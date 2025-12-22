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عندما ظهرت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لأول مرة، وبخاصة مع إتاحة ChatGPT على نطاق واسع، انبهر المستخدمون بقدرتها على التفكير. كانوا يوجهون إلى هذه النماذج أسئلة، فتستخدم النماذج ما اكتسبته من فهم عبر التدريب على كميات هائلة من البيانات، وترد بطريقة قريبة إلى حد لافت من طريقة البشر.
لكن البشر لا يكتفون بالتفكير والتحدث. فعلى مدى أكثر من نصف قرن، طرح باحثو الذكاء الاصطناعي والفلاسفة سؤالًا بديهيًا: ماذا لو لم تكتفِ أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتفكير والتحدث؟ ماذا لو استطاعت أيضًا أن "تفعل"؟ ماذا لو لم تكن مجرد عقول اصطناعية معزولة، بل أنظمة قادرة على الاستجابة لبيئتها والتصرف فيها ذاتيًا في الوقت الفعلي؟
قاد هذا المسار من التساؤلات إلى عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل الذي نعيشه اليوم في مراحله الأولى. ولا يمثل تاريخ الذكاء الاصطناعي سوى جانب واحد من قصة الوكلاء؛ فهناك مسارات أخرى تطورت بالتوازي، منها أبحاث التشغيل الآلي والحوسبة والنظرية الإدراكية، وقد شهدت جميعها تقدمًا متقطعًا على مدار القرن الماضي.
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لطالما تناولت كتابات فكرية متخصصة وأعمال من أدب الخيال العلمي، تعود إلى مئات السنين، فكرة وجود ذكاءات اصطناعية وآلات ذاتية الحركة قادرة على التفكير والتصرف باستقلالية. وقد مهّدت هذه التصورات المبكرة الطريق لتخيّل الآليات التي سيُطلق عليها لاحقًا اسم وكلاء الذكاء الاصطناعي.
يُنظر عمومًا إلى منتصف القرن العشرين بوصفه البداية الفعلية لمجال الذكاء الاصطناعي. وقد قدّم عمل Norbert Wiener في علم السيبرنيطيقا، الذي ركّز على أنظمة الاتصال والتحكم لدى الكائنات الحية والآلات، فكرة حلقات الاستجابة الراجعة.1 ومكّنت هذه الأنظمة الكيانات من استشعار بيئتها، ومعالجة المعلومات، ثم تعديل سلوكها بناءً على ذلك. وحتى آلية بسيطة جدًا مثل منظم الحرارة تمتلك هذه القدرة: فهي تستشعر درجة الحرارة، وتقارنها بالإعداد المحدد، ثم تشغّل جهاز التدفئة أو لا تشغّله استجابةً لذلك. ويمكن اعتبار هذه الآلية البسيطة وكيلًا، وإن كان وكيل استجابة بسيطًا. وقد وُجدت منظمات الحرارة المؤتمتة في صور بدائية منذ القرن السابع عشر على الأقل، لكننا أصبحنا نملك اليوم لغة أدق لوصفها.2
وفي عام 1943، نشر Warren S. McCulloch وWalter Pitts بحثًا بعنوان "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity" في Bulletin of Mathematical Biophysics.3 ويُعد هذا البحث من الأعمال التأسيسية في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي، إذ طرح فكرة أن الدماغ يمكن تحليله بوصفه نظامًا حوسبيًا. ويرجع مفهوم الشبكات العصبية، الشائع اليوم، إلى هذا العمل.
في عام 1950، نُشر بحث Alan Turing الشهير بعنوان "Computing Machinery and Intelligence" في مجلة Mind.4وتناول البحث طبيعة أجهزة التفكير، وكيف يمكن قياس ذكائها من خلال عملية أصبحت تُعرف اليوم باسم "اختبار Turing".
