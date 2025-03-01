حلول وخدمات حوكمة الذكاء الاصطناعي

الحوكمة الرشيدة لا تتعلق فقط بالامتثال؛ بل هي مُسرّع لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي
تقييم نضج الذكاء الاصطناعي المسؤول
دمج مقياس الذكاء الاصطناعي والصور التوضيحية لعداد السرعة، فوق صورة مهندس ينظر إلى الجهاز اللوحي
لا ينبغي أن يكون توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي أمرًا شاقًا

 

بالنسبة للشركات، ولا سيما التي تعمل في المجالات الخاضعة للوائح التنظيمية التي تدير متطلبات الامتثال وعمليات ضمان الجودة (QA) المتعددة، يُمثِّل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي (AI) تحديًا وفرصة في آن واحد.

يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في مؤسستك من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر على مجرد تخفيف المخاطر والتحيز أو اكتشاف الانحراف وتحسين الدقة. تُعد الحوكمة الجيدة عاملاً مساعداً لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وهي ضرورية لبقاء الشركات الرائدة.

اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.

 اقرأ الكتاب الإلكتروني
لماذا IBM لحوكمة الذكاء الاصطناعي؟ قيمة بناء حوكمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة
سهولة إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي الشاملة

يمكنك دمج الحوكمة في حلولك الحالية لتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي.
خبرة لا مثيل لها يمكن لمؤسستك الاعتماد عليها

يمكنك بناء نهج مؤسسي شامل يشمل موظفيك وعملياتك وتقنياتك لتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي.
رواد في الذكاء الاصطناعي المسؤول واللوائح التنظيمية

يمكنك تحقيق قيمة طويلة الأجل من الذكاء الاصطناعي من خلال التوجيهات المستندة إلى خبرتنا في إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة، وتحالف الذكاء الاصطناعي.
تعرف على مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا
Product image for watsonx.governance. For homepage use only.

تمكنك مجموعة الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع الحلول الموجودة مسبقاً من تسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتفسير لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي. IBM watsonx.governance يمكنها التحكم في كليهما بغض النظر عن المورّد لهما، بما في ذلك IBM watsonx.ai وAmazon Sagemaker وBedrock وGoogle Vertex وMicrosoft Azure.

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جرب خدمات حوكمة الذكاء الاصطناعي لدينا 
Two businesswoman working together using digital tablet pc and talking about a business project. Small creative diversity team of African American and blond females executives meeting work in office.

لكي تثق بالذكاء الاصطناعي لديك، فأنت بحاجة إلى نهج مؤسسي شامل؛ يشمل موظفيك وعملياتك وتقنياتك. تعد شركة IBM Consulting واحدة من المزودين القلائل الذين يمكنهم المساعدة في تقديم هذا الحل الشامل، والذي يتضمن حوكمة النموذج التنظيمي ونموذج الذكاء الاصطناعي على حدٍ سواء. 

 استكشف خدمات حوكمة الذكاء الاصطناعي من IBM
تعلم من رواد حوكمة الذكاء الاصطناعي
Person holing a presentation in a boardroom in front of several colleagues.

تستمر اللوائح مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في الظهور، وتطالب بإعطاء الأولوية لأمن البيانات ومصدر البيانات ودقة نموذج الذكاء الاصطناعي. في IBM، يُعد الذكاء الاصطناعي المسؤول جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وقيمنا، وهو ما دفعنا إلى إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة وتحالف الذكاء الاصطناعي.
الموارد ما المقصود بحوكمة الذكاء الاصطناعي؟
تشير حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الحواجز التي تساعد على ضمان أن تظل أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي آمنة وأخلاقية. فهي تحدد الأطر العملية والقواعد والمعايير التي توجه أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره وتطبيقه للمساعدة على ضمان السلامة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
ما المقصود بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟
الأخلاق هي مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تساعدنا على التمييز بين الصواب والخطأ. يعد مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مجالاً متعدد التخصصات، يدرس كيفية تحسين التأثير النافع للذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره ونتائجه السلبية.
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المسؤول إعدادك للامتثال للوائح
استمع إلى كريستينا مونتغومري وهي تتناول كيفية استخدام ممارسات الحوكمة والخصوصية في الذكاء الاصطناعي المسؤول لإعداد مؤسستك للتعامل مع لوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة بشكل أفضل مع الحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.
اتخِذ الخطوة التالية

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي من خلال جلسة استراتيجية أو الحصول على عرض تقديمي للمنتج.

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