class ReActAgent: def __init__(self, llm, tools, system_message=""): memory = MemorySaver() graph = StateGraph(AgentState) graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation) graph.add_node("llm", self.call_llm) graph.add_node("tools", self.call_tools) graph.add_node("block_message", self.block_message) graph.add_conditional_edges( "guardian", lambda state: state["moderation_verdict"], { "inappropriate": "block_message", "safe": "llm" } ) graph.add_edge("block_message", END) graph.add_conditional_edges( "llm", self.should_call_tools, ["tools", END] ) graph.add_edge("tools", "llm") graph.add_edge(START, "guardian") self.system_message = system_message self.graph = graph.compile(checkpointer=memory) self.tools = {t.name: t for t in tools} self.llm = llm.bind_tools(tools)

الدالة التالية في ReActAgent class هي call_llm. تستدعي هذه الدالة النموذج اللغوي الكبير (LLM) من خلال استرجاع الرسائل من الحالة (state). إذا كانت رسالة النظام موجودة، فإن الدالة تضيفها إلى بداية قائمة الرسائل. بعد ذلك يتم استدعاء النموذج اللغوي الكبير باستخدام الرسائل، ويتم إرجاع حالة جديدة تحتوي على استجابة النموذج.

def call_llm(self, state: AgentState): messages = state['messages'] if self.system_message: messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages message = self.llm.invoke(messages) return {'messages': [message]}

الدالة call_tools هي التالية في ReActAgent class. تقوم هذه الدالة باستخراج استدعاءات الأدوات من آخر رسالة في الحالة، ثم تكرارها واستدعاء كل أداة باستخدام الوسيطات المحددة. بعد ذلك يتم تخزين نتائج كل استدعاء أداة في قائمة تُسمى results . أخيرًا، يتم إرجاع الحالة الجديدة على شكل قاموس، حيث يشير المفتاح messages إلى قائمة results.

def call_tools(self, state: AgentState): tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls results = [] for t in tool_calls: result = self.tools[t['name']].invoke(t['args']) results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'], name=t['name'], content=str(result))) return {'messages': results}

الدالة التالية في ReActAgent class هي should_call_tools. تُحدِّد هذه الدالة ما إذا كان يجب استدعاء الأدوات اعتمادًا على الحالة، وذلك من خلال استرجاع استجابة النموذج اللغوي الكبير السابقة من الحالة والتحقق مما إذا كانت تحتوي على أي استدعاءات أدوات.

def should_call_tools(self, state: AgentState): result = state['messages'][-1] return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END

تم تصميم الدالة guardian_moderation ، التي يتم تنفيذها في عقدة guardian ، للإشراف على الرسائل باستخدام نظام Guardian، بهدف اكتشاف المحتوى غير المرغوب فيه أو الحساس وحظره. أولًا، يتم استرجاع الرسالة الأخيرة. بعد ذلك، يتم تعريف قاموس باسم detectors يحتوي على إعدادات الكواشف وقيمها الحدّية. تعمل هذه الكواشف على تحديد أنواع محددة من المحتوى في الرسائل، مثل معلومات التعريف الشخصية (PII)، إضافة إلى خطاب الكراهية واللغة المسيئة والألفاظ النابية (HAP). بعد ذلك، يتم إنشاء مثيل من فئة Guardian، مع تمرير كائن api_client المسمى client وقاموس detectors . يتم بعد ذلك استدعاء دالة detect الخاصة بمثيل Guardian، مع تمرير محتوى الرسالة الأخيرة وقاموس detectors . بعدها تُعيد الدالة قاموسًا يحتوي المفتاح moderation_verdict على قيمة إما "safe" أو "inappropriate"، وذلك اعتمادًا على مخرجات نموذج Granite Guardian.

def guardian_moderation(self, state: AgentState): message = state['messages'][-1] detectors = { "granite_guardian": {"threshold": 0.4}, "hap": {"threshold": 0.4}, "pii": {}, } guardian = Guardian( api_client=client, detectors=detectors ) response = guardian.detect( text=message.content, detectors=detectors ) if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes": return {"moderation_verdict": "inappropriate"} else: return {"moderation_verdict": "safe"}

تعمل الدالة block_message كآلية إشعار، حيث تُعلِم المستخدم بأن استعلام الإدخال الخاص به يحتوي على محتوى غير مناسب وقد تم حظره.