في عام 1959، وضع Oliver Selfridge، في بحثه "Pandemonium - A Paradigm for Learning"، بنى مفاهيمية ستجد صداها لاحقًا في البنى القائمة على الوكلاء5. وقد بُني نموذج Pandemonium حول كيانات حوسبية صغيرة ومتخصصة أطلق عليها اسم "demons". كان لكل كيان منها مسؤولية محدودة، وكانت هذه الكيانات تعمل بالتوازي. وأظهر Pandemonium أن الذكاء يمكن أن ينشأ من التنافس والتعاون بين كيانات بسيطة تُسهم في صناعة القرار.
وعلى الرغم من أن الأسس الفلسفية لفكرة أجهزة التفكير كانت قد وُضعت بالفعل، فإن هذه الأفكار لم تصبح قابلة للتنفيذ إلا مع ظهور الحوسبة الرقمية في خمسينيات القرن العشرين. وفي عام 1951، بنى Marvin Minsky وDean Edmunds واحدة من أوائل الشبكات العصبية الاصطناعية، وهي Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator (SNARC).6 وكانت هذه محاولة مبكرة لنمذجة عمليات التعلم في الدماغ البشري من خلال التعلم المعزّز. واحتاجت هذه الأجهزة إلى شبكة تضم 3000 أنبوب مفرغ، إلى جانب أوزان تشابكية، لمحاكاة 40 وحدة شبيهة بالخلايا العصبية.
في عام 1955، صيغ مصطلح "الذكاء الاصطناعي" في مقترح ورشة عمل بعنوان "A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence".7 وقد قدّم هذا المقترح كلٌ من John McCarthy من Dartmouth College، وMarvin Minsky من Harvard University، وNathaniel Rochester من IBM، وClaude Shannon من Bell Telephone Laboratories، ثم تحوّل إلى ورشة عمل عُقدت في العام التالي.
وفي العام التالي أيضًا، طوّر Allen Newell وHerbert A. Simon نظامَي Logic Theorist وGeneral Problem Solver، وهما من أوائل المحاولات لمحاكاة قدرات البشر على حل المشكلات.
واستمرت الأبحاث طوال ذلك العقد، حتى إن الباحثين طوّروا وكلاء ذكاء اصطناعي بدائيين، رغم أن هؤلاء الوكلاء لم يكونوا قادرين بعد على "التعلّم" بالمعنى المعاصر. فعلى سبيل المثال، كان من الممكن تصميم وكيل لحل لغز من خلال تحليل الحالة الحالية للغز، ومقارنتها بحالة الحل، ثم تطبيق سلسلة معروفة من الحركات للاقتراب من الحل المطلوب. وكان هؤلاء الوكلاء يكتفون بتنفيذ خوارزميات تبحث داخل فضاء من الاحتمالات. ومع ذلك، فقد أثبتوا أن الآلات يمكن أن تُظهر سلوكيات كان يُعتقد سابقًا أنها حكر على الإدراك البشري.
في سبعينيات القرن العشرين، ظهرت فئة جديدة من الوكلاء الأوّليين اعتمدت على منطق القرار الرمزي. وقد صُممت هذه "الأنظمة الخبيرة" لتمثيل معرفة الخبراء البشر وقدراتهم الاستدلالية، من خلال الجمع بين قاعدة معرفية ومحرك استدلال. وكان نظام MYCIN، الذي طُوّر في Stanford، من أوائل الأمثلة على هذه الأنظمة.8 وقد استطاع MYCIN تشخيص العدوى البكتيرية والتوصية بالمضادات الحيوية، وحقق نجاحًا في نطاقات محددة. لكن كل معلومة جديدة كان لا بد من ترميزها يدويًا بواسطة خبراء بشر، كما كانت هذه الأنظمة تواجه صعوبة في العمل خارج حدود قواعدها المعرفية الصارمة.
وأدت هذه القيود وغيرها إلى فترة عُرفت لاحقًا باسم "شتاء الذكاء الاصطناعي"، حيث تراجع التمويل، ومعه انكمشت أبحاث الذكاء الاصطناعي.
