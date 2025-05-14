تواجه المجموعات اليوم صعوبة في إلغاء قفل القيمة الكاملة لبياناتها حيث تعيق المصادر المنفصلة تقديمها بكفاءة للمستخدمين النهائيين.
كجزء من IBM watsonx.data intelligence، يقوم مركز منتجات البيانات بتبسيط مشاركة البيانات، ما يتيح إنشاء منتجات بيانات عالية الجودة مستندة إلى عائد الاستثمار وحوكمتها وإدارة دورة الحياة الخاصة بها. من خلال الاكتشاف والفهم والوصول السلس للخدمة الذاتية، يُمكّن مركز منتجات البيانات مستخدمي الأعمال والمحللين وعلماء البيانات والمشرفين والمهندسين من إلغاء قفل الإمكانات الكاملة لبيانات المؤسسة.
مع مركز منتجات البيانات، تصبح البيانات أصولاً استراتيجية – موثوقة ويمكن الوصول إليها وجاهزة لدفع الابتكار.
اكتشاف منتج البيانات المناسب والمنسق لحالة الاستخدام الخاصة بك والوصول إليه من خلال سوق بيانات موثوق.
إنشاء منتجات البيانات التي يمكن استخدامها بسرعة وتنسيقها من قِبل مستهلكي البيانات عبر حالات استخدام متعددة لتقليل الجهود المكررة وخفض التكاليف.
تمكين مشاركة البيانات ومنتجات التحليلات على نطاق واسع التي يتم الحصول عليها من مستودع بيانات مؤسستك.
اكتساب رؤى حول كيفية استهلاك منتجات البيانات عبر مؤسستك طوال دورة حياتها.
تسريع تلبية طلبات البيانات من خلال تمكين المستهلكين من اختيار طريقة تسليم البيانات المفضلة لديهم، مثل الملفات أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بهم.
تضمين آليات الحوكمة لتوفير ضمان مشاركة منتجات البيانات واستخدامها بطريقة متوافقة في جميع حالات الاستخدام.
نشر مركز منتجات البيانات على السحابة بكفاءة لتوسيع النطاق بسلاسة.
نشر برنامج مركز منتجات البيانات محليًا للمساعدة على ضمان أمن البيانات والتحكم فيها وإمكانية الوصول.
اقرأ الكتاب الإلكتروني لفهم كيف يساعد مركز منتجات البيانات على تسريع نتائج البيانات والتحليلات.
اقرأ تقرير المحللين لفهم التوجهات الرئيسية حول منتجات البيانات وميزات منصة تبادل البيانات.
اكتشف كيف يتيح مركز منتجات البيانات تنفيذ إطار عمل شبكة البيانات من خلال تبسيط الوصول إلى البيانات، وتعزيز الحوكمة، وتعزيز مشاركة بيانات الخدمة الذاتية.
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2024 حول منصات حوكمة البيانات والتحليلات.
تبسيط تسليم البيانات وتحسين الحوكمة باستخدام مستودع البيانات ومركز منتجات البيانات.
قم بإدارة بياناتك كمنتج لتحويل اكتشاف البيانات ومشاركتها.
تعرّف على كيفية قيام المجموعات بتسريع النتائج القائمة على البيانات من خلال الاستفادة من حلول مشاركة البيانات الحديثة مثل مركز منتجات البيانات.
يتكامل مع IBM watsonx.data للمساعدة على إلغاء قفل قيمة البيانات المخزنة في مستودع بحيرة البيانات الخاص بك.
يستورد البيانات الوصفية من كتالوجات البيانات لتنسيق تسليم البيانات من مصادر متباينة إلى مستودع البيانات والحزم.
احجز اجتماعًا مع خبير لمعرفة كيف يمكن لمركز منتجات البيانات أن يساعد المجموعة على تبسيط عملية تجميع منتجات البيانات ومشاركتها وتسليمها لتحقيق نتائج قائمة على البيانات.