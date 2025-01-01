يوفر IBM Sterling® B2B Integration SaaS ثلاثة خيارات تسعير، تبدأ من 2800 دولار أمريكي لمدة 12 شهرًا لإصدار Essentials. يتضمن تبادلًا آمنًا للبيانات والقدرة على التوسع. يركز الإصدار Standard على تنسيق البيانات والمعايير، بينما يضيف الإصدار Premium الخدمات المدارة والدعم.
احصل على الميزات والوظائف التي تناسب احتياجاتك وتحقق أقصى قيمة لك ولشركائك التجاريين.
الميزات
إصدار Essentials
الإصدار Standard
الإصدار المميّز
تشمل IBM Sterling B2B Integration VAN
توجيه وتسليم المستندات الآمنة المستندة إلى البروتوكول
دعم الصناعات والمعايير التقنية
وظيفة تحويل البيانات والتخطيط على السحابة
رؤية شاملة للتتبع والتعقب
الكشف عن حالات الخلل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبحث باللغة الطبيعية
خدمة ذاتية لإدارة إمكانيات التكوين الشائعة
خدمات الويب في الوقت الفعلي والمعالجة وإثراء البيانات
قواعد العمل المعقدة أو التوجيه، المعالجة المسبقة واللاحقة
المدير التنفيذي المعين لمشروع IBM
خدمة مُدارة مع المراقبة الاستباقية لتدفق المستندات وحل الأخطاء
خيار الحصول على دعم IBM المباشر لشركائك التجاريين
ألقِ نظرة عن كثب على منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS وكيف يمكنها المساعدة في تبسيط المعاملات وأتمتتها ورقمنتها بالكامل.