ما المقصود بسوق البيانات؟

أضاف ظهور تقنيات تحليل البيانات الكبيرة مثل إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والتعلم الآلي قيمة جديدة لبيانات المؤسسة. سهلت منصات تبادل البيانات عملية الحصول على البيانات، ما يجعل سد الفجوات بين المشترين والبائعين أسهل من أي وقت مضى، على غرار البائعين في سوق السلع المستعملة، ولكن مع البيانات.

توفر أسواق البيانات ثلاث مزايا رئيسية:

التوافر التجاري : يمكن عرض البيانات الخاصة للبيع عبر الإنترنت.

: يمكن عرض البيانات الخاصة للبيع عبر الإنترنت. إمكانية الوصول للجميع : يمكن للأفراد والحكومات والمؤسسات، بما في ذلك علماء البيانات والمحللون، شراء وبيع البيانات والوصول إلى البيانات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل.

: يمكن للأفراد والحكومات والمؤسسات، بما في ذلك علماء البيانات والمحللون، شراء وبيع البيانات والوصول إلى البيانات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل. مزايا قابلة للتوسع: يعزز أصحاب الأسواق العمليات التجارية لكل من المشترين والبائعين على نطاق واسع.

تُستخدم البيانات الخارجية لتحسين النماذج التنبئية ومعالجة نقاط الضعف الأمنية وزيادة الكفاءة وزيادة العائد على الاستثمار. يشير مصطلح "البيانات الخارجية" إلى البيانات التي تنشأ خارج المؤسسة، وهي تختلف عن البيانات الداخلية التي تُنتج من داخل عمليات الشركة ومعاملاتها الخاصة. تُعد البيانات الخارجية أحد الأصول القيمة للمؤسسات لأنها تُكمل البيانات الداخلية، وتوفر سياقًا أوسع وتعزز المعارف التي ربما لم يكن من الممكن الوصول إليها في ظل قيود البيانات الداخلية.

لقد مهّدت عملية تحقيق الإيرادات من البيانات المستمرة الطريق أمام استخدام البيانات كخدمة (DaaS)، ما يسمح للمؤسسات بإنشاء تدفق إيرادات قابلة للتوسع من أصول بياناتها. في سوق البيانات، يقوم مزودو الخدمات بإدراج منتجات البيانات الخاصة بهم وتحديد الأسعار وتقديم المعلومات اللازمة لنقل البيانات. ويمكن للمستهلكين البحث عن البيانات وشراؤها واستخدامها على الفور تقريبًا، ما يقلل تكلفة وتعقيد عملية الحصول على البيانات ويسهّل عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

لا ينبغي أن يؤدي الوصول إلى مجموعات البيانات إلى المساس بخصوصية البيانات. ومن ثَمَّ يجب على المشاركين الالتزام بكل القوانين المعمول بها والمعايير الأخلاقية في ما يتعلق بجمع المعلومات الشخصية. ويجب أن يمتثل مورّدو البيانات للوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وCalifornia Consumer Privacy Act (CCPA).

على الصعيد العالمي، يجب على أسواق البيانات التعامل مع بيئات تنظيمية مختلفة يمكن أن تشكل تحديات للعمليات متعددة الجنسيات. يجب أن تكون منصات سوق البيانات قابلة للتكيف ومفتوحة ومتوافقة مع قوانين حماية البيانات المحلية التي قد تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر.