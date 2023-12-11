ما المقصود بحل YAML؟

وتوفر تنسيقًا موحدًا لتمثيل البيانات المنظمة بطريقة يسهل على البشر فهمها وتفسيرها من خلال الآلات. ”YAML“ هو اختصار للعبارة "YAML Ain't Markup Language" أو "Yet Another Markup Language". والغرض الأساسي من البداية هو التأكيد على أن اللغة مخصصة للبيانات وليس للمستندات.

صُممت YAML في الأساس مع مراعاة البساطة وسهولة القراءة. وتستخدم تركيبة لغوية واضحة وبسيطة، قائمة على المسافة البادئة وأزواج المفتاح-القيمة والقواعد البديهية. يسمح هذا النهج للمطورين والمستخدمين بالتعبير عن أنظمة البيانات المعقدة بتنسيق يشبه اللغة الطبيعية ويسهل فهمه في لمح البصر.

إن التركيز على سهولة القراءة البشرية تجعل YAML مناسبة بشكل خاص للتطبيقات المختلفة، بما في ذلك ملفات التكوين (config) وتبادل البيانات بين الأنظمة المختلفة. إذ يعزز نظامها المباشر والبديهي من قابليتها للاستخدام في مختلف المجالات، ما يمكّن المستخدمين من تحديد البيانات وتنظيمها بطريقة واضحة ومفهومة. تدعم YAML أحرف Unicode، ما يسمح بتمثيل مجموعة واسعة من الأحرف والرموز من لغات ومجموعات أحرف مختلفة. وتكون نتائج YAML صالحة في المواصفات من دون أخطاء في بناء الجملة.

تُعد قدرة YAML على التكيف خيارًا متعدد الاستخدامات عبر مجموعة واسعة من التطبيقات. فبدءًا من إدارة التكوين ووصولاً إلى تبادل البيانات والأتمتة، تمتد قابلية استخدام YAML إلى مجالات مختلفة، حيث توفر وسيلة منظمة يسهل الوصول إليها لتمثيل البيانات وإدارتها.