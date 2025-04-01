IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed يزيل الغموض عن عملية إنشاء Ansible الدليل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على توصيات المحتوى. صُمم المنتج المصمم خصيصًا لتسريع عملية توصيات المحتوى الأتمتة لتسريع عملية توصيل المعلومات الأتمتة، وهو مصمم لتقديم توصيات محتوى الأتمتة لتحسين Ansible.
يمكن للمنتج إنشاء محتوى صحيح من الناحية النحوية وذو صلة بالسياق باستخدام طلبات اللغة الطبيعية المكتوبة بنص إنجليزي عادي. حصل موقع IBM watsonx Code Assistant باستخدام لـ Red Hat Ansible لايت سبيد في تجربة تجريبية على تحسينات في الإنتاجية تتراوح بين 20 و45%، وتم توليد 60% من محتوى Ansible الدليل من توصيات محتوى الذكاء الاصطناعي .
watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible يوفر Lightspeed المرونة في نشر المعلومات على نطاق واسع في نموذج اللغة الكبيرة محليًا أو كخدمة. استكشف مقدر التسعير التفاعلي الخاص بنا لتقييم سعرك بناءً على نطاق احتياجاتك.
استكشاف خيارات التسعير المرنة ومُقدِّر التسعير التفاعلي
تبسيط عملية توليد Ansible الدليل باستخدام اللغة الطبيعية التي يتم إدخالها في وصف المهمة Ansible.
قابل مطوّري الأتمتة في مكان عملهم من خلال دمج توصيات محتوى الذكاء الاصطناعي في بيئة التطوير المتكاملة (IDE).
تمكين المطورين من جميع مجموعات المهارات من الوصول إلى الأتمتة عبر المزيد من خطوط الأعمال من خلال إنشاء محتوى بلغة طبيعية ونصوص إنجليزية بسيطة.
اكتساب الشفافية في المصادر المحتملة المستخدمة في بيانات التدريب لتوصيات المحتوى، بما في ذلك المؤلف والترخيص.
قم بتخصيص النموذج بشكل أكبر باستخدام محتوى Ansible الدليل الحالي الخاص بك للحصول على توصيات برمجية أكثر تخصيصاً وملائمة لمؤسستك.
تقليل الوقت اللازم لتوليد Ansible الدليل الكامل من اللغة الطبيعية والحصول على تفسيرات مفصلة لكل مهمة.
تعرف على كيفية قيام watsonx Code Assistant التقنية بتسريع إنشاء Ansible الدليل وخفض جهود التطوير والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 30%.
أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليل جهد التطوير بنسبة تزيد عن 50% في IBM CIO مجموعة تجريبية.
IBM® حققت الشركة الاستشارية تخفيضًا بنسبة 30% في جهد التطوير Ansible الدليل مع الحفاظ على الجودة والامتثال والمرونة.
استمتع بخياراتنا التسع المرنة المرنة ومُقدِّر التسعير التفاعلي لمعرفة المزيد عن التسعير وكيفية البدء في تسريع مبادراتك الأتمتة مع IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible لايت سبيد.
استكشاف كيف يمكن لـ watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed تسريع وتعزيز Ansible الأتمتة مع ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تعرّف على كيفية تحسين مساعد البرمجة من IBM watsonx Code Assistant لـ Red Hat Ansible Lightspeed لكفاءة الترميز.
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تعرف على كيفية watsonx Code Assistant ل Red Hat Ansible Lightspeed يقدم لك مدعوم بالذكاء الاصطناعي توصيات المحتوى لتحسين Ansible تجربة
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