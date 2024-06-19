تاريخ النشر: 24 يونيو 2024
المساهمون: إيفان بيلتشيك، وكول سترايكر
الرسم التخطيطي لعلاقة الكيان (مخطط التقارير الإلكترونية أو ERD) هو تمثيل مرئي لكيفية ارتباط العناصر الموجودة في قاعدة البيانات ببعضها البعض. مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) هي نوع متخصص من المخططات الانسيابية التي تنقل أنواع العلاقات بين الكيانات المختلفة داخل النظام، حيث تستخدم مجموعة محددة من الرموز، بما في ذلك المستطيلات والأشكال البيضاوية وشكل المُعيّن، ويربطونها بخطوط متصلة.
تحدد مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) ضمن النموذج العلائقي لتصميم قاعدة البيانات، كيفية اتصال الإدخالات في قاعدة البيانات. ومخططات التقارير الإلكترونية (ERD) هي نموذج بيانات مفاهيمي عالي المستوى يمهد الطريق لتصميم قاعدة بيانات أكثر تقدمًا وتحليلها.
كما يُمكن أن تساعد نمذجة علاقات الكيانات في استخلاص الروايات والمعارف من مجموعة متباينة على ما يبدو من نقاط البيانات.
احصل على نظرة عامة على سوق قواعد البيانات وحلول أمان البيانات الكبيرة جنبًا إلى جنب مع منتجات حماية البيانات الحساسة المناسبة لتلبية متطلبات العميل.
يستخدم محللو الأعمال ومهندسو قواعد البيانات مخططات التقارير الإلكترونية كأدوات لنمذجة البيانات لتقييم نطاق قواعد البيانات التي تحتاجها منظماتهم، ثم التخطيط لكيفية تخزين البيانات.
تتواصل مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) مع قسم هندسة البرمجيات من مشروع قاعدة البيانات من خلال تحديد متطلبات بنية أنظمة المعلومات وهيكل قاعدة البيانات. في نهج المخطط الثلاثي لهندسة البرمجيات لأنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS)، فإن مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) يُمثل المستوى المفاهيمي.
تكامل البيانات هو عملية هندسة بيانات معقدة تتألف من العديد من الأجزاء المتحركة. يمكن أن يساعد ERD مهندسي البيانات في تصور النظام العام وتقليل احتمالية حدوث أخطاء.
يمكن أن تكشف مقارنة قواعد البيانات الموجودة بمخطط التقرير الإلكتروني (ERD) عن أخطاء في تصميم قاعدة البيانات قد تسبب مشاكل. وتتطلب قواعد البيانات المعقدة التي تحتوي على العديد من الجداول معرفة واسعة بـ SQL لإجراء عملية تصحيح الأخطاء. ويُلخص مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) قاعدة البيانات بحيث يمكن للمهندسين تحديد الأخطاء المحتملة بسرعة.
عند تنفيذ مشاريع إعادة هندسة العمليات التجارية، قد يكون من المفيد الحصول على نظرة شاملة لجميع البيانات داخل أنظمة معلومات المنظمة. وتُستخدم مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) لصياغة حلول بنية بيانات أحدث وأكثر كفاءة لتسهيل المراحل الأخرى من عملية إعادة هندسة العمليات التجارية (BPR).
تمثل الرسوم التخطيطية لعلاقة الكيان ومخططات قاعدة البيانات ومخططات تدفق البيانات بشكل مرئي الطريقة التي يتم بها ترتيب البيانات في النظام.
توضح الرسوم التخطيطية لعلاقة الكيان الكيانات داخل قاعدة البيانات وعلاقاتها ببعضها البعض. وغالبًا ما تصور مخططات التقارير الإلكترونية مخططات قاعدة البيانات.
تحدد مخططات قواعد البيانات كيفية نمذجة كيانات العالم الحقيقي في قاعدة بيانات علائقية. فهي تحتوي على القواعد والمبادئ التوجيهية التي تحدد تنظيم قاعدة البيانات، مثل أسماء الجداول والحقول وأنواع البيانات.
مخططات تدفق البيانات هي نوع من المخططات الانسيابية التي تصور تدفق البيانات من خلال عملية أو نظام. وهي توضح كيفية انتقال البيانات من المعالجة إلى مواقع التخزين الداخلية والخارجية.
تشتمل مخططات علاقات الكيانات على كيانات وسمات تلك الكيانات والعلاقات بينها. كما تنقل بعض مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) العلاقة الأساسية (الكاردينالية)، والتي تحدد العلاقة بين كيانين.
