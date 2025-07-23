ما المقصود ببروتوكول A2A protocol (Agent2Agent؟

بروتوكول Agent2Agent (A2A) هو بروتوكول للتواصل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI)، والذي قدمته Google لأول مرة في أبريل 2025. تم تصميم هذا البروتوكول المفتوح للأنظمة متعددة الوكلاء، ما يسمح بالتوافق بين وكلاء الذكاء الاصطناعي من مزوِّدي الخدمات المتنوعين أو أولئك الذين تم إنشاؤهم باستخدام أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المختلفة.

يُعَد A2A معيارًا مفتوحًا لاتصالات وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهو مشابه لبروتوكول اتصالات الوكلاء (ACP) الذي قدمته BeeAI من IBM. في حين أن أطر تنسيق الوكلاء السابقة مثل crewAI وLangChain تعمل على أتمتة سير عمل الوكلاء المتعددين داخل أنظمتها البنائية الخاصة، فإن بروتوكول A2A يعمل كطبقة مراسلة تُتيح لهؤلاء الوكلاء "التحدث" مع بعضهم على الرغم من بنياتهم الوكيلة المميزة.

فكِّر في A2A كلغة مشتركة أو مترجم عالمي لمنظومات الوكلاء. ويهدف إلى كسر الصوامع، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين الوكلاء.

تم إطلاق بروتوكول A2A في البداية بواسطة Google وشركاء التكنولوجيا الآخرين ضمن منصة Google Cloud في أبريل 2025.1 وهو الآن موجود لدى مؤسسة Linux كمشروع مفتوح المصدر Agent2Agent (A2A).2

ما الفرق بين MCP وA2A؟

تم تقديم بروتوكول سياق النموذج (MCP) سابقًا بواسطة Anthropic في عام 2024، ويعمل كطبقة توحيد معايير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للتواصل بشكل فعَّال مع الخدمات الخارجية، مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومصادر البيانات والوظائف المحددة مسبقًا والأدوات الأخرى. وفي الوقت نفسه، يركِّز بروتوكول A2A على تعاون الوكلاء، ما يسهِّل الاتصال بين وكلاء الذكاء الاصطناعي.

يهدف كِلا البروتوكولين إلى تكملة بعضهما. على سبيل المثال، قد يكون لدى متجر البيع بالتجزئة وكيل مخزون خاص به يستخدم MCP للتفاعل مع قواعد البيانات التي تخزِّن المعلومات حول المنتجات ومستويات المخزون. إذا اكتشف وكيل المخزون وجود منتجات منخفضة في المخزون، فإنه يقوم بإخطار وكيل الطلب الداخلي، والذي يستخدم بعد ذلك A2A للتواصل مع وكلاء المورِّدين الخارجيين ووضع الطلبات.

عناصر البنية الأساسية لبروتوكول A2A

يتكون بروتوكول Agent2Agent من عدة عناصر أساسية لتفاعلات الوكيل:

  • عميل A2A (وكيل العميل)

  • خادم A2A (الوكيل البعيد)

  • بطاقة الوكيل

  • المهمة

  • الرسالة

  • العنصر المميز

  • الأجزاء

عميل A2A (الوكيل العميل)

يمكن أن يكون عميل A2A، المعروف أيضًا باسم وكيل العميل، تطبيقًا أو خدمة أو وكيل ذكاء اصطناعي آخر يفوض الطلبات إلى وكلاء عن بُعد. ويستخدم بروتوكول Agent2Agent لبدء الاتصال.

خادم A2A (الوكيل البعيد)

يتلقى خادم A2A، والمعروف باسم الوكيل البعيد، الطلبات ويعالج المهام ويستجيب بتحديثات الحالة أو النتائج. ويعرض نقطة نهاية HTTP متوافقة مع بروتوكول Agent2Agent.

