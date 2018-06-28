IBM Sterling B2B Integration SaaS 

منصة تكامل رائدة قائمة على السحابة مصممة لتحسين معاملات EDI وB2B API

استكشف المنتج جرّب مجانًا

اتصال سلس وقابلية توسع ورؤية أوضح

تعمل منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS®، التي كانت تُعرف سابقًا باسم ®IBM Sterling Supply Chain Business Network، على تسهيل تبادل البيانات مع الشركاء، وتدعم تنسيقات EDI وAPI، وتوفر رؤية في الوقت الحقيقي للمستندات الرئيسية مع معالجة وتحليلات مؤتمتة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

 استكشف القيمة التجارية لشركة IDC لحلول تبادل البيانات IBM Sterling® استكشف منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS

شاهد ندوة الإنترنت الأخيرة حول التكامل بين الشركات وبعضها (B2B) مع الذكاء الاصطناعي عند الطلب  

 
شاهد الآن
383% متوسط عائد الاستثمار لمدة ثلاث سنوات

تقليل الانقطاعات غير المخطط لها.1

 55% تسريع علمية ضم الشركاء الجدد

تسريع عملية ضم الشركاء الجدد.1

 59% تقليل الانقطاعات غير المخطط لها

تحسين رضا العملاء.1

 48% تسليم المستندات بشكل أسرع

حوالي ضعف السرعة.1

المزايا

تبسيط الاتصالات

بسّط عمليات B2B من خلال دمج أكثر من 3.1 مليون شركة بسرعة، ودعم اتصالات واجهة برمجة التطبيقات (API) واتصالات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) على منصة واحدة.
الرؤية

احصل على رؤية واضحة للبيانات من خلال استعلامات الذكاء الاصطناعي بلُغةٍ طبيعيةٍ، وباشر بإدارة الاستثناءات بكفاءة من خلال تنبيهات مؤتمتة قابلة للتخصيص لتوفير الوقت.
إدارة الشركاء

اعتمد على خيار الخدمة المُدارة من الإصدار Premium لضم مجتمعات العملاء والشركاء والاحتفاظ بهم، مما يسمح لك بالتركيز على نمو أعمالك.
المرونة

خصّص النظام باستخدام الخيارات المُدارة من IBM أو خيارات الخدمة الذاتية للمنصة لتتماشى مع موارد تكنولوجيا المعلومات واحتياجاتك.

قصص نجاح في الواقع

شركة Hendrickson USA

إعادة تشكيل سلسلة التوريد المستقبلية في Li &amp; Fung

إعادة تشكيل عمليات سلسلة التوريد باستخدام الأتمتة

الاعتراف بمراجعة الأقران 

اتخِذ الخطوة التالية

ألقِ نظرة عن كثب على منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS وكيف يمكنها المساعدة في تبسيط المعاملات وأتمتتها ورقمنتها بالكامل.

 ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني
مزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الموارد المقارنة بين الميزات والتسعير
الحواشي

1 "The Business Value of IBM Sterling Data Exchange "، Simon Ellis، وMatthew Marden، شركة International Data Corporation، سبتمبر 2023.