بصفتها شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع وتوريد أنظمة تعليق الشاحنات والمقطورات المتوسطة والثقيلة وأنظمة تعليق المقطورات في الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك شركة Hendrickson الولايات المتحدة الأمريكية أن العملاء يعتمدون على قدرتها على التسليم.
عندما فرض أكبر عملاء شركة Hendrickson لصناعة الشاحنات على مورديها الرئيسيين توفير إمكانيات واجهة برمجة التطبيقات (API) في الوقت الفعلي، لم يكن السؤال عما إذا كانت Hendrickson ستمتثل للأمر، بل كيف.
لم يكن الطلب مفاجئًا تمامًا. يعد الانتقال إلى استخدام واجهات برمجة التطبيقات للتعامل مع الشركاء والعملاء بين الشركات جزءًا من اتجاه متنامٍ في مختلف القطاعات. في عام 2015، تمت إدارة 85٪ من معاملات سلسلة التوريد من خلال واجهات البيانات الإلكترونية (EDIs). في المقابل، تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2023، سيتم إجراء أكثر من 50٪ من المعاملات من خلال واجهات برمجة التطبيقات.
حاليًا، تستخدم Hendrickson التبادل الإلكتروني للبيانات في حوالي 70٪ من معاملاتها التي تربط عملائها بنظام تخطيط موارد المؤسسات المستند إلى السحابة لأغراض إدخال الطلبات والتتبع والفواتير. في حين أن التبادل الإلكتروني للبيانات الإلكترونية قد قلل إلى حد كبير من الحاجة إلى العمليات اليدوية وزاد من الكفاءة بالنسبة إلى Hendrickson وعملائها، فإن واجهات برمجة التطبيقات توفر مزايا مميزة أراد أكبر عملاء Hendrickson الاستفادة منها—وعلى رأسها القدرة على إجراء المعاملات في الوقت الفعلي.
تم تنفيذ إمكانية بوابة واجهة برمجة التطبيقات بين الشركات لعميل رئيسي في 13 منشأة تابعة لشركة Hendrickson
تم إخطار Hendrickson بأخطاء ASN في الوقت الفعلي للحصول على حل سريع وتوافر ASN بنسبة 100٪ في نظام العملاء
أحد قيود معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات هو أنه بمجرد أن يرسل المورد إشعار الشحن المسبق (ASN) إلى العميل، لا توجد طريقة مضمونة لمعرفة أن نظام العميل قد استلمه. ASN هو مستند يخطر العملاء بالتسليم المعلق، بما في ذلك الخصائص المادية للشحنة وأوقات التسليم، حتى يتمكن العميل من الاستعداد لقبوله.
يمكن أن تكون عواقب معاملة ASN الفاشلة مكلفة. يقول Senthil Kannan، مدير تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الطلب والتوزيع في شركة Hendrickson: ”إذا وصلت شاحنة ولم يكن ASN موجودًا، يجب على المورّد إجراء إعادة ضبط يدوية لحمولة الشاحنة بالكامل من المكونات“. ”لتجنب ذلك، أراد عميلنا الحصول على تأكيد في الوقت الفعلي أنه عندما ترسل Hendrickson مستند ASN، سيكون بإمكانهم اكتشاف أي أخطاء وإصلاحها على الفور. لذلك قبل أن تذهب الشاحنة إلى محطة الإرساء الخاصة بالعميل، هناك تأكيد على أن ASN موجود في نظام العميل.
في البداية، فكَّرت Hendrickson في تطوير حل داخلي لواجهة برمجة التطبيقات. ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن الحجم المطلوب والموظفين المطلوبين سيجعل من غير الممكن القيام بذلك. لحسن الحظ، عندما انتقلت Hendrickson إلى نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) القائم على السحابة قبل عقد من الزمان، فقد تبنت حل IBM Sterling B2B Integration SaaS Premium، وهي خدمة مُدارة، لربط النظام بعملائها وشركائها التجاريين وموظفيها. تعمل منصة IBM Sterling كمترجم بين تنسيقات معاملات العملاء المختلفة.
حظيت المنصة بتقدير كبير من موظفي Hendrickson في السنوات التي تلت تركيبها في البداية. يقول Kannan: "لطالما كان فريق Hendrickson للتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) متحمسًا جدًا لشركة IBM وحل IBM Sterling B2B Integration SaaS Premium.
لقد حدث أن IBM كانت تستعد بالفعل لطرح قدرة B2B API gateway كميزة إضافية لحل Sterling الخاص بها، وكان هذا ما تحتاجه Hendrickson لتلبية طلب عميل تصنيع الشاحنات. تعمل هذه الإمكانية على توسيع أنواع المعاملات التي يمكن لـ IBM Sterling B2B Integration SaaS التعامل معها لتشمل ليس فقط معاملات واجهة برمجة التطبيقات ومعاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، بل أيضًا المعاملات الهجينة التي تحول تدفقات التبادل الإلكتروني للبيانات الحالية إلى تدفقات واجهة برمجة التطبيقات—كل ذلك ضمن شبكة أعمال واحدة. إن الاحتفاظ بجميع المعاملات على نفس الشبكة يمكن أن يقلل من الاضطرابات التشغيلية وأوقات الاستجابة للحوادث، ويعزز رؤية البيانات ويعزز الأمن.
من وجهة نظر Hendrickson، كان التنفيذ سلسًا. كخدمة مُدارة، يتضمن حل IBM Sterling قائد مشروع IBM وفريق دعم IBM. "لقد كان نهجًا مرحليًا. يقول Kannan: "لقد قدمنا المتطلبات، وعادت شركة IBM بالتصميم". ”كانت لدينا مكالمة هاتفية أسبوعية دورية تشرح لنا خلالها شركة IBM ما يخططون للقيام به. سنقدم الملاحظات، وسوف يستمعون إلينا ويعدلون التصميم. حضرنا الاجتماعات وفهمنا التصميم وأجرينا بعض الاختبارات. "ولكن كل شيء آخر كان يتم الاهتمام به من قِبل شركة IBM."
وفي نهاية المطاف، قام فريق IBM بتنفيذ الحل عبر منشآت Hendrickson الـ 13 التي زودت عميل تصنيع الشاحنات بالمكونات. لم يكتفِ الفريق بالوفاء بالموعد النهائي الذي حدده عميل Hendrickson فحسب—بل تغلب عليه. كان كل من Hendrickson وأكبر عملائها أكثر من راضين عن النتائج.
اليوم ، تقوم Hendrickson بإرسال ASN إلى نظام عميل تصنيع الشاحنات ويتلقى تأكيدًا في الوقت الفعلي بأن ASN قد تم تحميله أو فشل تحميله في نظام العميل، كل ذلك خلال استدعاء واحد لواجهة برمجة التطبيقات. تستطيع Hendrickson بعد ذلك حل الأخطاء على الفور، بحيث يكون ASN متاحًا بنسبة 100٪ من الوقت في نظام العميل عندما تصل الشحنة إلى محطة إرساء العميل. توفر القدرة على اكتشاف الأخطاء والقضاء عليها الوقت والمال لكل من العميل وHendrickson. يبحث العميل الآن في إضافة قدرة واجهة برمجة التطبيقات إلى عمليات أخرى، بدءًا من عمليات الطلب الخاصة به.
كما أن موظفي Hendrickson سعداء أيضاً بقدرة B2B API gateway. إذا كان لدى عميل Hendrickson موردين آخرين غير قادرين على التحويل إلى اتصالات واجهة برمجة التطبيقات، فيجب عليهم إدخال ASNs من خلال بوابة العميل. من حين لآخر يتلقى موظفو Hendrickson رسائل بريد إلكتروني تحثهم على القيام بذلك. وفقا لـ Kannan: "يمكننا أن نقول لهم، "سنتولى الأمر—ليس عليك القيام بذلك لأننا ملتزمون بالفعل." إنهم دائمًا مندهشون ومقدّرون".
مع قدرات الترجمة الهجينة التي يوفرها حل IBM Sterling، تكون عملية رسم الخرائط سلسة بالنسبة لـ Hendrickson. "لا يتعين علينا تغيير نظام تخطيط موارد المؤسسات لدينا على الإطلاق. تتم إدارة جميع التغييرات بواسطة IBM ،" يقول Kannan. "بمجرد أن تتلقى IBM ملفًا يحتاج إلى التعامل معه بتنسيق معين، فإنها تنشئ هذه القدرة. كل ذلك وراء الكواليس بالنسبة لنا".
تعد قابلية التوسع لبوابة B2B API فائدة كبيرة أيضًا. في المستقبل القريب، تتوقع Hendrickson أن يطلب عميلها الحالي قدرات إضافية لواجهة برمجة التطبيقات تتجاوز ASNs وأن يبدأ العملاء الآخرون في طلب تخطيطات واجهة برمجة التطبيقات الفريدة لبيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم. يقول Kannan: "لا نعرف متى، لكننا نتخيل أنه سيكون هناك العديد من المشاريع المماثلة في المستقبل". "إنه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى استخدام IBM بدلًا من تطوير شيء داخلي. بصفتنا شركة تصنيع، ليس لدينا خبرة في تكنولوجيا المعلومات لتتوافق مع الحجم الذي نتوقعه. عندما يكون لدينا عملاء جدد، يمكننا تسليمهم إلى IBM للقيام بالتخطيط لتلبية متطلبات العميل".
"لدينا علاقة رائعة مع IBM"، يتابع. "في اللحظة التي نواجه فيها مشكلة، نلتقط الهاتف ونتصل بهم. قام فريق IBM بحل المشكلة لنا بسرعة وبتكلفة معقولة. الآن لدينا حل برمجة واجهة التطبيقات فعال. ولا يهم كيف ننميه، فسوف نتواصل دائمًا مع شركة IBM."
تأسست Hendrickson في عام 1913، (الرابط موجود خارج ibm.com) وهي شركة تصنيع وتوريد عالمية مملوكة للقطاع الخاص لأنظمة تعليق الشاحنات والمقطورات المتوسطة والثقيلة والمحاور وأنظمة المكابح والمكونات لصناعة النقل التجاري العالمية. ويقع المقر الرئيسي للشركة في شيكاغو، إلينوي، ولديها مراكز تصنيع وأبحاث وتطوير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وكولومبيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والنمسا ورومانيا وبولندا وتركيا والهند والصين واليابان وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2022.
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