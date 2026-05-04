كيفية أتمتة مسارات البيانات: دليل من 10 خطوات

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

على مر التاريخ، كانت مسارات البيانات مصممة لاستيعاب البيانات من مصادر مختلفة، وتحويلها، وتسليمها إلى مخزن بيانات لتحليلها. كانت تشبه طاهيًا هاويًا يتبع وصفة طعام: يتم جمع المكونات وتجهيزها وطهيها ومراقبتها بعناية؛ وكل خطوة يقوم بها شخص واحد بالتتابع.

بينما لا يزال هذا النموذج أساسًا للعديد من المسارات حتى اليوم، إلا أنه أصبح غير كافٍ أكثر فأكثر لأحمال تشعيل معالجة البيانات واسعة النطاق التي تدعم الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وممارسات هندسة البيانات الحديثة.  

اليوم، تعمل مسارات البيانات المؤتمتة بشكل أشبه بمطبخ احترافي؛ حيث تُعد الأطباق مسبقًا وتتعامل المحطات المتخصصة مع المهام المختلفة في وقت واحد وتُنسق العمليات بناءً على التوقيت والطلب. بدلاً من الاعتماد على طاهٍ واحد، تعمل هذه الأنظمة على توحيد مهام سير العمل لتقديم مخرجات متسقة وقابلة للتوسع عبر البيئات.

10 خطوات لأتمتة مسارات البيانات

على الرغم من عدم وجود تطبيقين متشابهين، إلا أن معظمها يتضمن سلسلة من الخطوات المنسقة التي توجه البيانات خلال دورة حياتها مع التكيف مع احتياجات البيانات المتطورة. يمكن أتمتة كل خطوة بصورة مستقلة داخل مجموعة البيانات، لكن الأتمتة الحقيقية للمسارات تظهر عندما تعمل هذه الوظائف معًا باتساق.

تتضمن الخطوات التالية طرقًا لأتمتة كل مرحلة من مراحل مسار البيانات، مع التركيز على النية وأساليب التنفيذ والنتائج المترتبة عليها:

  1. تحديد أهداف البيانات
  2. تحديد مصادر البيانات وملفات تعريفها
  3. تصميم بنية المسار
  4. استيعاب البيانات والتحقق من صحتها
  5. تطوير منطق التحول
  6. تخزين البيانات وتنظيمها
  7. تنسيق مهام سير العمل وجدولتها
  8. إضافة المراقبة والتنبيهات
  9. ضمان قابلية التوسع والأداء
  10. التشغيل والصيانة والتكرار

1. تحديد أهداف البيانات

النية:
ابدأ بتحديد ما يهدف المسار إلى تحقيقه بوضوح. تدعم المسارات الحديثة مجموعة من حالات الاستخدام، من تحليلات البيانات والتعلم الآلي إلى مهام سير العمل الآلي وصناعة القرار في الوقت الفعلي. يساعد تحديد الغرض من المسار في بداية التنفيذ على تحديد النطاق وعمليات البيانات للخطوات المستقبلية.

التنفيذ:
لضمات التوافق بشأن أهداف البيانات، يجب على الفرق:

  • تحديد كيفية استخدام البيانات عبر التحليلات، وعلم البيانات، والأنظمة التشغيلية، بما في ذلك حالات الاستخدام الرئيسية والأطراف المعنية
  • مواءمة المسارات مع إستراتيجيات إدارة البيانات وأهداف الأعمال لضمان دعمها للنتائج القابلة للقياس
  • مراعاة تبعيات البيانات والقيود المحتملة في المراحل اللاحقة مبكرًا، بما في ذلك كيفية تأثير التغييرات في الأنظمة الأولية على المخرجات

النتيجة:

اتخاذ القرارات القائمة على البيانات

ربط مخرجات المسارات بحالات استخدام محددة يضمن أن النظام يوجه قرارات الأعمال
تصميم مسارات أكثر كفاءة

تقلل الأهداف الواضحة من إعادة العمل من خلال توجيه القرارات المتعلقة بالبنية والأدوات في المراحل الأولية من العملية

2. تحديد مصادر البيانات وملفات تعريفها

النية:
بمجرد تحديد الأهداف، يجب على المؤسسات تحديد مكان وجود البيانات ذات الصلة وإنشاء روابط عبر الأنظمة. تشمل مصادر البيانات قواعد البيانات المنظمة وقواعد بيانات المعاملات بالإضافة إلى المصادر غير المنظمة ومتعددة الوسائط مثل النصوص والصور والصوت، أو أي نظام ينشئ أو البيانات يخزنها تقريبًا. 