بطاقة الوكيل

يحدِّد ملف JSON هذا البيانات الوصفية الخاصة بالذكاء الاصطناعي الوكيل ويمكن الوصول إليه باستخدام عنوان URL. يحتوي على معلومات أساسية حول الوكيل، بما في ذلك اسمه ووصفه وإصداره وعنوان URL لنقطة نهاية الخدمة والوسائط المدعومة أو أنواع البيانات ومتطلبات المصادقة.

تشبه بطاقات الوكيل بطاقات النموذج الخاصة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). كما أنها تعلن عن قدرات ومهارات الوكيل، وتعمل كبطاقة عمل أو سيرة ذاتية أو ملف تعريفي على LinkedIn يسمح للوكلاء باكتشاف بعضهم.

المهمة

تمثِّل المهمة وحدة العمل اللازمة لإنجاز الطلب. لها معرِّف فريد وتتقدَّم خلال دورة حياة الحالات المحددة (مرسَل، عامل، مطلوب إدخال، مكتمل، فاشل). تُعَد المهام مفيدة للمعالجة متعددة المراحل أو للتعاون طويل الأمد بين الوكلاء.

الرسالة

باعتبارها وحدة أساسية للتواصل، تمثِّل الرسالة تبادلًا واحدًا أو دورًا في المحادثة. تحتوي على جزء واحد أو أكثر يتضمن المحتوى الفعلي.

تنقل الرسائل الإجابات والسياق والتعليمات والمطالبات والأسئلة والردود وتحديثات الحالة. اعتمادًا على المرسل، يكون لكل رسالة دور مرتبط بها، والذي يمكن أن يكون دور وكيل للرسائل المرسلة من الخادم أو دور مستخدم للرسائل المرسلة من العميل.

العنصر المميز

العنصر المميز هو منتج ملموس يتم إنشاؤه بواسطة خادم A2A كنتيجة لعمله. يمكن أن يكون مستندًا أو صورة أو جدول بيانات أو أي عنصر آخر قابل للتسليم. مثل الرسائل، تتكون العناصر المميزة من جزء واحد أو أكثر ويمكن دفقها بشكل تدريجي.

الجزء

الجزء هو جزء من المحتوى داخل رسالة أو عنصر مميز. تحتوي الأجزاء على أنواع مختلفة بناءً على البيانات التي تحملها. يُعَد TextPart وعاءً للنص، ويمثِّل FilePart الملفات، ويحتوي DataPart على بيانات JSON (ترميز كائنات JavaScript) المنظمة.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

5 أنواع من وكلاء الذكاء الاصطناعي: الوظائف الذاتية والتطبيقات الواقعية

اكتشِف كيف يتكيّف الذكاء الاصطناعي القائم على الأهداف والمنفعة مع سير العمل والبيئات المعقدة.
بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرها ومراقبتها

آلية عمل بروتوكول A2A

يتَّبِع بروتوكول A2A إعداد نموذج العميل والخادم من خلال سير عمل مكوَّن من ثلاث خطوات:

  1. الاكتشاف
  2. المصادقة
  3. التواصل

الاكتشاف

يبدأ سير عمل A2A عندما يقوم كيان (مستخدم بشري أو وكيل ذكاء اصطناعي آخر) ببدء طلب إلى وكيل العميل. على سبيل المثال، قد يطلب أحد المستخدمين المساعدة على جدولة رحلة أو يطلب وكيل الذكاء الاصطناعي شراء سلعة منخفضة المخزون في متجر بيع بالتجزئة.

بعد ذلك، يبدأ وكيل العميل بعملية الاكتشاف، والبحث عن الوكلاء عن بُعد وجلب بطاقات الوكلاء الخاصة بهم لتحديد الأنسب للمهمة.

المصادقة

بمجرد أن يحدِّد وكيل العميل وكيلًا بعيدًا قادرًا على تنفيذ المهمة المحددة، فإنه يمر بعد ذلك بالمصادقة وفقًا لمخطط الأمان المُشار إليه في بطاقة الوكيل. يدعم A2A مخططات الأمان المتوافقة مع مواصفات OpenAPI، مثل مفاتيح API وOAuth 2.0 وOpenID Connect Discovery.

