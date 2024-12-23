عندما تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي خارجة عن السيطرة، فإن النتائج لن تكون جيدة. ألقي باللوم في، المعلومات السرية المسربة، والرسائل المسيئة، وفي إحدى الحالات، وصفة سهلة الاستخدام لغاز الكلور القاتل، على روبوتات المحادثة التي انحرفت عن مسارها1

وقد أدى مثل هذه الحالات إلى زيادة التركيز على محاذاة الذكاء الاصطناعي، وهي ممارسة تشفير القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية في نماذج الذكاء الاصطناعي. لكن الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي لا يتوقفون عند معالجة الآثار الأخلاقية لتقنيات التعلم الآلي الحالية. إنهم يعملون أيضًا على معالجة القضايا الأخلاقية للغد—خاصةً، تلك التي يطرحها الذكاء الاصطناعي الفاعل.

يُعرف الذكاء الاصطناعي الفاعل أيضًا باسم وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي مستقلة تقدم مجموعة موسعة من المعضلات الأخلاقية مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية، كما يقول Kush Varshney، زميل IBM في IBM Research.

يقول Varshney: "نظرًا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكنهم العمل دون إشرافك، هناك مشكلات ثقة إضافية". "سيكون هناك تطور من حيث القدرات ولكن أيضًا من حيث العواقب غير المقصودة. من منظور السلامة، لا تريد الانتظار للعمل عليها. تريد الاستمرار في بناء الضمانات في أثناء تطوير التقنية".