واستغرق الأمر عقودًا حتى بدأ شتاء الذكاء الاصطناعي ينحسر بالكامل، لكن ذلك لم يمنع تحقيق بعض التقدم خلال هذه الفترة.
في عام 1973، طوّر عالم الكمبيوتر Carl Hewitt نموذج الممثل، الذي يتعامل مع "الممثل" بوصفه وحدة البناء الأساسية في الحوسبة المتزامنة، وهي شكل من أشكال الحوسبة تُنفَّذ فيه العمليات الحسابية في الوقت نفسه بدلًا من تنفيذها بالتتابع.
يتلقى الممثل الرسائل ويرسلها، وينشئ ممثلين جددًا، ويقرر كيفية الاستجابة بعد ذلك بناءً على حالته الداخلية. وقد ساعد نموذج الممثل في ترسيخ فكرة الوكلاء بوصفهم كيانات نشطة، لا مجرد هياكل بيانات خاملة؛ إذ تنشأ الحوسبة من سلوك هذه الكيانات.9 ويقترب هذا الإطار النظري كثيرًا من الطريقة التي نفهم بها اليوم وظائف وكلاء الذكاء الاصطناعي وبنيتهم.
وينطبق الأمر نفسه على البرمجة كائنية التوجه (OOP). برزت البرمجة كائنية التوجه (OOP) بقوة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. وفي هذا النموذج البرمجي، يمتلك كل كائن، وهو من وحدات البناء الأساسية في البرامج، حالته الداخلية الخاصة ويدير نفسه بنفسه. وتتواصل الكائنات من خلال استدعاء سلوكيات بعضها بعضًا، وهو ما رسّخ فكرة أن عدة كيانات برمجية يمكنها التنسيق فيما بينها عبر تبادل الرسائل، بدلًا من الاعتماد على ذاكرة مشتركة.
خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، بدأ الباحثون يستخدمون كلمة "وكيل" استخدامًا رسميًا لوصف أنظمة ذكاء اصطناعي لا تكتفي بالتفكير، بل تستطيع تنفيذ إجراءات. وقد طُرح خلال تلك الفترة عدد من أطر العمل النظرية القائمة على الوكلاء. فقد قدّم نموذج الاعتقاد والرغبة والنية (BDI) طريقة منظمة لفهم الأنظمة المستقلة القادرة على التعامل مع البيئات الديناميكية. كما استكشف الذكاء الاصطناعي الموزع شبكات من العمليات المتعاونة، بينما أتاح مجال الوكلاء المتنقلين انتقال البرمجيات بين الأجهزة لتنفيذ الأعمال.
وقد أسفرت أبحاث الروبوتات أيضًا عن نتائج مهمة للباحثين، وإن لم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة الاستخدام العملي الواسع. فمنذ عام 1966، كانت الروبوتات من الناحية التقنية تتصرف كوكلاء بدائيين. وكان "Shakey" أول روبوت متنقل في العالم يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستشعار والاستدلال المنطقي للتنقل وإنجاز المهام في بيئة واقعية.
ومن الأمثلة الأخرى بنية الاستيعاب التي قدّمها Rodney Brooks، وهي بنية روبوتية تفاعلية تركز على سلوكيات طبقية لا مركزية، ولا تعتمد على نماذج كاملة للعالم المحيط.10 وتؤدي "الوكلاء" في بنية الاستيعاب سلوكيات معيارية داخل حلقات تفاعلية تقوم على الإدراك والفعل، على نحو يشبه الطريقة التي تعمل بها وكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم.
وشكّلت هذه التطورات في مجال التشغيل الآلي، مجتمعةً، الأساس الفكري للوكيل الحديث: نظام قادر على العمل باستقلالية، والاستجابة للمحيط، والمبادرة بالفعل.