التنفيذ:
لتحديد مصادر البيانات وإعدادها، يجب على الفرق:

  • تصفية مجموعات البيانات بناءً على الأهداف المحددة وحالات الاستخدام للتركيز على البيانات الأكثر صلة، بما في ذلك البيانات الجديدة
  • تصنيف وفهرسة أصول البيانات حسب النوع، والحساسية، والملكية والاستخدام لإنشاء مخزون مركزي وقابل للبحث
  • مجموعات بيانات الملف الشخصي لتقييم الهيكل والاكتمال والحداثة والتكرار واتساق المخطط

النتيجة:

اكتشاف البيانات بسرعة أكبر

يحل المسح الآلي محل البحث اليدوي، ما يقلل الوقت المطلوب لتحديد موقع مجموعات البيانات ذات الصلة
تحسين رؤية البيانات

توفر الكتالوجات المركزية رؤية أكثر اكتمالاً وحداثة للبيانات المتاحة عبر الأنظمة
بيانات مصدر أكثر موثوقية

يسهم التوصيف وتوحيد المعايير في تقليل التعارضات بين المخططات ومشكلات التكامل اللاحقة

3. تصميم بنية المسار

النية:
تحدد هذه الخطوة كيفية نقل البيانات من أنظمة المصدر إلى وجهاتها المقصودة، وتحديد النمط الأساسي للمسار ومتطلبات التشغيل قبل بدء التنفيذ.

التنفيذ:
لتصميم بنية المسارات، يجب على الفرق:

  • تبعيات المستندات والملكية حتى تتمكن فرق البيانات والهندسة من فهم كيفية تفاعل الأنظمة والجهة المسؤولة عن كل جزء من المسار
  • تحديد المسارات باستخدام البيانات الوصفية والتكوينات التصريحية حيثما أمكن، ما يمكّن الأنظمة من إدارة التبعيات تلقائيًا والتكيف مع التغييرات من دون تدخل يدوي مستمر

النتيجة:

تقليل مشكلات التكامل

يساعد تخطيط حركة البيانات والتبعيات مقدمًا على منع الاختناقات اللاحقة ومشكلات التوافق
تعزيز الحوكمة

يساعد تحديد الملكية وضوابط الوصول ومتطلبات البيانات الوصفية مبكرًا على دعم الامتثال والمساءلة

4. استيعاب البيانات والتحقق من صحتها

النية:
يجب أن تتعامل مسارات استيعاب البيانات مع كميات كبيرة من البيانات، لتسجيل البيانات غير المنسقة من الأنظمة الدفعية ومنصات تدفق البيانات في الوقت الفعلي. تعمل البنى القائمة على الأحداث بمعالجة البيانات عند إنشائها، لذلك يجب على فرق البيانات التأكد من أن البيانات الواردة دقيقة وكاملة وجاهزة للاستخدام النهائي.

التنفيذ:
لاستيعاب البيانات والتحقق من صحتها، يجب على الفرق:

  • استيعاب البيانات غير المنسقة على نطاق واسع من الصادرات المجدولة ومنصات تدفق البيانات في الوقت الفعلي مثل Apache Kafka، لضمان الاستيعاب المتسق عبر البيئات
  • استخدام أنماط التحميل التدريجي مثل التقاط البيانات المتغيرة (CDC) لمعالجة التحديثات بكفاءة من دون تحميل أنظمة المصدر فوق طاقتها
  • تنفيذ آليات التحكم مثل إعادة المحاولة، والتخزين المؤقت، ومعالجة الأخطاء للحفاظ على موثوقية أداء المسار، وتقليل الاختناقات، وإنشاء سلوك أكثر مرونة وقدرة على الشفاء الذاتي للمسار
  • فرض فحوصات التحقق أثناء الاستيعاب لاكتشاف التكرارات، والقيم المفقودة، وتناقضات المخطط عند دخول البيانات إلى المسار
  • التأكد من أن نتائج عمليات الاستيعاب ثابتة، أي أنها تنتج نتائج متسقة عبر عمليات التشغيل المتكررة، لمنع تكرار البيانات أثناء إعادة المحاولة أو إعادة المعالجة

