يكتسب الاختبار الدقيق للأنظمة المستقلة أهمية خاصة لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي يخططون بصورة مستقلة للمهام متعددة الأجزاء، ويستخدمون أدوات خارجية، ويتفاعلون مع وكلاء آخرين. تُعد عملية الاختبار القوية جزءًا من الدورة المستمرة للإنشاء والتقييم، والمعروفة باسم دورة حياة تطوير الوكلاء (ADLC).

يخطط الوكلاء للمهام وينفذونها بصورة مستقلة، مما يغيّر بسرعة طريقة استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي.لكن التبني السريع قد يؤدي إلى تجزئة النظم البيئية التقنية، ويفرض تغييرات جوهرية على عمليات الاختبار التقليدية للأنظمة القديمة. وفقًا لبحث حديث أجراه معهد IBM Institute for Business Value، أفاد 80% من مسؤولي المعلومات التنفيذيين (CIOs) ومسؤولي التقنية التنفيذيين (CTOs) الذين شملهم الاستطلاع بوجود توجيهات من الرؤساء التنفيذيين لإحداث تحول بالذكاء الاصطناعي. لكن 11% فقط يقولون إنهم مستعدون تمامًا لحجم نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوقع خلال العام المقبل.

وقال Matt Lyteson، مسؤول المعلومات التنفيذي في IBM: "يتمثل التحدي الآن أمام مسؤولي المعلومات التنفيذيين ومسؤولي التقنية التنفيذيين في توسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل باستمرار وبصورة مستقلة، غالبًا باستخدام نماذج حوكمة وبنى معمارية صُممت لبيئة أبطأ بكثير وأكثر قابلية للتنبؤ".