ورغم هذا التقدم المفاهيمي، ظل الوكيل محدودًا بحدود القدرات العامة للذكاء الاصطناعي في ذلك الوقت. واستغرق الأمر عقودًا قبل أن يتطور التعلم الآلي إلى درجة تجعل الوكلاء الروبوتيين القادرين على التعلم أدوات مفيدة عمليًا.
ومع تزايد القدرة الحوسبية ونمو مجموعات البيانات، ساعدت التطورات في التعلم الآلي الباحثين على نقل النظرية إلى التطبيق.
وفي عام 1986، نشر David Rumelhart وGeoffrey Hinton وRonald Williams بحثًا بعنوان "Learning representations by back-propagating errors"، وشرحوا فيه خوارزمية الانتشار العكسي.11 وأعاد الانتشار الخلفي الاهتمام بالشبكات العصبية، لأنه قدّم طريقة فعالة لتدريبها. والانتشار الخلفي، وهو اختصار لعبارة "الانتشار الخلفي للخطأ"، طريقة دقيقة لحساب تأثير التغييرات في أي من أوزان الشبكة العصبية أو تحيزاتها في دقة تنبؤات النموذج.
وفي عام 1989، طبّق Yann LeCun وفريق من الباحثين في AT&T Bell Labs الانتشار الخلفي على التعرف على الصور باستخدام الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs)، في أحد أوائل تطبيقات التعلم العميق، الذي سُمي كذلك بسبب كثرة طبقات الخلايا العصبية المستخدمة في هذه الشبكات. وأصبحت نماذج التعلم العميق قادرة على استخراج سمات هرمية من البيانات غير المُنسَّقة، مما أتاح للنماذج إدراك بيانات أكثر تعقيدًا وتفسيرها. واستمر التعلم العميق في التطور طوال العقد الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين.
ومع توسع الإنترنت، أدّى دورًا مهمًا في عودة الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة. فكل تلك البيانات، من صور ونصوص وفيديوهات، أصبحت الوقود الذي غذّى خوارزميات تعلم آلي أكثر تطورًا.
وفي عام 1995، كتب Russell وNorvig في كتابهما واسع الانتشار Artificial Intelligence: A Modern Approach أن الوكلاء "يعملون باستقلالية، ويدركون بيئتهم، ويستمرون على مدى فترة زمنية طويلة، ويتكيفون مع التغيير، ويضعون الأهداف ويسعون إلى تحقيقها".12 وفي العام نفسه، أسهم Woolridge وJennings في هذا المجال بتعريف الوكيل على أنه كيان يتمتع بالاستقلالية، والقدرة الاجتماعية، والاستجابة للمحيط، والمبادرة بالفعل.13
وشهدت الثمانينيات والتسعينيات أيضًا تطور الأبحاث في الأنظمة متعددة الوكلاء. ففي عام 1986، طوّر Craig Reynolds نموذج "boids"، موضحًا أن قواعد بسيطة تحكم سلوك الوكلاء يمكن أن تنتج سلوكًا عامًا ناشئًا على مستوى النظام كله. وقد رسّخ ذلك فكرة أن مجتمعات الوكلاء يمكن أن تنتج ذكاءً يتجاوز مجموع أجزائها.14 وخلال هذه الفترة، ظهرت أيضًا بروتوكولات ولغات مبكرة لتواصل الوكلاء، مثل Contract Net Protocol وKnowledge Query and Manipulation Language.
وتُعد البنيتان المعرفيتان ACT-R، التي ظهرت عام 2004، وSoar، التي ظهرت عام 2012، مثالين آخرين على الأسس النظرية التي نشأت أو تطورت خلال هذه الفترة، إذ جمعتا بين الذاكرة والاستدلال والفعل في اتجاه إدراك متعدد الخطوات.
وفي الوقت نفسه، شهدت تقنية التعرف على الكلام تحسنًا كبيرًا. وأصبحت روبوتات المحادثة والمساعدون الافتراضيون مثل Siri وAlexa أسماء مألوفة في الحياة اليومية. لكن هذه الأنظمة كانت أقرب إلى واجهات استخدام منها إلى جهات فاعلة مستقلة. فقد كانت قادرة على أداء مهام محددة، لكنها لم تكن تخطط أو تستدل أو تنسق سلوكها عبر خطوات متعددة.