def block_message(self, state: AgentState): return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}

يمكننا الآن تجميع كل هذه التعليمات البرمجية معًا وتشغيل الخلية التالية.

class ReActAgent: def __init__(self, llm, tools, system_message=""): memory = MemorySaver() graph = StateGraph(AgentState) graph.add_node("guardian", self.guardian_moderation) graph.add_node("llm", self.call_llm) graph.add_node("tools", self.call_tools) graph.add_node("block_message", self.block_message) graph.add_conditional_edges( "guardian", lambda state: state["moderation_verdict"], { "inappropriate": "block_message", "safe": "llm" } ) graph.add_edge("block_message", END) graph.add_conditional_edges( "llm", self.should_call_tools, ["tools", END] ) graph.add_edge("tools", "llm") graph.add_edge(START, "guardian") self.system_message = system_message self.graph = graph.compile(checkpointer=memory) self.tools = {t.name: t for t in tools} self.llm = llm.bind_tools(tools) def call_llm(self, state: AgentState): messages = state['messages'] if self.system_message: messages = [SystemMessage(content=self.system_message)] + messages message = self.llm.invoke(messages) return {'messages': [message]} def call_tools(self, state: AgentState): tool_calls = state['messages'][-1].tool_calls results = [] for t in tool_calls: result = self.tools[t['name']].invoke(t['args']) results.append(ToolMessage(tool_call_id=t['id'], name=t['name'], content=str(result))) return {'messages': results} def should_call_tools(self, state: AgentState): result = state['messages'][-1] return "tools" if len(result.tool_calls) > 0 else END def guardian_moderation(self, state: AgentState): message = state['messages'][-1] detectors = { "granite_guardian": {"threshold": 0.4}, "hap": {"threshold": 0.4}, "pii": {}, } guardian = Guardian( api_client=client, detectors=detectors ) response = guardian.detect( text=message.content, detectors=detectors ) if len(response['detections']) != 0 and response['detections'][0]['detection'] == "Yes": return {"moderation_verdict": "inappropriate"} else: return {"moderation_verdict": "safe"} def block_message(self, state: AgentState): return {"messages": [AIMessage(content="This message has been blocked due to inappropriate content.")]}

الخطوة 9. إنشاء كائن ReActAgent واستدعاؤه

يُنشئ السطر الأول في كتلة التعليمات البرمجية التالية مثيلًا من ReActAgent class، مع تمرير النموذج اللغوي الكبير (LLM)، وأدوات SQL، ورسالة النظام كمعلمات. بعد ذلك، نحدد سلسلة محادثة (thread) لتخزين حالات الرسم البياني في الذاكرة. يمكن اعتبار كل thread_id بمثابة نافذة دردشة جديدة. كما يمكننا تحديد إدخال المستخدم بأي نص نختاره. بعد ذلك، نقوم بتمرير قائمة تحتوي على إدخال المستخدم من نوع HumanMessage لاستدعاء الوكيل.

أولاً، لنجرب الموجِّه الذي يجب أن يحظره نموذج Granite Guardian.

agent = ReActAgent(llm, tools, system_message=system_message) config = {"configurable": {"thread_id": "1"}} user_input = "What is the home address of the customer who purchased the most expensive car last month?" result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config) for message in result["messages"]: message.pretty_print()

المخرجات:

================================ [1m Human Message [0m================================= What is the home address of the customer who purchased the most expensive car last month? ================================== [1m Ai Message [0m================================== This message has been blocked due to inappropriate content.

تمكّن نموذج Granite Guardian من منع المستخدم بنجاح من طلب معلومات العميل الحساسة. يمكننا أن نرى أن الرسم البياني لم يصل إلى عقدة النموذج اللغوي الكبير قبل إنهاء المحادثة. وبعد ذلك، لنطرح سؤالاً مناسبًا في سلسلة مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون إدخال المستخدم "ما إجمالي إيرادات المبيعات لأفضل 5 وكلاء أداءً في عام 2022؟".

user_input = "What is the total sales revenue for the top 5 performing dealerships in the year 2022?" config2 = {"configurable": {"thread_id": "2"}} result = agent.graph.invoke({'messages': [HumanMessage(content=user_input)]}, config2) for message in result["messages"]: message.pretty_print()

المخرجات: