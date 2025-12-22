لطالما تناولت كتابات فكرية متخصصة وأعمال من أدب الخيال العلمي، تعود إلى مئات السنين، فكرة وجود ذكاءات اصطناعية وآلات ذاتية الحركة قادرة على التفكير والتصرف باستقلالية. وقد مهّدت هذه التصورات المبكرة الطريق لتخيّل الآليات التي سيُطلق عليها لاحقًا اسم وكلاء الذكاء الاصطناعي.

يُنظر عمومًا إلى منتصف القرن العشرين بوصفه البداية الفعلية لمجال الذكاء الاصطناعي. وقد قدّم عمل Norbert Wiener في علم السيبرنيطيقا، الذي ركّز على أنظمة الاتصال والتحكم لدى الكائنات الحية والآلات، فكرة حلقات الاستجابة الراجعة.1 ومكّنت هذه الأنظمة الكيانات من استشعار بيئتها، ومعالجة المعلومات، ثم تعديل سلوكها بناءً على ذلك. وحتى آلية بسيطة جدًا مثل منظم الحرارة تمتلك هذه القدرة: فهي تستشعر درجة الحرارة، وتقارنها بالإعداد المحدد، ثم تشغّل جهاز التدفئة أو لا تشغّله استجابةً لذلك. ويمكن اعتبار هذه الآلية البسيطة وكيلًا، وإن كان وكيل استجابة بسيطًا. وقد وُجدت منظمات الحرارة المؤتمتة في صور بدائية منذ القرن السابع عشر على الأقل، لكننا أصبحنا نملك اليوم لغة أدق لوصفها.2

وفي عام 1943، نشر Warren S. McCulloch وWalter Pitts بحثًا بعنوان "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" في Bulletin of Mathematical Biophysics.3 ويُعد هذا البحث من الأعمال التأسيسية في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، إذ طرح فكرة أن الدماغ يمكن تحليله بوصفه نظامًا حوسبيًا. ويرجع مفهوم الشبكات العصبية، الشائع اليوم، إلى هذا العمل.

في عام 1950، نُشر بحث Alan Turing الشهير بعنوان "Computing Machinery and Intelligence" في مجلة Mind.4وتناول البحث طبيعة أجهزة التفكير، وكيف يمكن قياس ذكائها من خلال عملية أصبحت تُعرف اليوم باسم "اختبار Turing".

في عام 1959، وضع Oliver Selfridge، في بحثه "Pandemonium - A Paradigm for Learning"، بنى مفاهيمية ستجد صداها لاحقًا في البنى القائمة على الوكلاء5. وقد بُني نموذج Pandemonium حول كيانات حوسبية صغيرة ومتخصصة أطلق عليها اسم "demons". كان لكل كيان منها مسؤولية محدودة، وكانت هذه الكيانات تعمل بالتوازي. وأظهر Pandemonium أن الذكاء يمكن أن ينشأ من التنافس والتعاون بين كيانات بسيطة تُسهم في صناعة القرار.