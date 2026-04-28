ما هو عقد البيانات؟

عقود البيانات هي اتفاقيات رسمية بين منتجي البيانات ومستهلكيها، تُحدد جودة البيانات وبنيتها ودلالاتها ومدى توفر البيانات. إنَّ إنشاء هذه الاتفاقيات وتنفيذها يمكن أن يساعد الشركات على تعزيز صنع القرار القائم على البيانات.

على غرار عقود العمل التقليدية، تتضمن عقود البيانات شروطاً وأحكاماً تحكم ما يتم تسليمه من طرف إلى آخر. في عقد البيانات، يمكن أن يشمل ذلك مكونات مثل قواعد جودة البيانات، وتحديدات المخطط ، واتفاقيات مستوى الخدمة، ومعلومات منتج البيانات، ومعلومات الخادم.

ومع ذلك، فإن وجه الاختلاف الحقيقي لعقود البيانات يكمن في أنها مكتوبة برمجياً؛ ومن ثم، فإن هذه الاتفاقيات قابلة للتنفيذ من خلال الأتمتة بدلاً من العمليات اليدوية.

تأثير عقود البيانات على هندسة البيانات يُشبّه بتأثير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على تطوير البرمجيات. تُحدد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) القواعد التي تُمكِّن تطبيقات البرمجيات من التواصل مع بعضها البعض، بينما تُحدد عقود البيانات القواعد التي تُمكِّن مستهلكي البيانات من تكامل البيانات واستخدامها بنجاح من مصادر مختلفة.

وكما يُعزى إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الفضل في تحسين الإنتاجية وتسريع وتيرة الابتكار في تطوير البرمجيات، فإن التطبيق الناجح لعقود البيانات يمكن أن يحقق مجموعة واسعة من الفوائد للمؤسسات ومستخدمي البيانات على حدٍ سواء.

وأكثر هذه الأمور أهمية هو منع فشل مسارات البيانات؛ فمن دون عقود البيانات، يمكن أن تؤدي التغييرات التي تطرأ في المراحل السابقة لإنتاج البيانات إلى عواقب وخيمة على المستخدمين في المراحل اللاحقة. يمكن لعقود البيانات ضمان تحديد هذه التغييرات العاجلة ومعالجتها قبل أن تؤثر على مستهلكي البيانات.

تشمل الفوائد الأخرى لعقود البيانات تحسينات جودة البيانات، وحوكمة البيانات ، وقابلية التوسع. توفر عقود البيانات أيضًا دعمًا أساسيًا لمنتجات البيانات وبنيات شبكة البيانات التي تُمكِّن مستخدمي الأعمال من العثور على القيمة واستخلاصها من البيانات عبر المؤسسة.

هناك مجموعة متنوعة من الأدوات والمنصات التي تساعد الشركات على تحديد عقود البيانات وفرضها، بما في ذلك أدوات جودة البيانات ومنصات حوكمة البيانات.