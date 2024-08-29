لطالما كانت المنظمات تشارك البيانات حتى قبل اختراع الإنترنت بوقت طويل، بيد أن التقدم في مهارات الإلمام بالتقنية الرقمية وتقدم التقنيات واعتماد السحابة أدى إلى مشاركة البيانات في الوقت الفعلي على نطاق عالمي. وقد أصبح تخزين البيانات ونقل التقنية متاحين أكثر من أي وقت مضى وبأسعار معقولة، ما أدى إلى سن السياسات واللوائح التنظيمية للحد من المخاطر المرتبطة بمشاركة البيانات. ولا تقتصر مشاركة البيانات على إتاحة الوصول من أجل التحليل وتحقيق الدخل، بل إنها تكسر الحواجز بين وحدات الأعمال والشركاء الخارجيين، حيث تتمكن الفرق المختلفة من العمل بشكل مستقل أو مع بعضها، وتستفيد كل منها من مصدر البيانات المحدثة نفسه. وتتيح زيادة كمية البيانات المتاحة وتنوعها للفرق المختلفة في المنظمة إمكانية الإسهام في تحقيق الأهداف التنظيمية الأشمل.

يؤدي جمع المعلومات من مصادر مختلفة -مثل البيانات البحثية أو البيانات التشغيلية أو تعليقات العملاء- إلى تحسين أداء الخدمة وتعزيز قيمة تلك الخدمات. فعلى سبيل المثال، يمكن لوحدات الأعمال التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى البيانات استخدام تحليل البيانات لاتخاذ القرارات بناءً على اتجاهات السوق وتفضيلات العملاء ووضع إستراتيجيات تسويق ناجحة.

علاوة على ذلك، تتيح مشاركة البيانات للسلطات العامة والمنظمات مشاركة البيانات بطريقة آمنة وقانونية ومحوكمة. ينطوي جزء أساسي من صحة مشاركة البيانات على قيام منتجي البيانات بتوثيق مجموعة البيانات وتصنيفها بعناية ببيانات وصفية دقيقة لدعم إمكانية إعادة الإنتاج. وتضمن الأوصاف التفصيلية ذات التعريفات الواضحة أن يتمكن الآخرون من العثور على البيانات المشتركة واكتشافها وفهمها بسهولة.

أجرى "منتدى مستقبل الخصوصية" 1 (FPF) تحليلاً لشراكات مشاركة البيانات بين الشركات والباحثين الأكاديميين وأكد على أن هذه الشراكات من شأنها أن تسرّع من البحوث المفيدة اجتماعيًا، وتوسع نطاق الوصول إلى مجموعات البيانات القيمة، وتحسن إمكانية تكرار نتائج البحوث. ومع تزايد انتشار مشاركة البيانات، تتخذ الأطراف المعنية خطوات استباقية للتصدي للمخاطر واختراقات أمن البيانات عن طريق اتفاقيات مشاركة البيانات (DSA) وتقنيات تعزيز الخصوصية (PET).

تقدم شركة IBM مثالاً يُحتذى به لاستخدام بروتوكولات صارمة للخصوصية والأمان في ممارسات مشاركة البيانات، بما في ذلك استخدام تقنيات تعزيز الخصوصية لإخفاء هوية البيانات قبل مشاركتها مع الجامعات والمنظمات غير الربحية ومختبرات الأبحاث. ويدعم نهج IBM الاكتشافات العلمية مع حماية البيانات الحساسة، ما يعزز الشراكات الأكثر أمانًا وفعالية. فعلى سبيل المثال، تعاونت IBM مع Melbourne Water في أستراليا لتحليل البيانات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الطاقة. وخلال جائحة كوفيد-19، عالجت IBM التسلسلات الجينومية لفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2 (سارس كوف 2)، وأسهمت بأكثر من ثلاثة ملايين تسلسل في أحد مستودعات الأبحاث.

وتقدم منظمة Benefits Data Trust الأمريكية غير الربحية مثالاً قويًا آخر على قيمة مشاركة البيانات، حيث تعزز منظمة Benefits Data Trust (BDT) مشاركة البيانات بين الولايات والمنظمات المعنية بالرعاية الصحية والتعليم في الولايات المتحدة، وتدعم المنظمة التسجيل في البرامج العامة الحساسة مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) وبرنامج Medicaid عن طريق اتفاقيات مشاركة البيانات.

قامت إدارة الخدمات الاجتماعية في ولاية كارولينا الجنوبية ومنظمة Benefits Data Trust بمقارنة القوائم الشهرية لبرنامج Medicaid وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP)، حيث حددوا الأفراد المؤهلين غير المسجلين في البرنامج. وقد أدت هذه المبادرة إلى تسجيل أكثر من 20,000 شخص إضافي في برنامج SNAP منذ عام 2015، ما أدى إلى تحسين إمكانية حصول السكان الضعفاء على المساعدة الغذائية. كما حققت جهود مماثلة في ولاية بنسلفانيا نجاحًا، حيث ساعدت مشاركة البيانات في تسجيل ما يقرب من 240000 شخص في برامج المساعدة الحكومية المختلفة منذ عام 2005.