجمع current_context من هذه القطع.
إذا كان current_context أقل من w MIN_CONTEXT_LENGTH، يحاول النظام إجراء بحث على الويب. يبني tavily_search_query، مع إمكانية دمج policy_context_keywords. يُجرى بحث مباشر (tavily_context_direct). والأهم من ذلك، يُنشئ verification_prompt ويُرسل إلى النموذج اللغوي الكبير لتحديد ما إذا كانت نتيجة البحث على الويب (is_relevant_source) من بوليصة خاصة أو من برنامج عام. إذا كانت الإجابة نعم، يُضاف السياق.
إذا ظل السياق غير كافٍ، يستعد النظام لإعادة كتابة الاستعلام. يستخدم rewrite_prompt للحصول على improved_query من النموذج اللغوي الكبير، ثم يجري بحثًا ثانيًا على الويب (tavily_context_rewritten). يخضع هذا السياق الجديد أيضًا لعملية التحقق من المصدر نفسها.
وأخيرًا، if len(current_context.strip()) == 0 هو عملية التحقق الأخيرة. إذا لم يُعثر على سياق ذي صلة بعد كل المحاولات، تُرسل رسالة رفض محددة سابقًا. خلاف ذلك، يُنشئ final_prompt يضم كل السياقات المتحقق منها، ويُرسل إلى النموذج اللغوي لتوليد إجابته النهائية.
تتعامل وظيفة corrective_rag بأكملها مع مراحل وظائف الاسترجاع والتقييم والتحقق للتوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي بالتفصيل. وهي تسمح بالتحديث المستمر لقاعدة المعرفة وتدفق المعرفة وتوفر ميزة الحصول على إجابات دقيقة ومراعية للسياق.
أخيرًا، نفذ وظيفة corrective_rag باستخدام استعلام نموذجي. من الضروري توفير policy_context_keywords الخاصة بوثيقة PDF لديك. ستساعد هذه الكلمات الرئيسية على جعل بحث الويب Tavily أكثر صلة ببوليصتك الفعلية، ما يمنع المعلومات العامة أو معلومات برامج الصحة العامة من تشويه سياقك.
راقب بيانات الطباعة الخاصة بطول السياق ونتائج التحقق لفهم تدفق المعلومات.
تحدد policy_specific_keywords = ["Super Star Health", "Care Health Insurance"] قائمة الكلمات الرئيسية ذات الصلة ببوليصة التأمين المحملة، ما يساعد على تضييق نطاق نتائج البحث على الويب.
تحدد query = "..." السؤال المحدد الذي قد يطرحه المستخدم.
ستدعي result = corrective_rag(query, policy_context_keywords=policy_specific_keywords) الدالة corrective_rag الرئيسية وتمرر استعلام المستخدم والكلمات الرئيسية الخاصة بالبوليصة لبدء عملية التوليد المعزز بالاسترجاع بأكملها.
يعرض print("\n FINAL ANSWER (...)") عنوانًا واضحًا قبل طباعة الإجابة التي أُنشئت.
يُخرج print(result) الإجابة النهائية التي أعادها نظام corrective_rag.
توضح هذه الخطوة كيفية استدعاء نظام التوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي الكامل باستخدام استعلام نموذجي وكلمات رئيسية، ما يوضح وظائفه الشاملة في سيناريو واقعي.
نسق نظام التوليد المعزز بالاسترجاع التصحيحي قاعدة معرفة PDF داخلية بشكل كامل مع خدمة خارجية (Tavily) لاسترداد معلومات شاملة للطلبات المعقدة.
وأجرى تقيمًا وتصفية للسياق المسترد بدقة باستخدام التقييم القائم على النموذج اللغوي الكبير والتحقق من المصادر الهامة لضمان استخدام معلومات صحيحة وموثوقة.
أظهر النظام قدرته على تحسين البحث الخارجي من خلال إعادة كتابة استفسارات المستخدمين بذكاء لطلب معلومات أكثر استهدافًا وأعلى جودة.
باستخدام التوليد المقيد، أُنشأت إجابة موثوقة ودقيقة من حيث السياق بشكل عام، ورفض النظام الإجابة بأدب إذا لم تكن هناك معلومات مؤكدة كافية.
أظهر هذا المثال كيف يمكن استخدام LangChain والنماذج اللغوية الكبيرة IBM Granite على watsonx لتطوير تطبيقات فائقة الإمكانات وجديرة بالثقة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات حساسة مثل طرح أسئلة حول بواليص التأمين.
