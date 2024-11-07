تواجه الشركات ضغوطًا مستمرة لتعزيز الكفاءة وتحسين الدقة وتلبية توقعات العملاء المتزايدة باستمرار. بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، تواجه الأنظمة القديمة—التي كانت في السابق العمود الفقري للعمليات— الآن صعوبة في مواكبة الوتيرة السريعة للتجارة العالمية. نتيجة لذلك، لم يعد الانتقال إلى حل تبادل إلكتروني للبيانات (EDI) حديث ضروريًا فحسب، بل إنه مفيدٌ أيضًا للشركات التي ترغب في البقاء في المنافسة.

يُعد الانتقال من نظام قديم إلى حل EDI حديث عملية معقدة. يقدم دليل الترحيل هذا نهجًا منظمًا لضمان انتقال سلس، مع معالجة التحديات ووضع خطوات واضحة لتنفيذ حل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) بنجاح.