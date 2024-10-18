يميل البشر إلى تجسيد أنظمة الذكاء الاصطناعي. نحن نخصص مفاهيم شبيهة بالبشر لأفعالهم، مثل "التعلم" و"التفكير". على سبيل المثال، قد يقول شخص ما، "ChatGPT لا يفهم مطالبتي" عندما تفشل خوارزمية معالجة اللغة الطبيعية(NLP) الخاصة بروبوت المحادثة في إرجاع النتيجة المطلوبة.

تساعدنا المفاهيم المألوفة مثل "الفهم" على تصور كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة بشكل أفضل. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مفاهيم مشوهة حول قدرات الذكاء الاصطناعي. إذا أسندنا مفاهيم شبيهة بالبشر إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي، فمن الطبيعي أن تستنتج عقولنا البشرية أنها تمتلك أيضًا قيمًا ودوافع بشرية.

لكن هذا الاستدلال غير صحيح في الأساس. الذكاء الاصطناعي ليس بشريًا وبالتالي لا يمكن أن يهتم جوهريًا بالعقل والولاء والسلامة والقضايا البيئية والصالح العام. الهدف الأساسي من "العقل" الاصطناعي هو إكمال المهمة التي تمت برمجته من أجلها.

لذلك، يقع على عاتق مطوري الذكاء الاصطناعي مسؤولية بناء القيم والأهداف الإنسانية. وإلا فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي، في سعيها لإنجاز المهام، يمكن أن تنحرف عن أهداف المبرمجين وتتسبب في أضرار، وأحيانًا بشكل كارثي. هذا الاعتبار مهم مع زيادة انتشار الأتمتة في حالات الاستخدام عالية المخاطر في مجالات الرعاية الصحية والموارد البشرية والمالية والسيناريوهات العسكرية والنقل.

على سبيل المثال، قد تتم برمجة السيارات ذاتية القيادة بهدف أساسي يتمثل في الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب في أسرع وقت ممكن. إذا تجاهلت هذه المركبات ذاتية القيادة حواجز السلامة لإكمال هذا الهدف، فقد تتسبب في إصابة المشاة والسائقين الآخرين بجروح خطيرة أو قتلهم.

قارن الباحثان في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، Simon Zhuang و Dylan Hadfield-Menell، بين مواءمة الذكاء الاصطناعي والأسطورة اليونانية للملك ميداس. باختصار، يُمنح الملك ميداس أمنية ويطلب أن يتحول كل ما يلمسه إلى ذهب. ويموت في النهاية لأن الطعام الذي يلمسه يصبح ذهبا أيضًا، مما يجعله غير صالح للأكل.

واجه الملك ميداس نهاية مفاجئة لأن رغبته (الذهب غير المحدود) لم تعكس ما يريده حقا (الثروة والسلطة). ويوضح الباحثون أن مصممي الذكاء الاصطناعي غالباً ما يجدون أنفسهم في موقف مماثل، وأن "عدم التوافق بين ما يمكننا تحديده وما نريده قد يتسبب بالفعل في أضرار كبيرة". 2