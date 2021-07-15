نقل الملفات المُدار (MFT) هو عبارة عن منصة تقنية تتيح للمنظمات تبادل البيانات الإلكترونية بشكل موثوق بين الأنظمة والأشخاص، سواء داخل المنظمة أو خارجها، بطريقة آمنة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية المعمول بها.
يعد MFT وسيلة أكثر موثوقية وفعالية لنقل البيانات والملفات بشكل آمن، حيث يتفوق على تطبيقات مثل بروتوكول نقل الملفات (FTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) ونقل الملفات الآمنة وغيرها من الطرق الأخرى.
مع تزايد الاعتماد على MFT، أصبحت المنظمات تستخدم هذه التقنية لدعم احتياجات أعمالها وأهدافها بطريقة تتجاوز قدرات FTP التقليدي. يواجه FTP العديد من التحديات مثل الثغرات في أمن البيانات، وغياب الرؤية الشاملة عند حدوث مشكلات، واسترداد البيانات يدويًا في الوقت المناسب، وارتفاع تكاليف اتفاقيات مستوى الخدمة بسبب ضعف الأداء.
تعتمد الشركات على تبادل بيانات الملفات الإلكترونية كل يوم. بدون برنامج MFT، تكون البيانات غير منظمة - كل شيء من التقارير والعقود وبيانات المشروع إلى معلومات العملاء والموظفين - عرضة للتلاعب والخسارة. يعد التنقل الفعال للملفات بين الأنظمة الداخلية والشركاء الخارجيين، بشكل آمن ومع مسار تدقيق، أمرا حساسا لنجاح المجموعة.
هناك العديد من العوامل التي تدفع الشركات للانتقال إلى MFT، منها:
يتيح تشفير عمليات النقل الداخلية والخارجية، أثناء الحركة وفي حالة السكون. كما يضمن نقل الملفات بطريقة آمنة من خلال قدرات متقدمة مثل كسر الجلسات وفحص البروتوكولات/ مما يعزز حماية البيانات الحساسة عبر طبقات متعددة.
يوفر نقل البيانات في الوقت المناسب وبصورة مرنة عبر مجموعة من أنشطة نقل الملفات ويدعم أنواع متعددة من الملفات، مثل الوسائط المتعددة وملفات PDF والبريد الإلكتروني وXML وEDI وغيرها.
يوفر رؤية شاملة بزاوية 360 درجة في زمن شبه حقيقي، مما يتيح للشركات معرفة من ينقل الملفات، وما يتم مشاركته، وحجم البيانات التي تمر عبر النظام. يمكن الكشف عن المشكلات المحتملة مثل حالات التأخير وعمليات النقل الفاشلة قبل أن تؤثر على العمليات التجارية أو تؤدي إلى الإخفاق في تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمة.
يوفر تشفيرًا قويًا لمساعدة الشركات على تجنب الإخفاقات في الامتثال، والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة. كما يدعم مسارات تدقيق شاملة لتأكيد الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
شارك المعلومات الحساسة بأمان داخل مؤسستك وعبر شبكة شركائك.
استخدم حلاً متكاملاً على السحابة يجمع بين دعم الأعمال بين الشركات (B2B) ودعم التطبيقات ونقل الملفات المُدار (MFT) في منصة موجهة نحو الخدمات.
انقل البيانات بشكل أسرع وآمن باستخدام تقنية FASP الحاصلة على براءة اختراع من IBM Aspera.