النتيجة:

تدفقات بيانات متسقة وموثوقة

يضمن استيعاب البيانات التلقائي دخول البيانات إلى النظام بطريقة موثوقة وقابلة للتكرار
تحسين فحوصات جودة البيانات

يقلل التحقق المبكر من الأخطاء قبل انتشارها في المراحل اللاحقة
انخفاض التكاليف التشغيلية

تقلل الأتمتة من التدخل اليدوي وتساعد على تقليل الأخطاء البشرية

5. تطوير منطق التحول

النية:
يجب تحويل البيانات غير المنسقة إلى صيغ منظمة وقابلة للاستخدام تدعم حالات الاستخدام مثل التحليلات والتعلم الآلي. تركز هذه الخطوة على تحويل البيانات التي تم التحقق من صحتها إلى مخرجات يمكن للأنظمة اللاحقة تفسيرها واستخدامها بفعالية.

التنفيذ:
لتحويل البيانات، يجب على الفرق:

  • تعريف مهام سير عمل التحويل باستخدام أنماط ETL أو ELT بناءً على بنية المسار ومتطلبات المعالجة
  • تنفيذ تحويلات البيانات باستخدام أدوات ولغات مثل SQL أو Python أو أطر العمل مثل Apache Spark
  • توحيد التحويلات عبر مجموعات البيانات من خلال منصات مثل أداة إنشاء البيانات (dbt) لضمان الاتساق وقابلية إعادة الاستخدام عبر مهام سير العمل
  • تنقية البيانات وتطبيعها لحل التناقضات وتوحيد التنسيقات وإعداد البيانات للاستخدام النهائي
  • تحديد أفضل إستراتيجية للتحديث: التحديث الكامل يعيد معالجة جميع البيانات في كل تشغيل، ما يضمن الدقة لكنه يزيد من التكلفة ووقت التشغيل. تعمل المعالجة التدريجية على تحديث البيانات الجديدة أو المتغيرة فقط، ما يحسن الكفاءة ولكنها تتطلب ضمانات لاكتشاف الأخطاء
  • مراعاة تحريف البيانات وتحديات التجميع واسعة النطاق في البيئات الموزعة

النتيجة:

بيانات منظمة وقابلة للاستخدام

يحول التحويل البيانات غير المنسقة إلى صيغ متسقة يمكن للأنظمة النهائية تفسيرها
تحسين تناسق البيانات

تقلل مهام سير العمل الموحدة من التباين عبر مجموعات البيانات والفرق
اتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات

تدعم البيانات جيدة التنظيم معالجة البيانات القابلة للتوسع وذكاء الأعمال في الوقت المناسب

6. تخزين البيانات وتنظيمها

النية:
بعد تحويل البيانات، يجب تخزينها وتنظيمها بطريقة تدعم قابلية التوسع، وإمكانية الوصول، وإعادة الاستخدام على المدى الطويل عبر الأنظمة.

التنفيذ:
لتخزين البيانات وتنظيمها، يجب على الفرق:

  • نشر أنظمة التخزين عبر البيئات بما في ذلك منصات السحابة الأصلية مثل AWS، وMicrosoft Azure وIBM Cloud أو البنية التحتية المحلية
  • تنظيم البيانات في مجموعات بيانات متعددة الطبقات باستخدام أنماط مثل بُنى الميداليات (البرونزية والفضية والذهبية) لفصل البيانات غير المنسقة والمنظفة والمنسقة
  • تحديد سياسات الاحتفاظ وإدارة دورة الحياة للبيانات القديمة أو التي لا يتم الوصول إليها بصفة متكررة

