ما التعلّم المعزز؟

في كثير من الأحيان تقارن الأدبيات بين التعلم المعزز والتعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف. يستخدم التعلم الخاضع للإشراف بيانات مصنفة يدويًا لتقديم تنبؤات أو تصنيفات. ويهدف التعلم غير الخاضع للإشراف إلى اكتشاف الأنماط الخفية من البيانات غير المصنفة وتعلمها. وعلى عكس التعلم الخاضع للإشراف، لا يستخدم التعلم المعزز أمثلة مصنفة للسلوك الصحيح أو الخاطئ. لكن التعلم المعزز يختلف أيضًا عن التعلم غير الخاضع للإشراف من حيث أن التعلم المعزز يتعلم من خلال التجربة والخطأ ودالة المكافأة بدلًا من استخراج معلومات الأنماط الخفية.2

تفترض أساليب التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف أن كل سجل من بيانات الإدخال مستقلًا عن السجلات الأخرى في مجموعة البيانات، إلا أن كل سجل يحقق نموذج توزيع بيانات أساسي مشترك. وتتعلم هذه الأساليب التنبؤ مع قياس أداء النموذج وفقًا لتعظيم دقة التنبؤ.

على النقيض من ذلك، يتعلم التعلم المعزز التصرف. فهو يفترض أن بيانات الإدخال عبارة عن مجموعات مترابطة-أي تسلسل مرتب من البيانات-منظمة على هيئة الحالة-الإجراء-المكافأة. ويهدف كثير من تطبيقات خوارزميات التعلم المعزز إلى محاكاة أساليب التعلم البيولوجي في الواقع من خلال التعزيز الإيجابي.

لاحظ أنه على الرغم من عدم مقارنة الاثنين كثيرًا في الأدبيات، فإن التعلم المعزز يختلف عن التعلم الخاضع للإشراف الذاتي أيضًا. التعلم الخاضع للإشراف الذاتي هو شكل من أشكال التعلم غير الخاضع للإشراف يستخدم وسوم زائفة مشتقة من بيانات التدريب غير المصنفة كحقيقة أساسية لقياس دقة النموذج. ولكن التعلم المعزز لا ينتج وسوم زائفة أو يقيس بناءً على حقيقة أساسية-فهو ليس أسلوب تصنيف، بل أسلوب للتعلم عن طريق اتخاذ الإجراءات. ومع ذلك، جرى دمج الأسلوبين وحققا نتائج واعدة.3