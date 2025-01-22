ما قابلية التشغيل البيني؟

تُعد قابلية التشغيل البيني نهجًا قائمًا على المعايير لتمكين أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة من تبادل البيانات ومشاركة الوظائف بأقل تدخل من المستخدم النهائي.
تؤدي أنظمة التشغيل البيني دورًا حيويًا متزايدًا في مجالات الرعاية الصحية والقطاع الحكومي والتجارة والسلامة العامة. وتوفر قابلية التشغيل البيني وسيلة فعالة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتنوعة في هذه المجالات للاتصال والتواصل وتبادل البيانات الأساسية.
على سبيل المثال، تمكّن قابلية التشغيل البيني مقدمي الرعاية الصحية من الوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وتحديثها، وسلاسل التوريد لتتبع المخزون وإدارته، ومقدمي الخدمات الحكومية لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.
تصبح قابلية التشغيل البيني ممكنة باستخدام معايير مشتركة تحدد كيفية تنسيق البيانات وتبادلها بين الأنظمة. وفي بعض الأحيان، يفرض القانون معايير قابلية التشغيل البيني للمساعدة على ضمان توافق الأنظمة الحيوية، كتلك المستخدمة في مجال الصحة العامة أو السلامة العامة.
تُعد قابلية التشغيل البيني مهمة لأنها تعمل على تحسين مشاركة البيانات بين أنظمة المعلومات المنفصلة، ما يساعد على منع وجود صوامع البيانات. وتوفر تجربة مستخدم سلسة في أثناء تبادل المعلومات، بحيث يمكن الوصول بسهولة إلى مجموعات البيانات المنفصلة لتحقيق هدف مشترك.
على سبيل المثال، تمكّن قابلية التشغيل البيني الطبيب السريري من الوصول إلى كل من نتائج المختبر والبيانات التاريخية للمريض لإجراء التشخيص. أو قد تساعد مدير المبيعات على الوصول إلى معاملات الشراء ونشاط الموقع الإلكتروني لإنشاء عروض للعملاء ذات طابع شخصي.
تفيد قابلية التشغيل البيني المؤسسات من خلال تمكينها من:
تتيح قابلية التشغيل البيني إمكانية الوصول إلى البيانات بسهولة من مصادر متعددة. فهي تغني عن الحاجة إلى تحويل عناصر البيانات أو إعادة تنسيقها قبل استخدامها. تعمل هذه القدرة على تبسيط مشاركة المعلومات لأن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى البيانات الخارجية في الوقت الفعلي من دون جهد.
تعمل قابلية التشغيل البيني على تسريع سير العمل من خلال إزالة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل إدخال البيانات ومعالجتها يدويًا. كما أنها تقلل من احتمالية حدوث أخطاء من خلال توفير بيانات دقيقة مباشرةً من المصدر. ويتمتع المستخدمون بمزيد من الوقت للتركيز على وظائفهم بدلاً من إعداد البيانات المستوردة أو تصحيحها.
تعمل قابلية التشغيل البيني على تحسين التواصل والتعاون من خلال كسر الحواجز بين صوامع البيانات ومشاركة المعلومات عبر أنظمة متنوعة، ويمكن للشركات أو الوكالات أو الإدارات التنظيمية المختلفة مشاركة رؤية موحدة لمجموعات البيانات نفسها لمساعدتها على العمل معًا بشكل أكثر فعالية.
تتيح سهولة الوصول إلى البيانات الدقيقة من مصادر متعددة رؤية أكثر شمولاً لنظم البيانات البنائي. وتساعد قابلية التشغيل البيني الأطراف المعنية على الحصول على رؤية أكثر وضوحًا حتى يمكنهم اتخاذ قرارات أفضل تعتمد على البيانات.
يمكن أن تساعد قابلية التشغيل البيني المؤسسات على توسيع نطاق العمليات من خلال الاستفادة من عمليات تبادل البيانات الفعالة. فبدلاً من الحاجة إلى إنشاء مصادر بيانات جديدة لأي مبادرة أعمال جديدة، يمكنها الوصول بسهولة إلى مصادر البيانات الحالية لتشغيل أعباء العمل المتزايدة.
تخفض قابلية التشغيل البيني التكاليف من خلال الاستغناء عن الحاجة إلى شراء أنظمة البرمجيات التي تعالج البيانات الخارجية وتجهزها وتوزعها لاستخدامها في الأنظمة الداخلية وصيانتها. كما أنها تقلل من نفقات العمالة البشرية المطلوبة لإدخال البيانات وتجهيزها يدويًا من خلال أنظمة غير قابلة للتشغيل البيني.
ولكي تعمل قابلية التشغيل البيني، يجب أن تستخدم الأنظمة التي تتشارك البيانات مجموعة مشتركة من المعايير. تتضمن هذه المعايير عادةً تنسيقات بيانات مشتركة وبروتوكولات تبادل البيانات ومفردات مشتركة لوصف عناصر البيانات.
تتفق المنظمات أو مجموعات المستخدمين أو الحكومات أو الصناعات التي ترغب في التشغيل البيني على هذه المعايير مسبقًا.
ثم يصمم مطورو البرامج بعد ذلك حلولاً وتطبيقات تستخدم المعايير المعتمدة. كما أنها توفر عادةً واجهة برمجة تطبيقات (API) تُستخدم كبوابة لربط الأنظمة.
تتسم بعض معايير قابلية التشغيل البيني بالبساطة إلى حدٍ ما، حيث تحدد أن الأنظمة تستخدم تنسيق بيانات مشتركًا مثل لغة الترميز القابلة للتوسيع (XML) أو تدوين كائنات جافا سكريبت (JSON). وبعضها أكثر تعقيدًا، حيث لا تحدد التنسيقات فحسب، بل تحدد أيضًا هياكل البيانات الوصفية وبروتوكولات الإرسال وغيرها من المتطلبات.
تتضمن أمثلة معايير التشغيل البيني ما يلي:
ثمة 4 مستويات من قابلية التشغيل البيني التي يمكن أن تحققها الأنظمة:
هذا المستوى من قابلية التشغيل البيني، المعروف أيضًا باسم النقل البسيط، هو المستوى الأساسي. إذ يتم نقل البيانات بشكل آمن من نظام إلى آخر من دون تفسيرها أو تحويلها إلى تنسيق معين. تتدفق المعلومات بحرية بين الأنظمة، ومع ذلك قد يلزم التدخل اليدوي لمعالجة البيانات أو تحليلها.
في هذا المستوى، يتم توحيد جميع البيانات التي تتم مشاركتها بين الأنظمة وفق تنسيق معين بحيث يمكن تفسيرها واستخدامها. تتضمن التنسيقات الموحدة عادةً فرز البيانات إلى حقول موحدة حتى يتمكن النظام المتلقي من التعرف على ما يمثله كل حقل تلقائيًا.
على سبيل المثال، قد يتم فرز البيانات المسجلة في قاعدة بيانات العملاء إلى حقول مثل ”الاسم“ و”العنوان“ و”سجل الشراء“. يمكن لتطبيقات الأعمال التي تصل إلى قاعدة البيانات هذه تفسير المحتويات بناءً على هذه الحقول. أي أن التطبيقات تتعامل مع البيانات الموجودة في حقل ”الاسم“ على أنها اسم العميل، والبيانات الموجودة في حقل ”العنوان“ على أنها عنوان العميل، وهكذا.
بفضل قابلية التشغيل البيني الدلالي، يمكن للأنظمة تبادل البيانات وفهم معناها حتى لو كانت البيانات منظمة بشكل مختلف.
في هذا المستوى، يستخدم النظامان مفردات مشتركة لتفسير البيانات. وبغض النظر عن المصدر أو التنسيق، يتعرف كلا النظامين على معنى البيانات لأنهما يتشاركان في مصطلحات مشتركة لوصفها.
