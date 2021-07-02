ما المقصود بالتكامل بين الشركات؟

تساعد منصة تكامل B2B الشركات على دمج جميع عمليات B2B المعقدة وعمليات تبادل البيانات الإلكترونية (EDI) عبر شبكات شركائها من خلال بوابة واحدة.تجمع المنصة البيانات من التطبيقات المصدر، وتحوّلها إلى تنسيقات موحّدة، ثم ترسل المستندات إلى شريك العمل باستخدام بروتوكول النقل المناسب.

وتتوفر برمجيات تكامل B2B للاستخدام في البيئات المحلية، كما يمكن الوصول إلى خدمات التكامل من خلال الخدمات السحابية المستضافة.