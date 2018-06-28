تعمل منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS®، التي كانت تُعرف سابقًا باسم ®IBM Sterling Supply Chain Business Network، على تسهيل تبادل البيانات مع الشركاء، وتدعم تنسيقات EDI وAPI، وتوفر رؤية في الوقت الحقيقي للمستندات الرئيسية مع معالجة وتحليلات مؤتمتة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.