تحدد مخططات التقارير الإلكترونية (ERD) ضمن النموذج العلائقي لتصميم قاعدة البيانات، كيفية اتصال الإدخالات في قاعدة البيانات. ومخططات التقارير الإلكترونية (ERD) هي نموذج بيانات مفاهيمي عالي المستوى يمهد الطريق لتصميم قاعدة بيانات أكثر تقدمًا وتحليلها.

كما يُمكن أن تساعد نمذجة علاقات الكيانات في استخلاص الروايات والمعارف من مجموعة متباينة على ما يبدو من نقاط البيانات.