كيان مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) هو شيء قابل للتعريف، مثل شخص أو دور أو حدث أو مفهوم أو كائن، يمكن أن يحتوي على معلومات حوله مخزنة في قاعدة بيانات علائقية. وكثير من أنماط المخططات للعلاقات بين الكيانات، تصور الكيانات على أنها مستطيلات.
تتشابه الكيانات مع الأسماء من الناحية النحوية. فهي عناصر أساسية في قاعدة البيانات، مع سمات وعلاقات تنقل معلومات حول هذه الكيانات، تمامًا كما توفر الصفات والأفعال مزيدًا من المعلومات حول الأسماء في الجملة.
أنواع الكيانات هي فئة من الكيانات. إذا كانت الكيانات مشابهة للأسماء، فإن أنواع الكيانات هي فئات الأسماء: الأطعمة، والرياضة، والبلدان. تُعرف الكيانات الفردية داخل نوع الكيان باسم المثيلات. ضمن نوع الكيان، قد تكون الخضروات هي مثيلات البروكلي والجزر والهليون.
يتم تصنيف الكيانات على أنها إما قوية أو ضعيفة. تحتوي الكيانات القوية على معلومات تعريف كافية في سماتها بحيث لا تحتاج إلى مزيد من التوضيح. وفي الوقت نفسه، لا توجد الكيانات الضعيفة إلا كنتيجة أو كعواقب لكيان آخر. ويعرف الكيان القوي المرتبط بكيان ضعيف معين باسم الكيان الأصلي أو المالك.
ضع في اعتبارك أن قاعدة البيانات تمثل نمذجة طلب العميل في أعمال التجارة الإلكترونية. فكل طلب هو كيان قوي لأنه يمكن تعريفه على أنه مثيل فريد بناءً على المشتري والوقت والتاريخ. ومع ذلك، فإن البنود داخل كل أمر هي كيانات ضعيفة، ولا تشكل أي معنى إلا في سياق الأوامر الخاصة بها. ويُعرف هذا الاعتماد بتبعية الوجود أو قيد المشاركة.
تظهر الكيانات القوية كمستطيلات صلبة، بينما تمثل مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) كيانات ضعيفة كمستطيل مزدوج.
يربط الكيان الترابطي المثيلات بين مجموعتي كيانات وله سماته الخاصة التي توفر مزيدًا من المعلومات حول تلك العلاقة. في مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) الذي تستخدمه الجامعة، يحدد الكيان الطلاب والأساتذة ليكون لديهم كثير من الروابط مع بعضهم البعض. وسيظهر الكيان الترابطي الذي يربط بين الاثنين الطلاب الذين يأخذون دورات يدرسها الأساتذة.
تستخدم قواعد البيانات العلائقية الكيانات الترابطية لإبلاغ جداول الوصلات، والتي تجمع الحقول من جداول قواعد بيانات أخرى متعددة. في مخططات التقرير الإلكتروني، يتم تصوير الكيانات الترابطية كشكل مُعين داخل مستطيل.
السمات هي الصفات والخصائص والميزات التي تحدد الكيان أو نوع الكيان. في تصميم مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) الكلاسيكي، تظهر السمات كأشكال بيضاوية ويتم عرضها بجوار الكيان المقابل في مخطط التقرير الإلكتروني (ERD).
مفاتيح الكيان هي السمات التي تحدد بشكل فريد كل كيان في مجموعة البيانات. ويمكن تعيين أي سمة كمفتاح، بشرط أن تقوم بهذا الدور. على سبيل المثال، في مجموعة كيانات الأشخاص، قد تكون السمة الرئيسية المناسبة هي رقم الهوية الوطنية. وعلى العكس من ذلك، لن تعمل الألقاب كسمة رئيسية في هذا السياق حيث يمكن لأكثر من شخص مشاركة نفس اللقب.
العلاقات هي الخطوط المتصلة التي تربط الكيانات في نموذج تخطيط موارد المؤسسة معًا. وهي تشير إلى كيفية ارتباط الكيانات داخل نموذج مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) ببعضها البعض. وإذا كانت الكيانات هي الأسماء، والسمات هي الصفات، فإن العلاقات هي الأفعال.
في نموذج مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) التقليدي، تُصور العلاقات على شكل مُعين. وتربط العلاقات الضعيفة كيانًا ضعيفًا بمالكه وتظهر على أنها مُعينات مزدوجة.
قد تكون مشاركة الكيان في علاقة ما كاملة، وفي هذه الحالة تكون مجموعة الكيانات بالكامل منخرطة في العلاقة أو في جزء منها. وفي حالة المشاركة الجزئية، قد تشارك بعض أو كل الكيانات داخل المجموعة في العلاقة في أي وقت محدد.