عند نجاح توثيق وكيل العميل، يكون الوكيل البعيد مسؤولًا عن التفويض ومنح أذونات التحكم في الوصول.

التواصل

يبدأ التواصل عندما يُرسِل وكيل عميل مهمة إلى الوكيل البعيد الذي تم اختياره. يتم التواصل بين الوكلاء عبر بروتوكول HTTPS لضمان النقل الآمن، باستخدام JSON-RPC 2.0 (استدعاء الإجراءات عن بُعد) كصيغة لتبادل البيانات.

يتولى الوكيل البعيد بعد ذلك معالجة المهمة. إذا تطلب الأمر مزيدًا من المعلومات، يُرسِل الوكيل البعيد إشعارًا إلى الوكيل العميل يطلب فيه تفاصيل إضافية. بمجرد إكمال المهمة، يُرسِل الوكيل البعيد رسالة إلى الوكيل العميل مع أي عناصر تم إنشاؤها.

يوفر A2A أيضًا ميزات لإدارة المهام المعقدة التي لا يمكن إنجازها على الفور، مثل تلك التي تتطلب تدخّلًا بشريًا أو تشمل عدة خطوات. في حالة المهام طويلة الأمد التي تستغرق ساعات أو أيامًا، أو إذا انقطع اتصال العميل الوكيل، يُتيح بروتوكول A2A التحديثات غير المتزامنة عبر إشعارات دفع يتم إرسالها إلى وصلة webhook آمنة يوفِّرها العميل. بالنسبة إلى المُخرجات الكبيرة أو الطويلة أو التحديثات المستمرة للحالة، يدعم بروتوكول A2A التدفق الفوري باستخدام أحداث الخادم المرسلة (SSE).

فوائد بروتوكول A2A

يوفر بروتوكول Agent2Agent هذه المزايا للتواصل بين الوكلاء داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي:

  • الخصوصية

  • التكامل السلس

  • الأمان

الخصوصية

يتعامل البروتوكول مع الذكاء الاصطناعي الوكيل كوكلاء مبهمين. هذا الغموض يعني أن الوكلاء المستقلين يمكنهم التعاون دون الحاجة إلى كشف آلياتهم الداخلية، مثل الذاكرة الداخلية أو المنطق الخاص أو تطبيقات الأدوات الخاصة. ويساعد هذا في الحفاظ على خصوصية البيانات والملكية الفكرية.

التكامل السلس

تم بناء A2A على معايير معتمدة، بما في ذلك HTTP وJSON-RPC وSSE. وهذا يسهِّل على المؤسسات تبنّي البروتوكول ويساعد على ضمان التوافق مع حزمة التقنيات الحالية لديها.

الأمان

تم تصميم بروتوكول Agent2Agent مع مراعاة الجوانب الأمنية. فهو يدعم آليات مصادقة وتفويض من فئة المؤسسات، ويُتيح تبادل المعلومات بشكل آمن.

مستقبل A2A

لا يزال A2A في مراحله المبكرة؛ لذا يمكن للمؤسسات أن تتوقع تحسينات كلما تطوَّر البروتوكول. من بين هذه التحسينات: الإدراج الرسمي لآليات التفويض وبيانات الاعتماد الاختيارية في بطاقات الوكلاء، وآلية للتحقق ديناميكيًا من المهارات غير المتوقعة أو غير المدعومة، ودعم التفاوض الديناميكي لتجربة المستخدم داخل المهام (مثل إضافة الصوت أو الفيديو أثناء المحادثة)، بالإضافة إلى تعزيز طرق الإشعارات الفورية وتحسين موثوقية التدفق.3

للمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة الموقع الرسمي لبروتوكول A2A للتعرُّف على المفاهيم الأساسية، والاطِّلاع على مواصفات البروتوكول، واستكشاف البرامج التعليمية حول Python، وتنزيل حِزم تطوير البرمجيات (SDKs). يحتوي A2A أيضًا على موقع Github لنماذج التعليمات البرمجية والعروض التوضيحية.

