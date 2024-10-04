نماذج الذكاء الاصطناعي هي برامج تم تدريبها على مجموعات البيانات للتعرف على أنماط معينة أو اتخاذ قرارات معينة. يتم تطبيق خوارزميات مختلفة على مدخلات البيانات ذات الصلة لتحقيق المهام أو المخرجات التي تم برمجتها لها.



قد يؤدي تدريب نظام الذكاء الاصطناعي على بيانات تنطوي على تحيز، مثل التحيز التاريخي أو التمثيلي، إلى إخراجات متحيزة أو منحرفة يمكن أن تمثل بشكل غير عادل مجموعات أو أفرادًا معينين أو تكون متحيزة ضدهم. تؤدي هذه التأثيرات إلى تآكل الثقة في الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التي تستخدمه. كما يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات قانونية وتنظيمية على الشركات.



يعد تحيز البيانات أحد الاعتبارات المهمة للقطاعات عالية المخاطر—مثل الرعاية الصحية والموارد البشرية والتمويل—التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد للمساعدة في اتخاذ القرارات المستنيرة. يمكن للمؤسسات التخفيف من التحيز في البيانات من خلال فهم الأنواع المختلفة لتحيز البيانات وكيفية حدوثها ومن خلال تحديد هذه التحيزات والحد منها وإدارتها طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي.