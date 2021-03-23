تحدِّد معايير رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات جميع المعاملات فيه.من الضروري وجود عمليات حوكمة مناسبة لضمان جودة البيانات.فعندما تكون المعلومات مفقودة أو في المكان الخطأ، قد لا تتم معالجة مستند التبادل الإلكتروني للبيانات بشكل صحيح.

تُعَد المعايير أساس محادثات التبادل الإلكتروني للبيانات.¹ تحدِّد عدة مؤسسات معايير رسائل تبادل البيانات الإلكترونية (EDI)، بما في ذلك ODETTE و TRADACOMS و GS1 و Peppol ولجنة المعايير المعتمدة X12 (ASC X12).

بشكل عام، يحتوي نقل التبادل الإلكتروني للبيانات على نوعين أساسيين:

اتصالات نقطة إلى نقطة أو مباشرة: يتصل جهاز كمبيوتر أو نظامان دون وسيط عبر الإنترنت، وعادةً باستخدام بروتوكولات آمنة.





شبكة القيمة المضافة (VAN): شبكة تابعة لجهة خارجية تُدير نقل البيانات، عادةً باستخدام نموذج الصندوق البريدي.

تتضمن بروتوكولات نقل بيانات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) عبر الإنترنت بروتوكول نقل الملفات الآمن (SFTP)، وبروتوكول AS2 (بيان القابلية 2)، وهو بروتوكول يعتمد على HTTPS، وبروتوكول الوصول إلى الكائنات البسيط (SOAP) وغيرها. تتضمن عناصر بيانات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) عناصر مثل مُعرّف المرسل ومُعرّف المستلم. تجمع مقاطع البيانات بين عنصرين أو أكثر من العناصر ذات الصلة لمنحها معنى أوسع. على سبيل المثال، يمكن دمج FNAME و LNAME لتكوين CUSTOMERNAME. تنظم المغلفات أنواعًا مختلفة من البيانات وتحمل معلومات عنوان المرسل والمستلم. يصف تدفق مستندات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) أو تدفق الرسائل حركة رسائل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) إلى مختلف العناوين والأقسام الواردة والصادرة لتنفيذ عملية تجارية أو معاملة.²



اللغات الوصفية مثل لغة التوصيف القابلة للامتداد (XML) أو ترميز كائنات JavaScript (JSON) تُكمل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بدلًا من استبداله. يجب أن تكون الشركات مستعدة للتعامل مع العدد المتزايد باستمرار من تنسيقات المستندات وخيارات النقل. تُجري إحدى الشركات المصنِّعة العالمية تبادلًا لنحو 55 نوعًا مختلفًا من المستندات بشكل منتظم مع ما يقرب من 2000 شريك.

"قبل أن نبدأ في استخدام شبكة IBM® Supply Chain Business Network، كان ما يصل إلى 20% من معاملاتنا بين الشركات ينتج عنها أخطاء. لدينا الآن أخطاء أقل، على سبيل المثال، كانت لدينا مشكلات في أوامر التحويل لأن العميل كان يقدم رمزًا خاطئًا، الأمر الذي كان يسبب مشاكل لفريق خدمة العملاء لدينا. يحدث هذا الآن بنسبة أقل ربما تصل إلى 80% لأن كل ذلك كان يتم يدويًا." اقرأ ما يخبر به مديرو التبادل الإلكتروني للبيانات الآخرون مؤسسة IDC حول كيفية تحقيقهم قيمة استراتيجية باستخدام شبكة IBM Sterling Supply Chain Business Network.