العلاقة الأساسية (الكاردينالية) هي جودة العلاقة التي تحدد عدد المثيلات في كيان واحد والتي تتعلق بمثيلات كيان آخر.
وتمثل مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) العلاقة الأساسية (الكاردينالية) من خلال الاختلافات في خطوط الاتصال بين الكيانات. تعتمد طريقة عرض العلاقة الأساسية (الكاردينالية) على أسلوب مخطط التقرير الإلكتروني (ERD) المستخدم.
تتم صياغة معظم مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) في واحد من ثلاثة نماذج لعلاقة الكيان: المفاهيمية والمنطقية والمادية. وتصور هذه الثلاثة الكيانات جنبًا إلى جنب مع سماتها وعلاقاتها، لكن تختلف حالات استخدامها والجماهير المستهدفة. ويعد نموذج البيانات المفاهيمية هو الأقل تفصيلاً، في حين تقدم مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) المادية المعلومات الأكثر دقة.
منذ أن قدم عالم الكمبيوتر ومنظر قواعد البيانات بيتر تشين مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) في سبعينيات القرن العشرين، ظهرت أنواع متعددة من المخططات لملء مجموعة متزايدة من حالات الاستخدام.
تبدو مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) التي قدمها تشين مشابهة للمخططات الانسيابية الكلاسيكية، مع أشكال مختلفة متصلة بالخطوط. وتظهر العلاقات الأساسية (الكاردينالية) مع الأحرف 1 وM وN على طول خطوط الاتصال. ويمثل كل من M وN "كثير" في علاقة واحد إلى متعدد أو متعدد إلى متعدد؛ إن تصوير الأخير بتدوين M: N أو N: M يعني أن عدد الكيانات في العلاقة لا يجب أن يكون متساويًا على كلا الجانبين.
يصور أسلوب تشين المشاركة الكلية بخط توصيل واحد والجزئية بخط توصيل مزدوج.
سُميت قدم الغراب بسبب خط الربط ثلاثي الجوانب الذي يوضح العديد من العلاقات، وقد حلت تسمية قدم الغراب محل رموز تشن ذات الجداول. يمثل كل جدول كيانًا ويحتوي على جميع سماته. يسمح تدوين قدم الغراب لمُنشئي ERD بإظهار معلومات تتعلق بالعلاقة الأساسية.
ألهمت مخططات هيكل بيانات تشارلز باخمان تشين لإنشاء نموذج ERD مباشرة. استخدم باخمان خطوطًا ذات أسهم للإشارة إلى درجات العلاقات.
قدمت القوات الجوية الأمريكية لغة تعريف التكامل لنمذجة المعلومات (IDEF1X) في الثمانينيات لدعم تطوير نماذج البيانات الدلالية. لقد تقدم عمل تشن خطوة إلى الأمام من خلال عرض السمات داخل جدول مشترك وتقديم مزيد من الخيارات للعلاقة الأساسية (الكاردينالية).
تم إنشاء أسلوب باركر بواسطة ريتشارد باركر في عام 1981، وهو المعيار للاستخدام في Oracle. ويشترك تدوين باركر في نمط قدم الغراب لتوصيل الخطوط مع استخدام الخطوط المتقطعة أيضًا لتمثيل المشاركة الجزئية أو الاختيارية.
IBM OpenPages هو حل حوكمة ومخاطر وامتثال (GRC) مستند إلى الذكاء الاصطناعي وقابل للتطوير بدرجة كبيرة ويتم تشغيله على أي سحابة مع IBM Cloud Pak for Data.
IBM Db2 هي قاعدة بيانات سحابية أصلية مصممة لتشغيل المعاملات ذات زمن الوصول المنخفض والتحليلات في الوقت الفعلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) على نطاق واسع.
وسّع نطاق التطبيقات والتحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع باستخدام قواعد البيانات في السحابة الهجينة.
تواجه الشركات عقبات كبيرة عند إعداد البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إن وجود صوامع البيانات والازدواجية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بجودة البيانات، يمثل بيئة متعددة الأوجه للمنظمات لإدارتها.
تخيل مستقبلاً يتعاون فيه الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع حلول سلسلة التوريد الحالية، ويعيد تعريف كيفية إدارة المنظمات لأصولها. وإذا كنت تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي التقليدي والتحليلات المتقدمة والأتمتة الذكية، ألا تحصل بالفعل على معارف عميقة حول أداء الأصول؟