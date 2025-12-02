ما المقصود بالوكيل القائم على الهدف؟

لا يوجد ما يمنع النظام القائم على الوكلاء من "الدمج والمطابقة" بين أنواع مختلفة من الوكلاء، بحيث يُصمَّم كل وكيل بما يتناسب مع درجة تعقيد المشكلة المطروحة. على سبيل المثال، يمكن تخيل حالة من قطاع الرعاية الصحية: مستشفى لا يكتفي باستخدام وكلاء قائمين على الأهداف لتنفيذ مهام سير العمل، بل يستخدم أيضًا وكلاء من الأنواع الأربعة الأخرى التي تناولناها.

على أبسط مستوى، قد يكتفي وكيل استجابة بسيط يُسمى Vitals Monitor بمراقبة العلامات الحيوية لجميع المرضى. ويتمثل هدفه المحدد في إطلاق تنبيه إذا انخفض، مثلًا، معدل ضربات قلب مريض عن مستوى معين، بما يساعد على تنبيه الطبيب أو الممرضة للتدخل البشري. ويمكن لهذا النوع من الوكلاء الاعتماد على خوارزميات بسيطة من نوع if/then.

وفي المستوى التالي، قد يتولى وكيل استجابة قائم على نموذج يُسمى Inventory Agent إدارة مخزون الأدوية والمستلزمات في المستشفى. ويحتفظ هذا الوكيل بنموذج داخلي للمخزون الحالي، وأنماط الاستخدام التاريخية، وأوقات استجابة شركاء سلسلة التوريد، بهدف تبسيط طلبات إعادة التوريد.

أما في المستوى الثالث، فقد يعمل وكيل أعلى مستوى قائم على الهدف يُسمى Discharge Planner بطريقة عكسية انطلاقًا من الهدف الثنائي البسيط المتمثل في خروج المريض من المستشفى. وسيستند هذا الوكيل إلى استراتيجيات مبرمجة مسبقًا وأشجار قرار، مع مراعاة الحالات المستقبلية أيضًا، لتنسيق التحاليل والأدوية وموافقات الأخصائيين، بما في ذلك جميع المهام الفرعية المطلوبة. وإذا تأخرت إحدى الخطوات، يمكن لوحدة التخطيط الخاصة به أن تعيد التشغيل وتضع خطة جديدة. ومن المرجح أن يكون الوكيل القائم على الهدف، مثل معظم هؤلاء الوكلاء، مضبوطًا بدقة على نموذج لغوي كبير.

رابعًا، قد يتولى وكيل قائم على المنفعة يُسمى Bed Assignment Optimizer تخصيص المرضى على الغرف المختلفة، مع السعي إلى تحقيق أفضل توازن بين السلامة والرضا ومعدل إنجاز العمل. وبما أنه يتعامل مع اعتبارات متعددة ومفاضلات معقدة، يعمل هذا الوكيل باستخدام دالة منفعة تقيّم متغيرات مثل قابلية العدوى، ومستويات طاقم العمل، وشدة المرض.

خامسًا، وعلى أعلى مستوى، يستخدم وكيل متعلّم يُسمى Intake Assistant التعلم الآلي للبحث عن أنماط مستخلصة من التجارب السابقة، بهدف تحسين أسئلة الفرز، والتنبيه إلى المرضى ذوي المخاطر العالية، وتقليل الخطوات المتكررة. وعلى خلاف الوكلاء في المستويات الأدنى، يجب على هذا الوكيل المتعلّم أن يقيّم باستمرار مجموعات البيانات المتغيرة، بحثًا عن أنماط عميقة قد لا يلاحظها البشر.

ويعمل الوكلاء الخمسة معًا كمجموعة من المساعدين الافتراضيين لحل المشكلات المعقدة. ومن خلال التنسيق المناسب، إلى جانب دمج قدرات متعددة تمتد من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والذكاء الاصطناعي التوليدي إلى رؤية الكمبيوتر واستدعاءات أدوات API، يصبح النظام متعدد الوكلاء بسيطًا حيث ينبغي أن يكون بسيطًا، ومعقدًا حيث تقتضي الحاجة أن يكون معقدًا.