النتيجة:

تخزين بيانات بطريقة قابلة للتوسع ويمكن الوصول إليها

إن الأنظمة المنظمة جيدة مثل Snowflake وIBM watsonx.data تدعم الوصول الفعال عبر الفرق والتطبيقات
إدارة البيانات المُحسّنة

يمكن أن توفر إدارة البيانات الوصفية ودورة حياة البيانات رؤية وتحكمًا في كيفية استخدام البيانات
زيادة إمكانية إعادة استخدام أصول البيانات

تسهل طبقات التخزين المنظمة مشاركة البيانات وإعادة توظيفها عبر حالات الاستخدام

7. تنسيق مهام سير العمل وجدولتها

النية:
ينسق التنسيق مهام سير العمل عبر منظومة البيانات الأوسع، لضمان تشغيل المهام بالترتيب الصحيح وفي الوقت المناسب.

التنفيذ:
لتنسيق مهام سير عمل البيانات، يجب على الفرق:

  • تكوين أدوات التنسيق، بما في ذلك الأدوات مفتوحة المصدر مثل Apache Airflow أو Prefect أو Dagster، لإدارة مهام سير عمل البيانات وجدولتها
  • تمكين المعالجة المتوازية والجدولة المقاومة للأعطال لتحسين الأداء وضمان تعافي مهام سير العمل من الأعطال
  • جدولة وتفعيل مهام سير العمل بناءً على الوقت أو الأحداث أو توافر البيانات الأولية
  • دمج التنسيق مع مهام سير عمل CI/CD لدعم النشر المتحكم فيه والقابل للتكرار عبر البيئات
  • تنسيق التنفيذ باستخدام أدوات الأتمتة، ما يسمح لفرق البيانات بإدارة عمليات المسارات من البداية إلى النهاية. في البيئات المتقدمة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنسيق مهام سير العمل والتفاعلات بين البيانات ديناميكيًا.

النتيجة:

تنسيق تنفيذ المسارات

يضمن التنسيق تشغيل المهام بالتسلسل الصحيح عبر الأنظمة
تقليل الاختناقات

تعمل المعالجة المتوازية وإدارة التبعيات على تحسين كفاءة مسارات البيانات بوجه عام

8. إضافة المراقبة والتنبيهات

النية:
تعمل المراقبة على تتبع أداء المسارات بمرور الوقت، ما يوفر رؤية واضحة لتدفقات البيانات ويكشف عن المشكلات عند ظهورها. تضمن هذه الخطوة بقاء مسارات البيانات قابلة للملاحظة وسريعة الاستجابة في أثناء عملها عبر الأنظمة.

التنفيذ:
لمراقبة أداء مسار البيانات وإرسال التنبيهات، يجب على الفرق:

  • تسجيل المقاييس الرئيسية مثل حداثة البيانات، والإنتاجية، ومعدلات الخطأ لقياس أداء المسار

  • مراقب إشارات جودة البيانات مثل تحولات التوزيع ومعدلات القيم الفارغة إلى جانب مقاييس النظام

  • تجهيز مهام سير العمل لتوليد إشارات تعكس كيفية حركة البيانات عبر النظام

  • مراقبة كل من البنية الأساسية وطبقات البيانات لتحديد مصادر مشكلات الأداء

  • تكوين التنبيهات والحدود لإعلام الفرق عندما تنحرف المقاييس عن النطاقات المتوقعة

  • تمكين التنبيه والتصعيد في الوقت الفعلي حتى يمكن معالجة المشكلات قبل تأثيرها في العمليات النهائية

النتيجة:

الكشف المبكر عن المشكلات

تساعد المراقبة والتنبيه في الوقت الفعلي على تحديد المشكلات (وحلها) قبل انتشارها عبر الأنظمة
تحسين موثوقية المسار

تقلل الرؤية المستمرة من فترة التعطل وتدهور الأداء
زيادة الشفافية التشغيلية

توفر قابلية الملاحظة رؤية واضحة لكيفية حركة البيانات ومكان حدوث المشكلات، ما يجعل التصحيح أسرع وأكثر فعالية

9. ضمان قابلية التوسع والأداء

النية:
عندما تنتقل المسارات إلى مرحلة الإنتاج، يجب أن تكون قادرة على توسيع النطاق مع تزايد كميات البيانات ودعم الأداء المتسق عبر الأنظمة والمستخدمين.

