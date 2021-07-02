ما المقصود بالتكامل بين الشركات؟

التكامل بين الشركات (B2B) هو أتمتة العمليات التجارية والتواصل بين مؤسستين أو أكثر. وهو يُتيح للشركات العمل والتجارة بشكل أكثر فاعلية مع عملائهم ومورديهم وشركائهم التجاريين من خلال أتمتة عمليات الأعمال الرئيسية.
توفر برمجيات تكامل B2B البنية اللازمة لرقمنة المعلومات وتوجيهها بسرعة عبر النظام البنائي للمؤسسة.
تساعد منصة تكامل B2B الشركات على دمج جميع عمليات B2B المعقدة وعمليات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) عبر شبكات شركائها من خلال بوابة واحدة.تجمع المنصة البيانات من التطبيقات المصدر، وتحوّلها إلى تنسيقات موحّدة، ثم ترسل المستندات إلى شريك العمل باستخدام بروتوكول النقل المناسب.
وتتوفر برمجيات تكامل B2B للاستخدام في البيئات المحلية، كما يمكن الوصول إلى خدمات التكامل من خلال الخدمات السحابية المستضافة.
تدفع الرقمنة توقعات الشركاء والعملاء إلى مستويات أعلى. وتجد المؤسسات أن عمليات معالجة البيانات اليدوية البطيئة وغير الفعّالة والمعرضة للخطأ غير قابلة للاستمرار في عالم مترابط رقميًا. ولكل شركة مزيجها الخاص من الأنظمة والتطبيقات لتبادل الملفات والرسائل مع الشركاء. وتجعل التقنيات المتباينة عملية التواصل صعبة.
ولتحقيق أهداف مثل زيادة الإيرادات، وتسريع طرح المنتجات في السوق، وتحسين الكفاءة، تحتاج المؤسسات إلى شبكة أعمال ناجحة—وهو ما يتطلب حلًا حديثًا لتكامل B2B.1 وباستخدام أدوات B2B المناسبة، تستطيع المؤسسات الاتصال رقميًا والتواصل بسرعة وموثوقية. ويسهم ذلك في تقليل الوقت اللازم لطرح المنتجات والخدمات الجديدة في السوق، ومساعدة الشركات على تحقيق المرونة والرشاقة المطلوبة للمنافسة.
لا ترفض أي طلب إعداد للربط. ويدعم بروتوكولات اتصالات الإنترنت الغنية بالأمان، بما في ذلك AS2 وSFTP وMQ وHTTP وConnect:Direct® وغيرها.
ويتضمن محولات للاتصال بالأنظمة الخلفية، بما في ذلك قواعد البيانات وSAP، بالإضافة إلى cloud object storage باستخدام AWS S3 Client Adapter.
تحويل قوي من أي تنسيق إلى آخر لمعالجة المستندات عبر صيغ مختلفة.
يمكّن من عرض حقول البيانات وتوضيح العلاقات بين المستندات.
يوفر إدارة الأحداث وإعداد التقارير والتدقيق من خلال لوحات معلومات مركزية تمكّنك من مشاركة معلومات النشاط والحالة في الوقت الفعلي مع مسؤولي النظام وشركائك.
تشفير البيانات في حالة السكون وفي أثناء النقل. إدارة شهادات قوية بما في ذلك دعم الشفرات والخوارزميات الحديثة.
ويطبّق قواعد العمل باستخدام نمذجة رسومية لعمليات الأعمال على المعلومات المُرسلة لتحديد أي أخطاء.
ويتيح إرسال الملفات الكبيرة بسرعة أكبر. تشمل الميزات نقل الملفات والرسائل بأي حجم.
احتاجت شركة Li & Fung إلى التأكد من أن حل إدارة سلسلة التوريد لديها يمكنه التوسع للتعامل مع الارتفاع الكبير في حجم المعاملات خلال فعالية مبيعات يوم العزّاب في الصين. وتعاونت الشركة مع IBM Services® لاختبار وضبط حلها IBM Sterling® B2B Integrator، مما مكّنها من معالجة أحجام تصل إلى مليون معاملة في الساعة خلال فترات الذروة.