أتاحت النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) للوكلاء إمكانات جديدة، لأنها منحتهم قدرات استدلال عامة تصلح لمجموعة واسعة من الاستخدامات. ومنذ ذلك الحين، تسارعت التطورات بوتيرة كبيرة.
ولم تأتِ الشرارة الأهم التي أشعلت ثورة الوكلاء الجارية اليوم من الأبحاث الكلاسيكية حول الوكلاء، بل من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المزوّدة بقدرات معالجة اللغة الطبيعية (NLP). فبدءًا من BERT في عام 2018، وبالتوازي مع GPT من OpenAI، أصبحت النماذج اللغوية الكبيرة أكثر قدرة على الاستدلال العام والتواصل.
ولم تكن هذه النماذج وكلاء في حد ذاتها، لكنها وفّرت نواة معرفية عامة يمكن البناء عليها. ولأول مرة، أصبح بإمكان البرمجيات فهم التعليمات المفتوحة والتخطيط، مع امتلاك قدر من القدرة على التكيّف مع المواقف الجديدة. ومع مرور الوقت، لم تعد النماذج اللغوية الكبيرة يُنظر إليها على أنها مجرد أدوات لتوليد النصوص ومطابقة الأنماط، أو كما يصفها البعض بأنها "إكمال تلقائي محسّن"، بل أصبحت تُعامل بوصفها أدوات عامة لحل المشكلات.
ومن التقنيات المهمة الأخرى في التعلم الآلي التي مهّدت لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل تقنية التعلم المعزّز، التي تعود جذورها إلى ثمانينيات القرن العشرين على الأقل. فقبل هذه التقنية، كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم من مجموعات بيانات ثابتة. أما مع التعلم المعزّز، فيستطيع الوكلاء التصرف داخل بيئة معينة، وتلقي تعليقات، ثم تعديل سلوكهم لتحقيق أقصى قدر من المكافأة أو تقليل العقوبة. وقد أسس ذلك بنية الحلقة الكلاسيكية القائمة على الوكلاء، التي ألهمت لاحقًا مهام سير العمل الحديثة القائمة على الوكلاء. ومنح التعلم المعزّز الذكاء الاصطناعي لغة رياضية تصف القدرة على التصرف باستقلالية، إذ وفّر الإطار النظري الذي يتيح وصف السلوك القائم على الوكلاء الذي تظهره الروبوتات المادية أو وكلاء كتابة التعليمات البرمجية المدعومون بالنماذج اللغوية الكبيرة.
في عام 2017، ظهر التعلم المعزّز المستند إلى التعليقات البشرية (RLHF) لتحسين مواءمة النماذج ونمذجة المكافآت. وفي ورقة بحثية نُشرت عام 2017، عرض Paul F. Christiano من OpenAI، إلى جانب باحثين آخرين من OpenAI وDeepMind، نجاح التعلم المعزّز المستند إلى التعليقات البشرية (RLHF) في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أداء مهام معقدة، مثل ممارسة ألعاب Atari ومحاكاة الحركة الروبوتية.15
قبل عام 2013، كانت البيئات ذات المدخلات عالية الأبعاد، مثل ألعاب الفيديو أو التشغيل الآلي أو الإدراك في العالم الحقيقي، أكثر تعقيدًا من أن تتعامل معها الأساليب الجدولية أو الخطية. لكن مع ظهور أساليب أحدث في التعلم العميق، أصبحت هذه التقنية هي النهج المهيمن. وأطلقت Google DeepMind النسخة الأولى من Deep Q-Network، وهي شبكة عصبية استطاعت تعلّم لعب ألعاب Atari مباشرةً من بيانات البكسل غير المُعالَجة والمكافآت. وكانت هذه أول لحظة يجمع فيها وكيل اصطناعي بين التعلم التمثيلي والتعلم المعزّز ضمن عملية متكاملة من البداية إلى النهاية. وشهد ذلك العقد ظهور نُهُج أكثر تطورًا، مدعومة بخوارزميات أكثر تقدمًا مثل AlphaGo، التي جمعت بين الشبكات العصبية العميقة وبحث Monte Carlo Tree.