غالبًا ما تعتمد قابلية التشغيل البيني الدلالي على البيانات الوصفية. فعند نقل البيانات من نظام إلى آخر، تكون تلك البيانات مصحوبة ببيانات وصفية ترشد النظام المتلقي إلى كيفية تفسيرها استنادًا إلى مجموعة مصطلحات مشتركة.
على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية استخدام أسماء مختلفة للإشارة إلى الحالة الطبية نفسها. وللتأكد من توافق أنظمة الرعاية الصحية، غالبًا ما تستخدم المؤسسات قاعدة بيانات للمصطلحات حيث يتم ربط كل حالة برمز معين. وعندما يتم نقل البيانات بين الأنظمة، فإنها تتضمن هذا الرمز الذي يبلغ الأنظمة المتلقية بكيفية تفسير الحالة.
يشير التشغيل البيني التنظيمي إلى قيام المؤسسات بمواءمة سياسات التشغيل وحوكمة البيانات الخاصة بها بحيث يمكن أن تتدفق المعلومات بحرية وأمان فيما بينها.
يتجاوز هذا المستوى المعايير التقنية المشتركة ليشمل أيضًا الأهداف والعمليات والاعتبارات القانونية المشتركة. ونظرًا إلى الطبيعة المعقدة لهذه المعايير المشتركة، يعتبر البعض أن قابلية التشغيل البيني التنظيمي هو أعلى مستوى من قابلية التشغيل البيني.
تُمكِّن قابلية التشغيل البيني مؤسسات الرعاية الصحية من الوصول بسهولة إلى بيانات الرعاية الصحية الحيوية ومشاركتها مثل نتائج الفحوصات والتشخيصات والأدوية الموصوفة وسجلات التطعيم. ويساعد هذا التبادل الفعال للمعلومات الصحية الإلكترونية مقدمي الرعاية الصحية على تحسين رعاية المرضى ونتائجها.
وفي الولايات المتحدة، تُعد قابلية التشغيل البيني لمعلومات الرعاية الصحية إلزامية للمؤسسات التي تتلقى مدفوعات مقابل خدمات Medicare أو Medicaid.
تستخدم الحكومات قابلية التشغيل البيني لمساعدة الإدارات والوكالات على التواصل والتعاون بشأن أولويات الخدمة العامة.
تُستخدم الأنظمة القابلة للتشغيل البيني في تخطيط الميزانيات، وتقديم الخدمات مثل الترخيص والتسجيل، وتسجيل المواطنين في برامج المزايا وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية. يمكن أن تقلل قابلية التشغيل البيني من التكلفة والنفقات الإدارية العامة لتقديم الخدمات الحكومية.
تُعد قابلية التشغيل البيني ميزة أساسية في حالات الطوارئ العامة. فهي تمكّن جهات الإنقاذ من مختلف الولايات القضائية التي تستخدم أنظمة مختلفة من التواصل في الوقت الفعلي لتنسيق الاستجابات وتخصيص الموارد. وغالبًا ما تعتمد الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفون على أنظمة قابلة للتشغيل البيني.
تتيح قابلية التشغيل البيني إمكانية الاتصال والتواصل بين منصات الاتصالات المختلفة وخدماتها وشبكاتها وأجهزتها. على سبيل المثال، يمكن للهاتف الأرضي الاتصال بهاتف ذكي، ويمكن للهاتف الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت الاتصال بهاتف أرضي ويمكن إرسال الرسائل النصية عبر العديد من مزودي الخدمة.
تستخدم القوات العسكرية للدول الحليفة قابلية التشغيل البيني لتحسين التواصل وصنع القرار والقدرة على التكيف الإستراتيجي. على سبيل المثال، تستخدم الدول الأعضاء في حلف الناتو أنظمة اتصالات قابلة للتشغيل البيني وتكتيكات وإجراءات ومعايير معدات مشتركة عند التدريب وتنفيذ المهام.