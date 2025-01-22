ما قابلية التشغيل البيني؟

تؤدي أنظمة التشغيل البيني دورًا حيويًا متزايدًا في مجالات الرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتجارة والسلامة العامة. وتوفر قابلية التشغيل البيني وسيلة فعالة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتنوعة في هذه المجالات للاتصال والتواصل وتبادل البيانات الأساسية.

على سبيل المثال، تمكّن قابلية التشغيل البيني مقدمي الرعاية الصحية من الوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وتحديثها، وسلاسل التوريد لتتبع المخزون وإدارته، ومقدمي الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

تصبح قابلية التشغيل البيني ممكنة باستخدام معايير مشتركة تحدد كيفية تنسيق البيانات وتبادلها بين الأنظمة. وفي بعض الأحيان، يفرض القانون معايير قابلية التشغيل البيني للمساعدة على ضمان توافق الأنظمة الحيوية، كتلك المستخدمة في مجال الصحة العامة أو السلامة العامة.