وفي الوقت الذي كان فيه التعلم المعزّز العميق يتقدم في حالات الاستخدام الرقمية، مثل الألعاب وعمليات المحاكاة، كان باحثو التشغيل الآلي يطوّرون وكلاء ماديين يتفاعلون مع بيئات العالم الحقيقي، لا مع وحدات بكسل أو مفاهيم مجردة، بل مع أجسام وكاميرات ومحركات وقوانين فيزيائية. وفي أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أصبح روبوت PR2، المقترن بنظام تشغيل الروبوت مفتوح المصدر (ROS)، منصة بحثية معيارية للتعامل الذاتي مع الأشياء، والتنقل، وتنفيذ المهام متعددة الخطوات. وكانت هذه الأنظمة من أوائل الأنظمة التي مهّدت لتنفيذ إجراءات طويلة المدى، وتخطيط المهام، ودمج بيانات أجهزة استشعار متعددة.
وجاء التطور الكبير التالي مع RT-1، أو Robotics Transformer، الذي استخدم نموذج محوّل كبيرًا دُرِّب على عروض توضيحية مستمدة من مئات مهام التشغيل الآلي في العالم الحقيقي. وكان RT-1 خطوة مهمة لأنه أظهر أن نماذج الأساس متعددة الوسائط يمكن أن تعمل كوكلاء في مجال التشغيل الآلي، وأن تعمّم ما تتعلمه على مهارات وأجسام وبيئات جديدة.
وفي أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، لمّحت التجارب المبكرة في هندسة الموجِّهات إلى ظهور سلوكيات قائمة على الوكلاء، وإلى إمكانية تفاعل البشر مع الوكلاء من خلال اللغة الطبيعية. فقد أظهرت موجِّهات مثل "فكّر أولًا خطوة بخطوة، ثم أجب عن السؤال" أو "اشرح طريقة استدلالك، ثم قدّم إجابتك النهائية" أن النماذج اللغوية الكبيرة تستطيع محاكاة الاستدلال الإجرائي.
وكشف التوجيه بأسلوب تسلسل الأفكار (CoT)، على وجه الخصوص، عن قدرة على تجزئة المهام، إذ يقسم الوكيل المهام المعقدة إلى عدة عمليات أصغر وأسهل في الإدارة. واستخدمت أطر العمل اللاحقة القائمة على الوكلاء خطوات مثل التفكير، ثم الفعل، ثم الملاحظة، ثم التكرار، وهو تسلسل جرى تنظيمه لاحقًا بصورة رسمية في إطار ReAct. وكان تسلسل الأفكار (CoT) في جوهره نسخة يقودها الإنسان من حلقة العمل القائمة على الوكلاء، قبل أن تصبح هذه الحلقة لاحقًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وخلال هذه الفترة، قدّم الباحثون أيضًا تطورات مهمة في استدعاء الأدوات واستخدامها ذاتيًا، بحيث لم تعد الوكلاء بحاجة إلى موجِّهات مباشرة لكي تنفّذ إجراءً. وقد أظهر WebGPT من OpenAI أن النموذج اللغوي الكبير يمكنه تصفح الإنترنت، والنقر على الروابط، واسترجاع المعلومات. والأكثر إثارة للدهشة أن النماذج اللغوية الكبيرة المزودة بالتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أصبحت قادرة على الجمع بين مخرجات تستند إلى بيانات تدريبها الأصلية ومعلومات جديدة يتم الحصول عليها من مصادر خارجية. وفوق ذلك، أتاح تزويد الوكلاء بإمكانات استخدام الأدوات ألا يقتصر دورهم على استرجاع المعلومات الخارجية، بل أن يتخذوا إجراءات داخل بيئات خارجية أيضًا.
وبين عامي 2022 و2024، مهّدت هذه القدرة المعرفية الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعصر الوكلاء الذي نعيشه اليوم. وبدأ المطورون يحيطون النماذج اللغوية الكبيرة بمختلف أنواع البنى الداعمة، مانحين إياها إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وقواعد المعرفة، وغيرها من البرمجيات.
وفي عام 2023، قدّمت Meta AI نموذج Toolformer، وهو أول نموذج لغوي كبير يستطيع أن يقرر ذاتيًا متى يستدعي الأدوات الخارجية وكيف يستخدمها. وكان ذلك أول مثال يوضح أن النماذج اللغوية الكبيرة قادرة على إنشاء واجهات الإجراءات الخاصة بها واستخدامها، وهو ما مهّد الطريق لظهور أطر عمل متكاملة للوكلاء.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، قدّمت OpenAI خاصية استدعاء الدوال. ولأول مرة، أصبح بإمكان النماذج اللغوية الكبيرة استدعاء الأدوات بتنسيق منظم وقابل للبرمجة والتنبؤ، وتمرير المعلمات بصيغة JSON، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية من خلال مساحة إجراءات صريحة.
جاء تطور نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي واسعة النطاق ومتعددة الوسائط خلال عامي 2023 و2024 مع GPT-4 وGPT-4o. وأصبح بإمكان الوكلاء الآن "رؤية" الواجهات، وتفسير الصور، وفهم التخطيطات المكانية، وإجراء محادثات في الوقت الفعلي، ودمج الإشارات متعددة الوسائط في عملية التخطيط.
كما جعلت المنصات وأطر العمل بناء الوكلاء أسهل، حتى للمستخدمين الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في تطوير البرمجيات. وأظهرت AutoGPT وBabyAGI وReAct وAutoGen وAgentGPT أن النماذج اللغوية الكبيرة يمكنها توليد الأهداف ذاتيًا، ووضع خطط استراتيجية لمسار العمل، والتعلّم من نتائج هذه الاستراتيجية، وكل ذلك من دون تدخل بشري. ومن خلال تبسيط تجربة المستخدم باستخدام قوالب جاهزة، أصبحت LangChain أول إطار عمل واسع الانتشار لتنسيق عمل الوكلاء.
وفي أواخر عام 2024، قدّمت Anthropic بروتوكول Model Context Protocol (MCP)، وهو إطار عمل مفتوح المصدر يهدف إلى توحيد طريقة تكامل الوكلاء مع الأدوات الخارجية والأنظمة ومصادر البيانات، وطريقة مشاركة البيانات معها. وفي العام التالي، قدّمت IBM بروتوكول Agent Communication Protocol (ACP)، الذي استهدف توحيد طريقة تواصل الوكلاء بعضهم مع بعض. واندمج ACP لاحقًا مع بروتوكول Agent2Agent (A2A) من Google تحت مظلة Linux Foundation. وقد ساعدت هذه البروتوكولات على تهيئة منظومة مزدهرة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.
بحلول عام 2025، أصبح "الذكاء الاصطناعي الوكيل" من أكثر المصطلحات تداولًا في القطاع، وبدأت كل جهة تقريبًا في هذا المجال تعمل على تطوير منصة أو حل قائم على الوكلاء بشكل أو بآخر. ويجري الآن طرح الوكلاء في جميع القطاعات تقريبًا، من سلاسل التوريد إلى الرعاية الصحية. ولا يزال من المبكر الحكم على ما إذا كان الوكلاء سيرتقون إلى مستوى التوقعات الكبيرة المحيطة بهم. فنحن لا نعرف بعد ما إذا كانوا سيُحدثون تحولًا جذريًا في الحياة كما نعرفها، لكنهم يظلون من أكثر التقنيات الواعدة في العالم.
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