تهدف Nutrien إلى إطعام العالم الذي سيزداد عدد سكانه إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وتوفير الموارد الأساسية لإنتاج غذاء مغذٍ ووفير. وبصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال مدخلات وخدمات المحاصيل الزراعية، تركز Nutrien على المحاصيل المستدامة من خلال إنتاج وتوزيع 26 مليون طن سنوياً من منتجات البوتاس والنيتروجين والفوسفات في الصناعات الزراعية. من خلال شبكة عالمية المستوى من مرافق الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة، تهدف Nutrien إلى التفوق في الخدمة والاستدامة.
ساهمت 15 عامًا من النمو الناتج عن الاندماج والتوسع العالمي الناجح في وجود مشهد معقد لتكنولوجيا المعلومات في شركة Nutrien. وهذا النمو يجعل التكامل لعدد من العمليات والتقنيات للشركة وشركاء الأعمال الذين تتعامل معهم أمرًا معقدًا وصعبًا للغاية.
يعد هذا التكامل أمرًا بالغ الأهمية عند تمكين استراتيجيات النمو ومبادرات الخدمة الطموحة عبر تلك الخلفية المتنوعة للتقنيات القديمة المتطورة.
قامت شركة Nutrien بتبسيط مشهد تكنولوجيا المعلومات المعقد لديها من خلال تنفيذ منصة التكامل webMethods، وB2B وMFT (النقل الآمن للملفات المُدار). لقد مكّنت منصة التكامل الشاملة هذه شركة Nutrien من ربط العديد من أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمنصات السحابية والأنظمة القديمة، مما ساعد على ضمان التكامل السلس عبر عمليات سلسلة التوريد وعلاقات العملاء وإدارة البيانات.
يسلط Dave Laycock، كبير مهندسي البيانات في Nutrien، الضوء على المساهمة الكبيرة التي قدمتها IBM webMethods في نجاحها: "نحن ندير مشهدًا معقدًا ومتطورًا وقد تمكنا من بناء عمليات أعمال متكاملة وتحقيق استدامتها بمرور الوقت. كما يُعد دعم الإنتاج أمرًا حساسًا وشديد الأهمية، وقد أضفنا العديد من الأنظمة التي تستمر في العمل بشكل جيد".
تتم إضافة شركاء أعمال جدد لديهم احتياجات تكامل محددة وتحديثهم باستمرار. تصب هذه العوامل في نقاط القوة التي تتمتع بها منصة IBM webMethods، والتي توفر قابلية التوسع كما تتيح قائمة كاملة وحديثة من الموصلات لجميع التقنيات الرائدة وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات والسحابة الهجينة.
يقول Dave Laycock: "لقد صمدت [IBM] webMethods في Nutrien لأنها تحتوي على مجموعة منتجات مزدهرة دائمًا تدعم تقنياتنا القديمة وتتوقع وتستوعب جميع أنواع الواجهات الجديدة الناشئة. يتيح كتالوج التطبيقات المتنوعة التي تدعمها محولات وموصلات واجهة برمجة التطبيقات في [IBM] webMethods لفريقنا ألا يقول "لا" أبدًا عندما يطلب أحد العملاء اتصالاً بأي واجهة برمجة تطبيقات. فهو يتيح لهم تجريد التطبيقات من التعقيدات وتوفير تجربة مستخدم أفضل لموظفينا وعملاء البيع بالجملة."
وقد حققت شركة Nutrien كفاءات تشغيلية كبيرة من خلال دمج مشهد تكنولوجيا المعلومات الخاص بها مع منصة IBM webMethods. وكما أشار Dave Laycock: "إننا نستخدم [IBM] webMethods منذ أكثر من 20 عامًا، وقد كان حلاً موثوقًا ومرنًا بالنسبة لنا". ويضيف قائلاً: "لدينا الآن كتالوج يضم 157 موصل [IBM] webMethods لتلبية احتياجات التكامل في العمل على الفور. لقد كنا نضيف 20 حلاً جديداً للتكامل إلى الإنتاج في كل عام خلال السنوات الثلاث الماضية".
مع نجاحها في معالجة تحديات التكامل، أصبحت Nutrien الآن في وضع جيد يسمح لها بالتركيز على أهدافها طويلة الأجل، بما في ذلك الاستدامة والابتكار والتوسع في أسواق جديدة. يمكن لشركة Nutrien توصيل أي شيء بشكل أسرع بفضل منصة التكامل المفتوحة القائمة على المعايير.
Nutrien Ltd.، هي شركة أسمدة كندية مقرها في ساسكاتون، ساسكاتشوان، وهي أكبر منتج للبوتاس وثالث أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في العالم. مع أكثر من 2000 موقع للبيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، تقدم شركة Nutrien خدماتها للمزارعين في جميع أنحاء العالم ويعمل بها أكثر من 23500 موظف. تدير Nutrien، التي تأسست مع التركيز على الاستدامة، شبكة عالمية المستوى من مرافق الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة، ما يؤهلها لتلبية احتياجات المزارعين بكفاءة. من خلال وجودها في أكثر من 50 دولة، تنتج Nutrien وتوزع حوالي 26 مليون طن سنويًا من منتجات البوتاس والنيتروجين والفوسفات للعملاء في المجالات الزراعية والصناعية والأعلاف على مستوى العالم.
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