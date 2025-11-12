ما المقصود بالوكيل القائم على المنفعة؟

دالة المنفعة هي معادلة رياضية تمثل الطريقة التي ينبغي للوكيل أن يقيّم بها فائدة أي إجراء محتمل يمكنه اتخاذه. وهي في جوهرها نظام القيم الخاص بالوكيل، إذ تمثل الطريقة التي يرتّب بها الوكيل العوامل ذات الصلة حسب أولويتها عند اتخاذ القرارات.

تُسنِد دوال المنفعة قيمة رقمية إلى كل نتيجة محتملة لأي إجراء، وبذلك تحوّل التفضيلات التي ينبغي للوكيل الالتزام بها إلى قيم قابلة للقياس. ويستخدم الوكلاء القائمون على المنفعة دالة المنفعة للتعامل مع البيئات المعقدة، والموازنة بين المفاضلات المختلفة، تحقيق أقصى قدر من الفائدة المتحققة من اختياراتهم.