التنفيذ:
لضمان قابلية التوسع والأداء، يجب على الفرق:

  • تصميم قابل للتوسع لمعالجة البيانات من خلال تحسين المسارات للتعامل مع أحجام البيانات وأحمال التشغيل المتزايدة عبر البيئات الموزعة
  • تحسين أداء الاستعلامات وأنماط الوصول إلى البيانات لدعم الاسترجاع الفعال عبر مستودعات البيانات وبحيرات البيانات والتطبيقات
  • الاستفادة من أطر الحوسبة الموزعة لتحسين معدل الإنتاجية وتقليل زمن الانتقال
  • تنفيذ إدارة أحمال التشغيل وتخصيص الموارد لتحقيق التوازن بين الأداء والتكلفة ومتطلبات النظام
  • مراعاة التزامن وعزل أحمال التشغيل عبر الفرق والتطبيقات
  • تمكين الوصول الفعال إلى البيانات عبر الأنظمة بحيث يمكن للتطبيقات النهائية ولوحات المعلومات ونماذج التعلم الآلي أن تستهلك البيانات في الوقت الفعلي

النتيجة:

الوصول إلى البيانات واستهلاكها بسرعة أكبر

تدعم المسارات المحسنة اتخاذ قرارات في الوقت الفعلي والتطبيقات سريعة الاستجابة، مع توفير أدوات منخفضة التعليمات البرمجية ومن دون تعليمات برمجية لتسهيل الوصول إلى البيانات للجميع
الاستخدام الفعال للموارد

تساعد إدارة أحمال التشغيل على تحقيق التوازن بين التسعير والأداء وقابلية التوسع

10. التشغيل والصيانة والتكرار

النية:
تتمثل الخطوة الأخيرة في تفعيل البيانات من خلال إطلاق إجراءات بناءً على مخرجات المسار وإنشاء حلقات للتعليقات لتحسين البيانات باستمرار بمرور الوقت.

التنفيذ:
لتطوير مسارات البيانات، يجب على الفرق:

  • تفعيل الإجراءات من مخرجات المسارات مثل الإشعارات، أو مهام سير العمل الآلية، أو تحديثات النظام في الوقت الفعلي
  • دمج المسارات مع الأنظمة اللاحقة، وتبسيط الأتمتة من البداية إلى النهاية عبر التطبيقات ومنظومات البيانات
  • إنشاء حلقات للتعليقات تسجل النتائج من الإجراءات المستندة إلى المسارات وتعيد تغذية النتائج إلى النماذج، ومهام سير العمل، ومنطق معالجة البيانات لتوجيه اتخاذ القرارات المستقبلية
  • تنفيذ حواجز حماية لمنع الإجراءات الآلية من إحداث آثار جانبية غير مقصودة
  • أتمتة الإجراءات التصحيحية في عمليات التنفيذ المتقدمة لحل المشكلات من دون تدخل يدوي، ما يتيح زيادة استقلالية عمليات المسار
  • الحفاظ على منطق مسارات البيانات وتوثيقه لضمان الشفافية وقابلية التكرار وتسهيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها
  • تكرار أداء المسار باستمرار من خلال تحسين مهام سير العمل والتكيف مع المتطلبات المتغيرة

النتيجة:

الأتمتة الشاملة

تتجاوز عمليات المسارات مجرد معالجة البيانات لتشمل تنسيق الإجراءات عبر الأنظمة من دون تدخل بشري
التحسين المستمر

تتيح حلقات التعليقات إجراء تحسينات مستمرة على النماذج ومهام سير العمل ومعالجة البيانات
تقليل التدخل اليدوي

تعمل الأتمتة على تحويل الجهد البشري من إصلاح المشكلات إلى تحسين أداء النظام

المؤلفون

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

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