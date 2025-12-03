كيفية بناء وكيل ذكاء اصطناعي

ولا يقتصر دور الوكلاء المعتمدين على النماذج اللغوية الكبيرة على فهم مقصد المستخدم من المدخلات، بل يمكنهم أيضًا تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها استجابةً لها، وتوليد مخرجات تساعد على تنفيذ تلك الإجراءات.

وعلى المستوى الأساسي، يمكن النظر إلى وكيل الذكاء الاصطناعي التوليدي باعتباره نموذجًا لغويًا كبيرًا يعمل داخل بيئة تُستخدم فيها قدرته على معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لإخراج نص يمكن أن يعمل كمدخل للأدوات الخارجية ومصادر البيانات المتصل بها. فعلى سبيل المثال، قد يُخرج النموذج اللغوي الكبير الذي يشغّل الوكيل استعلام SQL لاستخراج معلومات من قاعدة بيانات تابعة للشركة، أو كائن JSON منظمًا لإجراء استدعاء API يؤدي إلى تنفيذ إجراء معين في تطبيق خارجي.

ولا تُعد مخرجات هذه النماذج اللغوية الكبيرة إجراءات في حد ذاتها؛ فهي لا تؤدي إلا إلى بدء إجراءات فعلية بعد إرسالها إلى تلك الأدوات الخارجية. وإذا زُوّد النموذج اللغوي الكبير بمجموعة واضحة من القواعد التي تحدد الإجراءات المناسبة عند تلقي تعليقات معينة من بيئته، فيمكنه التخطيط للمهام وتنفيذها ذاتيًا بطريقة أكثر ديناميكية من الأنظمة الأقدم القائمة على قواعد صريحة، مثل أتمتة العمليات الآلية (RPA).

وتتمثل إحدى طرق إعداد هذه البنية القائمة على الوكلاء في ربط نموذج لغوي كبير بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لاستدعاء الأدوات الخارجية ومصادر البيانات، ووضع القواعد التي تحدد المخرجات التي ينبغي توليدها وتوقيت توليدها، وغير ذلك من عناصر العمل. ويمكن تنفيذ ذلك من الصفر بأي لغة برمجة شائعة، مثل Python أو JavaScript. ويمنح هذا الأسلوب أعلى درجات التحكم والتخصيص والشفافية، لكنه في المقابل يتطلب أكبر قدر من العمل اليدوي والمعرفة التقنية.

وكبديل لذلك، توجد خدمات كثيرة صُممت لتسريع عملية بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصين بك ونشرهم. تساعد أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية البرمجة من خلال مكوّنات جاهزة محددة مسبقًا، بينما توفر منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي حلًا شاملًا يغطي بناء الوكلاء ونشرهم من البداية إلى النهاية. ويعتمد الخيار الأنسب لبناء وكيلك الأول على مستوى مهارتك وخبرتك، وكذلك على طبيعة حالات الاستخدام التي تستهدفها.

وفي جميع الأحوال، وأيًا كان مستوى مهارتك، يجب أن تبدأ عملية بناء وكيل الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها: تحديد الغرض من الوكيل بعناية، ثم تحديد الأدوات والمعلومات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.